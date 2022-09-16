Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220916/chpli-oztrak-adaylik-konusunda-altili-masa-liderleri-haric-kimsenin-aciklama-yapma-yetkisi-yok-1061292973.html
CHP'li Öztrak: Adaylık konusunda altılı masa liderleri hariç kimsenin açıklama yapma yetkisi yok
CHP'li Öztrak: Adaylık konusunda altılı masa liderleri hariç kimsenin açıklama yapma yetkisi yok
CHP Sözcüsü Öztrak, cumhurbaşkanı adaylığı konusuna ilişkin, " altılı masa ve onu meydana getiren partilerin Sayın Genel Başkanları dışında hiç kimsenin... 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T22:03+0300
2022-09-16T22:05+0300
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
faik öztrak
bülent kuşoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1060543891_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7398a5809b5e6078b24b3091869b4989.jpg
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda altılı masa liderleri dışında kimsenin açıklama yapma yetkisi olmadığını söyledi.Twitter üzerinden açıklama yapan Öztrak, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, altılı masa ve onu meydana getiren partilerin Sayın Genel Başkanları dışında hiç kimsenin açıklama yapma yetkisi yoktur" dedi.Öztrak'ın açıklaması CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun Hürriyet yazarı Hande Fırat'a verdiği demecin ardından geldi.Kuşoğlu ne demişti?Kuşoğlu, Hürriyet yazarı Hande Fırat'ın sorularını yanıltmıştı. Kuşoğlu, "6’lı masanın tamamı Kılıçdaroğlu’nu destekliyor mu?" sorusuna şu yanıtı vermişti:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1060543891_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ff216032bb28653681588b95ff9b953c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, faik öztrak, bülent kuşoğlu
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, faik öztrak, bülent kuşoğlu

CHP'li Öztrak: Adaylık konusunda altılı masa liderleri hariç kimsenin açıklama yapma yetkisi yok

22:03 16.09.2022 (güncellendi: 22:05 16.09.2022)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündemini kamuoyu ile paylaştı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündemini kamuoyu ile paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
© CHP/ALP EREN KAYA
Abone olTelegram
CHP Sözcüsü Öztrak, cumhurbaşkanı adaylığı konusuna ilişkin, " altılı masa ve onu meydana getiren partilerin Sayın Genel Başkanları dışında hiç kimsenin açıklama yapma yetkisi yoktur" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda altılı masa liderleri dışında kimsenin açıklama yapma yetkisi olmadığını söyledi.
Twitter üzerinden açıklama yapan Öztrak, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, altılı masa ve onu meydana getiren partilerin Sayın Genel Başkanları dışında hiç kimsenin açıklama yapma yetkisi yoktur" dedi.
Öztrak'ın açıklaması CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun Hürriyet yazarı Hande Fırat'a verdiği demecin ardından geldi.

Kuşoğlu ne demişti?

Kuşoğlu, Hürriyet yazarı Hande Fırat'ın sorularını yanıltmıştı.
Kuşoğlu, "6’lı masanın tamamı Kılıçdaroğlu’nu destekliyor mu?" sorusuna şu yanıtı vermişti:
Aday altılı masanın en büyük partisinden olmalı, bu normal. Karşı çıkan yok. Kılıçdaroğlu’nun adaylığının masada reddedilmesi Türkiye için ne anlama gelir, bunun iyi değerlendirilmesi lazım. Çalışkan, dürüst, birikimli bir devlet adamı. Buna rağmen olmazsa, Alevi olduğu için reddedildi algısı yerleşecek. Bunu toplum da demokrasi de hazmedemez. Bu durumda karşı çıkarlarsa masa dağılır.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала