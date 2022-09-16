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https://sputniknews.com.tr/20220916/cinde-42-katli-gokdelende-yangin-cikti-1061278222.html
Çin'de 42 katlı gökdelende yangın çıktı
Çin'de 42 katlı gökdelende yangın çıktı
Çin'in Hunan eyaletinin merkezi Çangşa'daki China Telecom'a ait 42 katlı gökdelende yangın çıktı. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T16:59+0300
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Çin medyasında yer alan habere göre, yerel saatle 17.00 civarında başlayan yangın, 218 metrelik gökdeleni tamamen sardı.Yaklaşık 280 itfaiyecinin müdahale ettiği yangının kontrol altına alındığı bilgisini paylaşan yerel medya, henüz ölü ve yaralı sayısına ilişkin net bilgi olmadığını aktardı.Gökdelen 2000 yılında hizmete açılmıştı.
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çin, gökdelen, yangın
çin, gökdelen, yangın

Çin'de 42 katlı gökdelende yangın çıktı

16:59 16.09.2022
© AAÇin'in Hunan eyaletinin merkezi Çangşa'daki China Telecom'a ait 42 katlı gökdelende yangın çıktı.
Çin'in Hunan eyaletinin merkezi Çangşa'daki China Telecom'a ait 42 katlı gökdelende yangın çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
© AA
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Çin'in Hunan eyaletinin merkezi Çangşa'daki China Telecom'a ait 42 katlı gökdelende yangın çıktı.
Çin medyasında yer alan habere göre, yerel saatle 17.00 civarında başlayan yangın, 218 metrelik gökdeleni tamamen sardı.
Yaklaşık 280 itfaiyecinin müdahale ettiği yangının kontrol altına alındığı bilgisini paylaşan yerel medya, henüz ölü ve yaralı sayısına ilişkin net bilgi olmadığını aktardı.
Gökdelen 2000 yılında hizmete açılmıştı.
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