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https://sputniknews.com.tr/20220916/belcika-2015-gocmen-krizinde-abnin-kotasina-uymadigi-icin-dava-edildi-1061278324.html
Belçika, 2015 göçmen krizinde AB'nin kotasına uymadığı için dava edildi
Belçika, 2015 göçmen krizinde AB'nin kotasına uymadığı için dava edildi
Belçika'da insan hakları alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu, Belçika devletini 2015'teki göçmen krizi sırasında Avrupa Birliğinin (AB)... 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T17:02+0300
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dünya
belçika
göçmen
dava
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İnsan Hakları Birliği adlı kuruluş, konuyla ilgili açıklamasında, Yunanistan'daki kamplardan AB ülkelerinin alacağı göçmen sayısı hakkında AB'nin 2015'te belirlediği kotaya Belçika'nın uymadığını duyurdu.O dönem Belçika için belirlenen kotanın 2 bin 415 olduğu, oysa uygulamanın sona erdiği 2017'ye kadar Belçika'nın 677 göçmeni kabul ettiği belirtildi.Yunan adalarındaki kamplarda aşırı göçmen biriktiği aktarılan açıklamada, Belçika'nın 'Yunanistan'daki göçmenleri insani olmayan şartlarda bıraktığı gerekçesiyle insanlığa karşı suç işlediği' ifade edildi.Kuruluş, bu nedenle devlet aleyhine Brüksel'deki asliye hukuk mahkemesinde dava açıldığını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20220915/ab-yunanistanin-geri-itmesi-nedeniyle-meydana-gelen-trajedi-icin-sorusturma-istedi-1061221953.html
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belçika, göçmen, dava
belçika, göçmen, dava

Belçika, 2015 göçmen krizinde AB'nin kotasına uymadığı için dava edildi

17:02 16.09.2022
© AFP 2022BM, Polonya'nın savaştan kaçan milyonlarca Ukraynalı mülteciye kucak açtığını ancak aynı çatışmadan kaçan üçüncü ülke vatandaşlarının aynı yardımı alamadığını kaydetti
BM, Polonya'nın savaştan kaçan milyonlarca Ukraynalı mülteciye kucak açtığını ancak aynı çatışmadan kaçan üçüncü ülke vatandaşlarının aynı yardımı alamadığını kaydetti - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
© AFP 2022
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Belçika'da insan hakları alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu, Belçika devletini 2015'teki göçmen krizi sırasında Avrupa Birliğinin (AB) çıkardığı kota dahilinde göçmenleri kabul etmediği gerekçesiyle mahkemeye verdiğini açıkladı.
İnsan Hakları Birliği adlı kuruluş, konuyla ilgili açıklamasında, Yunanistan'daki kamplardan AB ülkelerinin alacağı göçmen sayısı hakkında AB'nin 2015'te belirlediği kotaya Belçika'nın uymadığını duyurdu.
O dönem Belçika için belirlenen kotanın 2 bin 415 olduğu, oysa uygulamanın sona erdiği 2017'ye kadar Belçika'nın 677 göçmeni kabul ettiği belirtildi.
Yunan adalarındaki kamplarda aşırı göçmen biriktiği aktarılan açıklamada, Belçika'nın 'Yunanistan'daki göçmenleri insani olmayan şartlarda bıraktığı gerekçesiyle insanlığa karşı suç işlediği' ifade edildi.
Kuruluş, bu nedenle devlet aleyhine Brüksel'deki asliye hukuk mahkemesinde dava açıldığını duyurdu.
Yunanistan- Göçmen- Tekne - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
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