https://sputniknews.com.tr/20220916/brent-petrolun-varil-fiyati-yukseldi-1061257625.html
Brent petrolün varil fiyatı yükseldi
Brent petrolün varil fiyatı yükseldi
Dün 94.63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90.84 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.29 itibarıyla... 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T10:32+0300
2022-09-16T10:32+0300
2022-09-16T10:32+0300
ekonomi
brent petrol
fiyat
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Petrol fiyatları, dünkü düşüşün ardından bugün sabah kar alımları nedeniyle bir miktar yükseldi.Avrupa ülkelerinin doğalgaz sıkıntısı nedeniyle kış aylarında petrole yöneleceği, bunun da petrol fiyatlarını artıracağı beklentileri piyasalarda zemin kazandı.Çin'de devam eden Kovid-19 kısıtlamaları, ABD ile Avrupa'da beklenen agresif faiz artırımlarının ekonomileri yavaşlatacağı ve yakıt talebini azaltacağı endişeleri fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.Brent petrolde teknik olarak 91.50 ile 92.31 dolar aralığının direnç, 90.69 ile 89.88 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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brent petrol, fiyat
Brent petrolün varil fiyatı yükseldi
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Dün 94.63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90.84 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0.57 artarak 91.36 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85.51 dolardan alıcı buldu.
Petrol fiyatları, dünkü düşüşün ardından bugün sabah kar alımları nedeniyle bir miktar yükseldi.
Avrupa ülkelerinin doğalgaz sıkıntısı nedeniyle kış aylarında petrole yöneleceği, bunun da petrol fiyatlarını artıracağı beklentileri piyasalarda zemin kazandı.
Çin'de devam eden Kovid-19 kısıtlamaları, ABD ile Avrupa'da beklenen agresif faiz artırımlarının ekonomileri yavaşlatacağı ve yakıt talebini azaltacağı endişeleri fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.
Brent petrolde teknik olarak 91.50 ile 92.31 dolar aralığının direnç, 90.69 ile 89.88 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.