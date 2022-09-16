https://sputniknews.com.tr/20220916/belcika-2015-gocmen-krizinde-abnin-kotasina-uymadigi-icin-dava-edildi-1061278324.html

Belçika, 2015 göçmen krizinde AB'nin kotasına uymadığı için dava edildi

Belçika, 2015 göçmen krizinde AB'nin kotasına uymadığı için dava edildi

Belçika'da insan hakları alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu, Belçika devletini 2015'teki göçmen krizi sırasında Avrupa Birliğinin (AB)... 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T17:02+0300

2022-09-16T17:02+0300

2022-09-16T17:02+0300

dünya

belçika

göçmen

dava

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İnsan Hakları Birliği adlı kuruluş, konuyla ilgili açıklamasında, Yunanistan'daki kamplardan AB ülkelerinin alacağı göçmen sayısı hakkında AB'nin 2015'te belirlediği kotaya Belçika'nın uymadığını duyurdu.O dönem Belçika için belirlenen kotanın 2 bin 415 olduğu, oysa uygulamanın sona erdiği 2017'ye kadar Belçika'nın 677 göçmeni kabul ettiği belirtildi.Yunan adalarındaki kamplarda aşırı göçmen biriktiği aktarılan açıklamada, Belçika'nın 'Yunanistan'daki göçmenleri insani olmayan şartlarda bıraktığı gerekçesiyle insanlığa karşı suç işlediği' ifade edildi.Kuruluş, bu nedenle devlet aleyhine Brüksel'deki asliye hukuk mahkemesinde dava açıldığını duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20220915/ab-yunanistanin-geri-itmesi-nedeniyle-meydana-gelen-trajedi-icin-sorusturma-istedi-1061221953.html

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