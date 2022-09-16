Binalı Yıldırım: Masalar kuruluyor, dağılıyor ama biz her gün yeni proje paylaşıyoruz

''Hamdolsun, 28 Şubat'ın getirdiği o kaos, eğitimde, meslek okullarında, imam hatiplerde oluşan mağduriyetler yine hükümetlerimiz döneminde giderildi. Ama şimdi organize sanayi bölgelerinde veya dışarıda meslek eğitim liselerinin açılışına hız verildi. Son bir, iki yılda ortaokuldan sonra tercihlerin buraya daha çok arttığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bugün ülkemizde en büyük problem ara eleman, yetişmiş meslek sahibi olan eleman eksikliğidir. Bu da bize 28 Şubat'ın bir mirasıdır. Kötü bir mirasıdır. Bunu ortadan kaldırmak için Milli Eğitim Bakanlığımız büyük bir seferberlik ortaya koymuştur. Milli Eğitim Bakanlığımızın ikinci hedefi ise okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak. '4+4+4' 12 yıl yıl eğitim sistemini yine iktidarlarımız döneminde getirdik. Ama 6 yaştan önce 3, 4, 5'te de okul öncesi eğitime ihtiyaç var. Ağaç yaş iken eğilir. Yavrularımızın kişilik özellikleri, karakter özellikleri, becerileri, ilgi alanlarını öğreneceğimiz ve ona göre yönlendireceğimiz yaşlar 3, 4 ve 5 yaşlarıdır. Dolayısıyla bu anaokulları daha sonraki yıllarda devam edecekleri, yönelecekleri, seçecekleri dallar için, meslekler için belirleyici niteliktedir.''