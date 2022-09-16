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https://sputniknews.com.tr/20220916/bulgarlar-alisveris-icin-edirneye-akin-ediyor-begendigim-her-seyi-aldim-fiyatlar-cok-uygun-1061284900.html
Bulgarlar alışveriş için Edirne'ye akın ediyor: Beğendiğim her şeyi aldım, fiyatlar çok uygun
Bulgarlar alışveriş için Edirne'ye akın ediyor: Beğendiğim her şeyi aldım, fiyatlar çok uygun
Bulgaristan vatandaşlarına sağlanan 'pasaportsuz geçiş hakkı' sonrası, alışveriş için Edirne'ye gelen Bulgar vatandaşlar, "Beğendiğim her şeyi aldım, fiyatlar... 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T19:39+0300
2022-09-16T19:39+0300
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Bulgar vatandaşların alışveriş için günübirlik Edirne’ye gelişleri Kapıkule ve diğer sınır kapılarında devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde kente gelen turistler soluğu alışveriş merkezi, market, çarşı ve pazarlarda aldı. Tur otobüsleri ve kendi araçlarıyla ülkeye giriş yapan turistler, gerekli tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşıladı.Turistler, fiyatların ucuz olduğunu belirterek günlük bin Euro civarı harcadıklarını söyledi. Alışverişlerini tamamlayan vatandaşlar, ülkelerine dönmek Edirne’den ayrıldı.'Bin Euro harcadık'Fiyatların çok ucuz olduğunu söyleyen Gülcen Angelova, “Senede üç kez geliyoruz, bugün bin Euro harcayacağız. Okullar açılıyor, çocuklar için okul alışverişi yapacağız” dedi.'Beğendiğim her şeyi aldım, fiyatlar çok uygun'Bulgaristan Filibe’den arkadaşının doğum günü hazırlıkları için Edirne’ye geldiğini söyleyen İvana Nieva, fiyatların çok uygun olduğunu belirterek, “Arkadaşımın doğum günü var kendine buradan bir şeyler almak için geldi bende ona eşlik etmeye geldim. Edirne renkli ve güzel bir yer. Beğendiğim her şeyi aldım. Fiyatlar çok uygun" diye konuştu.'Ticarete geldik, boş vakitlerde geziyoruz'Türkiye’de ticaret için bulunduğunu söyleyen Sezgin Kamil, Bulgaristan’nın Gabrova kentinden geldiğini ifade ederek, “Ticarete geldik, boş vakitlerde geziyoruz. Gabrova’dan daha ucuz” şeklinde konuştu.Satışların yükseldiğini vurgulayan giyim esnafı Salim Mızrak, "Turistler kimlik ile giriş yaptıkları için haftalık yüzde otuzluk bir artış var bu da yirmi bin kişi yapıyor yaklaşık. Bu hem Edirne için hem de pazarcı esnafı için çok güzel. Herkesin işleri iyi. Gelen turistler de biz de durumdan memnunuz” ifadelerini kullandı.Pazarcı esnafı Enver Yeşildurak ise, Bulgaristan vatandaşlarının paralarının değerli olduğundan dolayı bütün alışveriş ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade etti.
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Bulgarlar alışveriş için Edirne'ye akın ediyor: Beğendiğim her şeyi aldım, fiyatlar çok uygun

19:39 16.09.2022
© İHABulgarlar alışveriş için Edirne'ye akın ediyor: Beğendiğim her şeyi aldım, fiyatlar çok uygun
Bulgarlar alışveriş için Edirne'ye akın ediyor: Beğendiğim her şeyi aldım, fiyatlar çok uygun - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
© İHA
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Bulgaristan vatandaşlarına sağlanan 'pasaportsuz geçiş hakkı' sonrası, alışveriş için Edirne'ye gelen Bulgar vatandaşlar, "Beğendiğim her şeyi aldım, fiyatlar çok uygun", "Senede üç kez geliyoruz, bugün bin Euro harcayacağız" ifadelerini kullandı.
Bulgar vatandaşların alışveriş için günübirlik Edirne’ye gelişleri Kapıkule ve diğer sınır kapılarında devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde kente gelen turistler soluğu alışveriş merkezi, market, çarşı ve pazarlarda aldı. Tur otobüsleri ve kendi araçlarıyla ülkeye giriş yapan turistler, gerekli tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşıladı.

Turistler, fiyatların ucuz olduğunu belirterek günlük bin Euro civarı harcadıklarını söyledi. Alışverişlerini tamamlayan vatandaşlar, ülkelerine dönmek Edirne’den ayrıldı.

'Bin Euro harcadık'

Fiyatların çok ucuz olduğunu söyleyen Gülcen Angelova, “Senede üç kez geliyoruz, bugün bin Euro harcayacağız. Okullar açılıyor, çocuklar için okul alışverişi yapacağız” dedi.

'Beğendiğim her şeyi aldım, fiyatlar çok uygun'

Bulgaristan Filibe’den arkadaşının doğum günü hazırlıkları için Edirne’ye geldiğini söyleyen İvana Nieva, fiyatların çok uygun olduğunu belirterek, “Arkadaşımın doğum günü var kendine buradan bir şeyler almak için geldi bende ona eşlik etmeye geldim. Edirne renkli ve güzel bir yer. Beğendiğim her şeyi aldım. Fiyatlar çok uygun" diye konuştu.

'Ticarete geldik, boş vakitlerde geziyoruz'

Türkiye’de ticaret için bulunduğunu söyleyen Sezgin Kamil, Bulgaristan’nın Gabrova kentinden geldiğini ifade ederek, “Ticarete geldik, boş vakitlerde geziyoruz. Gabrova’dan daha ucuz” şeklinde konuştu.

Satışların yükseldiğini vurgulayan giyim esnafı Salim Mızrak, "Turistler kimlik ile giriş yaptıkları için haftalık yüzde otuzluk bir artış var bu da yirmi bin kişi yapıyor yaklaşık. Bu hem Edirne için hem de pazarcı esnafı için çok güzel. Herkesin işleri iyi. Gelen turistler de biz de durumdan memnunuz” ifadelerini kullandı.
Pazarcı esnafı Enver Yeşildurak ise, Bulgaristan vatandaşlarının paralarının değerli olduğundan dolayı bütün alışveriş ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade etti.
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