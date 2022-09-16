https://sputniknews.com.tr/20220916/aydinda-polisten-uyusturucu-partisine-baskin-13-gozalti-1061294821.html

Aydın’da polisten uyuşturucu partisine baskın: 13 gözaltı

Aydın’da polisten uyuşturucu partisine baskın: 13 gözaltı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir evde düzenlenen uyuşturucu partisini basan polis, 13 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 12'si serbest bırakılırken, ev... 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T22:38+0300

2022-09-16T22:38+0300

2022-09-16T22:39+0300

türkiye

uyuşturucu

aydın

parti

baskın

gözaltı

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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İncirliova’da bir evde uyuşturucu partisi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Sabah saatlerinde Mehmet D.’ye ait eve baskın yapan polis ekipleri, 13 şüpheliyi gözaltına aldı.12 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, ev sahibi Mehmet D. ise sevk edildiği adliyede, ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ ve ‘yer temin etmek’ suçlamasıyla tutuklandı.

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