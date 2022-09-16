https://sputniknews.com.tr/20220916/chpli-oztrak-adaylik-konusunda-altili-masa-liderleri-haric-kimsenin-aciklama-yapma-yetkisi-yok-1061292973.html
CHP'li Öztrak: Adaylık konusunda altılı masa liderleri hariç kimsenin açıklama yapma yetkisi yok
CHP'li Öztrak: Adaylık konusunda altılı masa liderleri hariç kimsenin açıklama yapma yetkisi yok
CHP Sözcüsü Öztrak, cumhurbaşkanı adaylığı konusuna ilişkin, " altılı masa ve onu meydana getiren partilerin Sayın Genel Başkanları dışında hiç kimsenin... 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T22:03+0300
2022-09-16T22:03+0300
2022-09-16T22:05+0300
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
faik öztrak
bülent kuşoğlu
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda altılı masa liderleri dışında kimsenin açıklama yapma yetkisi olmadığını söyledi.Twitter üzerinden açıklama yapan Öztrak, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, altılı masa ve onu meydana getiren partilerin Sayın Genel Başkanları dışında hiç kimsenin açıklama yapma yetkisi yoktur" dedi.Öztrak'ın açıklaması CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun Hürriyet yazarı Hande Fırat'a verdiği demecin ardından geldi.Kuşoğlu ne demişti?Kuşoğlu, Hürriyet yazarı Hande Fırat'ın sorularını yanıltmıştı. Kuşoğlu, "6’lı masanın tamamı Kılıçdaroğlu’nu destekliyor mu?" sorusuna şu yanıtı vermişti:
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, faik öztrak, bülent kuşoğlu
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, faik öztrak, bülent kuşoğlu
CHP'li Öztrak: Adaylık konusunda altılı masa liderleri hariç kimsenin açıklama yapma yetkisi yok
22:03 16.09.2022 (güncellendi: 22:05 16.09.2022) Abone ol
CHP Sözcüsü Öztrak, cumhurbaşkanı adaylığı konusuna ilişkin, " altılı masa ve onu meydana getiren partilerin Sayın Genel Başkanları dışında hiç kimsenin açıklama yapma yetkisi yoktur" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda altılı masa liderleri dışında kimsenin açıklama yapma yetkisi olmadığını söyledi.
Twitter üzerinden açıklama yapan Öztrak, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, altılı masa ve onu meydana getiren partilerin Sayın Genel Başkanları dışında hiç kimsenin açıklama yapma yetkisi yoktur" dedi.
Öztrak'ın açıklaması CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun Hürriyet yazarı Hande Fırat'a verdiği demecin ardından geldi.
Kuşoğlu ne demişti?
Kuşoğlu, Hürriyet yazarı Hande Fırat'ın sorularını yanıltmıştı.
Kuşoğlu, "6’lı masanın tamamı Kılıçdaroğlu’nu destekliyor mu?" sorusuna şu yanıtı vermişti:
Aday altılı masanın en büyük partisinden olmalı, bu normal. Karşı çıkan yok. Kılıçdaroğlu’nun adaylığının masada reddedilmesi Türkiye için ne anlama gelir, bunun iyi değerlendirilmesi lazım. Çalışkan, dürüst, birikimli bir devlet adamı. Buna rağmen olmazsa, Alevi olduğu için reddedildi algısı yerleşecek. Bunu toplum da demokrasi de hazmedemez. Bu durumda karşı çıkarlarsa masa dağılır.