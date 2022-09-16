https://sputniknews.com.tr/20220916/aydinda-polisten-uyusturucu-partisine-baskin-13-gozalti-1061294821.html
Aydın’da polisten uyuşturucu partisine baskın: 13 gözaltı
Aydın’da polisten uyuşturucu partisine baskın: 13 gözaltı
Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir evde düzenlenen uyuşturucu partisini basan polis, 13 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 12'si serbest bırakılırken, ev... 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T22:38+0300
2022-09-16T22:38+0300
2022-09-16T22:39+0300
türkiye
uyuşturucu
aydın
parti
baskın
gözaltı
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İncirliova’da bir evde uyuşturucu partisi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Sabah saatlerinde Mehmet D.’ye ait eve baskın yapan polis ekipleri, 13 şüpheliyi gözaltına aldı.12 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, ev sahibi Mehmet D. ise sevk edildiği adliyede, ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ ve ‘yer temin etmek’ suçlamasıyla tutuklandı.
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uyuşturucu, aydın, parti, baskın, gözaltı
uyuşturucu, aydın, parti, baskın, gözaltı
Aydın’da polisten uyuşturucu partisine baskın: 13 gözaltı
22:38 16.09.2022 (güncellendi: 22:39 16.09.2022) Abone ol
Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir evde düzenlenen uyuşturucu partisini basan polis, 13 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 12'si serbest bırakılırken, ev sahibi Mehmet D. ise tutuklandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İncirliova’da bir evde uyuşturucu partisi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Sabah saatlerinde Mehmet D.’ye ait eve baskın yapan polis ekipleri, 13 şüpheliyi gözaltına aldı.
12 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, ev sahibi Mehmet D. ise sevk edildiği adliyede, ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ ve ‘yer temin etmek’ suçlamasıyla tutuklandı.