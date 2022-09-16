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Çeşme açıklarında göçmen teknesi battı: 5 ölü
Çeşme açıklarında göçmen teknesi battı: 5 ölü
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında bir teknenin batması sonucu 5 kaçak göçmen hayatını kaybetti. 14 göçmenin ise kurtarıldığı bildirildi. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T15:37+0300
2022-09-16T15:37+0300
türkiye
izmir
çeşme
göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında bir teknenin batması sonucu 5 kaçak göçmen öldü.Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde kaçak göçmenleri taşıyan bir teknenin Uçburun Sahili önlerinde battığının bildirilmesi üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi.Yapılan çalışmada 11'i denizde, 3'ü sahilde olmak üzere 14 düzensiz göçmen kurtarıldı. Deniz yüzeyinde 5 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı.Kurtarılanların ifadelerine göre kayıp olduğu değerlendirilen 1 düzensiz göçmen için denizde ve karada arama çalışmaları başlatıldı.Arama çalışmalarına Dalış Emniyet Timi, Sahil Güvenlik helikopteri ve 4 Sahil Güvenlik botu ile devam edildiği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20220916/bottan-dusen-suriyeli-gocmen-motorun-pervanesine-kapilarak-yasamini-yitirdi--1061253022.html
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izmir, çeşme, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi
izmir, çeşme, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi

Çeşme açıklarında göçmen teknesi battı: 5 ölü

15:37 16.09.2022
© AFP 2022 / ARIS MESSINISYunanistan- Göçmen- Tekne
Yunanistan- Göçmen- Tekne - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
© AFP 2022 / ARIS MESSINIS
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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında bir teknenin batması sonucu 5 kaçak göçmen hayatını kaybetti. 14 göçmenin ise kurtarıldığı bildirildi.
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında bir teknenin batması sonucu 5 kaçak göçmen öldü.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde kaçak göçmenleri taşıyan bir teknenin Uçburun Sahili önlerinde battığının bildirilmesi üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi.

Yapılan çalışmada 11'i denizde, 3'ü sahilde olmak üzere 14 düzensiz göçmen kurtarıldı. Deniz yüzeyinde 5 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı.
Kurtarılanların ifadelerine göre kayıp olduğu değerlendirilen 1 düzensiz göçmen için denizde ve karada arama çalışmaları başlatıldı.
Arama çalışmalarına Dalış Emniyet Timi, Sahil Güvenlik helikopteri ve 4 Sahil Güvenlik botu ile devam edildiği bildirildi.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde bindiği lastik bottan düşen Suriyeli göçmen, pervaneye kapılması sonucu yaşamını yitirdi. Bottaki bir kişi organizatör olduğu değerlendirilerek gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
TÜRKİYE
Bottan düşen Suriyeli göçmen, motorun pervanesine kapılarak yaşamını yitirdi
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