https://sputniknews.com.tr/20220916/cumhurbaskani-erdogan-ozbekistan-cumhurbaskani-mirziyoyev-ile-bir-araya-geldi-1061275826.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ndeki temasları kapsamında, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya... 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T16:11+0300
2022-09-16T16:11+0300
2022-09-16T16:31+0300
dünya
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özbekistan
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Şanghay İşbirliği Örgütü 22. Devlet Başkanları Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Özbekistan'ın Semerkant kentinde resmi temaslarına devam eden Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi.Zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
https://sputniknews.com.tr/20220916/cumhurbaskani-erdogan-sanghay-isbirligi-orgutu-zirvesinde-konusuyor-1061264630.html
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recep tayyip erdoğan, özbekistan, türkiye
recep tayyip erdoğan, özbekistan, türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi
16:11 16.09.2022 (güncellendi: 16:31 16.09.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ndeki temasları kapsamında, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.
Şanghay İşbirliği Örgütü 22. Devlet Başkanları Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Özbekistan'ın Semerkant kentinde resmi temaslarına devam eden Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi.
Zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.