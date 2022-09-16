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https://sputniknews.com.tr/20220916/cumhurbaskani-erdogan-ozbekistan-cumhurbaskani-mirziyoyev-ile-bir-araya-geldi-1061275826.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ndeki temasları kapsamında, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya... 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T16:11+0300
2022-09-16T16:31+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
özbekistan
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Şanghay İşbirliği Örgütü 22. Devlet Başkanları Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Özbekistan'ın Semerkant kentinde resmi temaslarına devam eden Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi.Zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
https://sputniknews.com.tr/20220916/cumhurbaskani-erdogan-sanghay-isbirligi-orgutu-zirvesinde-konusuyor-1061264630.html
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recep tayyip erdoğan, özbekistan, türkiye
recep tayyip erdoğan, özbekistan, türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi

16:11 16.09.2022 (güncellendi: 16:31 16.09.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ndeki temasları kapsamında, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.
Şanghay İşbirliği Örgütü 22. Devlet Başkanları Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Özbekistan'ın Semerkant kentinde resmi temaslarına devam eden Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi.
Zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
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Erdoğan Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde konuştu: 'Her alanda işbirliğine hazırız'
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