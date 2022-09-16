https://sputniknews.com.tr/20220916/belcika-2015-gocmen-krizinde-abnin-kotasina-uymadigi-icin-dava-edildi-1061278324.html
Belçika, 2015 göçmen krizinde AB'nin kotasına uymadığı için dava edildi
Belçika, 2015 göçmen krizinde AB'nin kotasına uymadığı için dava edildi
Belçika'da insan hakları alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu, Belçika devletini 2015'teki göçmen krizi sırasında Avrupa Birliğinin (AB)... 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T17:02+0300
2022-09-16T17:02+0300
2022-09-16T17:02+0300
dünya
belçika
göçmen
dava
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1d/1059255481_0:35:770:468_1920x0_80_0_0_70b0a8359037d5f7f89c0ecf6b8d2c9c.png
İnsan Hakları Birliği adlı kuruluş, konuyla ilgili açıklamasında, Yunanistan'daki kamplardan AB ülkelerinin alacağı göçmen sayısı hakkında AB'nin 2015'te belirlediği kotaya Belçika'nın uymadığını duyurdu.O dönem Belçika için belirlenen kotanın 2 bin 415 olduğu, oysa uygulamanın sona erdiği 2017'ye kadar Belçika'nın 677 göçmeni kabul ettiği belirtildi.Yunan adalarındaki kamplarda aşırı göçmen biriktiği aktarılan açıklamada, Belçika'nın 'Yunanistan'daki göçmenleri insani olmayan şartlarda bıraktığı gerekçesiyle insanlığa karşı suç işlediği' ifade edildi.Kuruluş, bu nedenle devlet aleyhine Brüksel'deki asliye hukuk mahkemesinde dava açıldığını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20220915/ab-yunanistanin-geri-itmesi-nedeniyle-meydana-gelen-trajedi-icin-sorusturma-istedi-1061221953.html
belçika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1d/1059255481_51:0:720:502_1920x0_80_0_0_8f0118e0220ff8a941564c2e886b80b9.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
belçika, göçmen, dava
Belçika, 2015 göçmen krizinde AB'nin kotasına uymadığı için dava edildi
Abone ol
Belçika'da insan hakları alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu, Belçika devletini 2015'teki göçmen krizi sırasında Avrupa Birliğinin (AB) çıkardığı kota dahilinde göçmenleri kabul etmediği gerekçesiyle mahkemeye verdiğini açıkladı.
İnsan Hakları Birliği adlı kuruluş, konuyla ilgili açıklamasında, Yunanistan'daki kamplardan AB ülkelerinin alacağı göçmen sayısı hakkında AB'nin 2015'te belirlediği kotaya Belçika'nın uymadığını duyurdu.
O dönem Belçika için belirlenen kotanın 2 bin 415 olduğu, oysa uygulamanın sona erdiği 2017'ye kadar Belçika'nın 677 göçmeni kabul ettiği belirtildi.
Yunan adalarındaki kamplarda aşırı göçmen biriktiği aktarılan açıklamada, Belçika'nın 'Yunanistan'daki göçmenleri insani olmayan şartlarda bıraktığı gerekçesiyle insanlığa karşı suç işlediği' ifade edildi.
Kuruluş, bu nedenle devlet aleyhine Brüksel'deki asliye hukuk mahkemesinde dava açıldığını duyurdu.