Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20220916/brent-petrolun-varil-fiyati-yukseldi-1061257625.html
Brent petrolün varil fiyatı yükseldi
Brent petrolün varil fiyatı yükseldi
Dün 94.63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90.84 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.29 itibarıyla... 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T10:32+0300
2022-09-16T10:32+0300
ekonomi
brent petrol
fiyat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/1060823665_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_00c6e7d634f227240b578137a5f7be81.jpg
Petrol fiyatları, dünkü düşüşün ardından bugün sabah kar alımları nedeniyle bir miktar yükseldi.Avrupa ülkelerinin doğalgaz sıkıntısı nedeniyle kış aylarında petrole yöneleceği, bunun da petrol fiyatlarını artıracağı beklentileri piyasalarda zemin kazandı.Çin'de devam eden Kovid-19 kısıtlamaları, ABD ile Avrupa'da beklenen agresif faiz artırımlarının ekonomileri yavaşlatacağı ve yakıt talebini azaltacağı endişeleri fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.Brent petrolde teknik olarak 91.50 ile 92.31 dolar aralığının direnç, 90.69 ile 89.88 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/1060823665_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6b14eb4fc605d79425103b7c21789c69.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
brent petrol, fiyat
brent petrol, fiyat

Brent petrolün varil fiyatı yükseldi

10:32 16.09.2022
© AAPetrol
Petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
© AA
Abone olTelegram
Dün 94.63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90.84 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0.57 artarak 91.36 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85.51 dolardan alıcı buldu.
Petrol fiyatları, dünkü düşüşün ardından bugün sabah kar alımları nedeniyle bir miktar yükseldi.
Avrupa ülkelerinin doğalgaz sıkıntısı nedeniyle kış aylarında petrole yöneleceği, bunun da petrol fiyatlarını artıracağı beklentileri piyasalarda zemin kazandı.
Çin'de devam eden Kovid-19 kısıtlamaları, ABD ile Avrupa'da beklenen agresif faiz artırımlarının ekonomileri yavaşlatacağı ve yakıt talebini azaltacağı endişeleri fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.
Brent petrolde teknik olarak 91.50 ile 92.31 dolar aralığının direnç, 90.69 ile 89.88 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала