https://sputniknews.com.tr/20220916/cesme-aciklarinda-gocmen-teknesi-batti-5-olu-1061274230.html

Çeşme açıklarında göçmen teknesi battı: 5 ölü

Çeşme açıklarında göçmen teknesi battı: 5 ölü

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında bir teknenin batması sonucu 5 kaçak göçmen hayatını kaybetti. 14 göçmenin ise kurtarıldığı bildirildi. 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T15:37+0300

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göçmen

kaçak göçmen

göçmen krizi

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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında bir teknenin batması sonucu 5 kaçak göçmen öldü.Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde kaçak göçmenleri taşıyan bir teknenin Uçburun Sahili önlerinde battığının bildirilmesi üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi.Yapılan çalışmada 11'i denizde, 3'ü sahilde olmak üzere 14 düzensiz göçmen kurtarıldı. Deniz yüzeyinde 5 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı.Kurtarılanların ifadelerine göre kayıp olduğu değerlendirilen 1 düzensiz göçmen için denizde ve karada arama çalışmaları başlatıldı.Arama çalışmalarına Dalış Emniyet Timi, Sahil Güvenlik helikopteri ve 4 Sahil Güvenlik botu ile devam edildiği bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20220916/bottan-dusen-suriyeli-gocmen-motorun-pervanesine-kapilarak-yasamini-yitirdi--1061253022.html

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izmir, çeşme, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi