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https://sputniknews.com.tr/20220916/cumhurbaskani-erdogan-iran-cumhurbaskani-reisi-ile-bir-araya-geldi-1061282578.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşmesi sona erdi. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T18:39+0300
2022-09-16T19:21+0300
dünya
türkiye
iran
recep tayyip erdoğan
ibrahim reisi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi.Erdoğan ve Reisi'nin zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki basına kapalı görüşmesi 45 dakika sürdü.
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türkiye, iran, recep tayyip erdoğan, ibrahim reisi
türkiye, iran, recep tayyip erdoğan, ibrahim reisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi

18:39 16.09.2022 (güncellendi: 19:21 16.09.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşmesi sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi.
Erdoğan ve Reisi'nin zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki basına kapalı görüşmesi 45 dakika sürdü.
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