https://sputniknews.com.tr/20220916/cesme-aciklarinda-gocmen-teknesi-batti-5-olu-1061274230.html
Çeşme açıklarında göçmen teknesi battı: 5 ölü
Çeşme açıklarında göçmen teknesi battı: 5 ölü
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında bir teknenin batması sonucu 5 kaçak göçmen hayatını kaybetti. 14 göçmenin ise kurtarıldığı bildirildi. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T15:37+0300
2022-09-16T15:37+0300
2022-09-16T15:37+0300
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göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında bir teknenin batması sonucu 5 kaçak göçmen öldü.Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde kaçak göçmenleri taşıyan bir teknenin Uçburun Sahili önlerinde battığının bildirilmesi üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi.Yapılan çalışmada 11'i denizde, 3'ü sahilde olmak üzere 14 düzensiz göçmen kurtarıldı. Deniz yüzeyinde 5 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı.Kurtarılanların ifadelerine göre kayıp olduğu değerlendirilen 1 düzensiz göçmen için denizde ve karada arama çalışmaları başlatıldı.Arama çalışmalarına Dalış Emniyet Timi, Sahil Güvenlik helikopteri ve 4 Sahil Güvenlik botu ile devam edildiği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20220916/bottan-dusen-suriyeli-gocmen-motorun-pervanesine-kapilarak-yasamini-yitirdi--1061253022.html
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izmir, çeşme, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi
izmir, çeşme, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi
Çeşme açıklarında göçmen teknesi battı: 5 ölü
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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında bir teknenin batması sonucu 5 kaçak göçmen hayatını kaybetti. 14 göçmenin ise kurtarıldığı bildirildi.
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında bir teknenin batması sonucu 5 kaçak göçmen öldü.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde kaçak göçmenleri taşıyan bir teknenin Uçburun Sahili önlerinde battığının bildirilmesi üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi.
Yapılan çalışmada 11'i denizde, 3'ü sahilde olmak üzere 14 düzensiz göçmen kurtarıldı. Deniz yüzeyinde 5 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı.
Kurtarılanların ifadelerine göre kayıp olduğu değerlendirilen 1 düzensiz göçmen için denizde ve karada arama çalışmaları başlatıldı.
Arama çalışmalarına Dalış Emniyet Timi, Sahil Güvenlik helikopteri ve 4 Sahil Güvenlik botu ile devam edildiği bildirildi.