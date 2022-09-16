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https://sputniknews.com.tr/20220916/avukattan-narkotik-baskinli-evlilik-teklifi-sevgilisinin-cantasina-tuz-ve-yuzuk-olan-poset-koydu-1061280388.html
Avukattan narkotik baskınlı evlilik teklifi: Sevgilisinin çantasına tuz ve yüzük olan poşet koydu
Avukattan narkotik baskınlı evlilik teklifi: Sevgilisinin çantasına tuz ve yüzük olan poşet koydu
Antalya’da avukat Şafak Baysal, kendisi gibi avukat olan sevgilisinin çantasındaki poşete tuz koyup polise narkotik baskını yaptırdı. Baysal, tuzun... 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T17:56+0300
2022-09-16T17:56+0300
evlilik teklifi
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Antalya Barosu’nda görev yapan avukat Şafak Baysal ve meslektaşı Tuğba Çınar, 1 yıl önce cezaevinde müvekkillerini beklerken tanıştı. Yaklaşık 1 yıldır görüşen çiftten 28 yaşındaki Şafak Baysal, evlilik teklifi için polis arkadaşlarını arayarak bir sürpriz hazırladı.Sevgilisinin çantasına içinde tuz ve yüzük bulunan poşeti koyan Baysal, Çınar’ı öğlen yemeği için bir pizzacıya getirdi. Bu sırada ikilinin daha önceden tanıdığı iki sivil polis gelip, Çınar’ın çantasında arama yapacaklarını söyledi.Yapılan aramada poşetin içerisinden çıkan tuzun uyuşturucu madde olduğu belirtilince genç kadın neye uğradığını şaşırdı. Tuzun içerisinde yer alan kutunun ne olduğu sorulunca bu sefer devreye avukat Şafak Baysal girdi.Kutuyu eline alan Baysal, bir anda sevgilisinin önünde diz çöküp içindeki yüzüğü çıkartarak evlenme teklifi etti. Genç kadın önce duygulandı, ardından teklife ‘evet’ diyerek Baysal’ın boynuna sarıldı.‘Çok şaşırdım’Çok şaşırdığını ifade eden Tuğba Çınar, “Çok şaşırdım. Bir anda polisler masaya geldi, madde var çantanızda deyince ne olduğunu anlamadım. Avukat olmayan birisine bu yapılsa daha fazla korku yaşanırdı. Prosedürü bildiğimiz için çok korkmadım” dedi.‘Biraz korkutmak istedim’Amacının sevgilisine korku ve sevinci bir arada yaşatmak olduğunu ifade eden Şafak Baysal ise, “Standart bir şey olmasın, biraz korkutmak istedim, fazla korkmasa da tedirginlik yaşattım” diye konuştu.
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evlilik teklifi
evlilik teklifi

Avukattan narkotik baskınlı evlilik teklifi: Sevgilisinin çantasına tuz ve yüzük olan poşet koydu

17:56 16.09.2022
© İHAAntalya'da avukattan narkotik baskınlı evlilik teklifi
Antalya'da avukattan narkotik baskınlı evlilik teklifi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
© İHA
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Antalya’da avukat Şafak Baysal, kendisi gibi avukat olan sevgilisinin çantasındaki poşete tuz koyup polise narkotik baskını yaptırdı. Baysal, tuzun içerisindeki kutudan çıkardığı yüzükle evlenme teklifi yapınca genç kadın önce neye uğradığını şaşırdı, ardından teklifi kabul edip sevgilisinin boynuna sarıldı.
Antalya Barosu’nda görev yapan avukat Şafak Baysal ve meslektaşı Tuğba Çınar, 1 yıl önce cezaevinde müvekkillerini beklerken tanıştı. Yaklaşık 1 yıldır görüşen çiftten 28 yaşındaki Şafak Baysal, evlilik teklifi için polis arkadaşlarını arayarak bir sürpriz hazırladı.
Sevgilisinin çantasına içinde tuz ve yüzük bulunan poşeti koyan Baysal, Çınar’ı öğlen yemeği için bir pizzacıya getirdi. Bu sırada ikilinin daha önceden tanıdığı iki sivil polis gelip, Çınar’ın çantasında arama yapacaklarını söyledi.
Yapılan aramada poşetin içerisinden çıkan tuzun uyuşturucu madde olduğu belirtilince genç kadın neye uğradığını şaşırdı. Tuzun içerisinde yer alan kutunun ne olduğu sorulunca bu sefer devreye avukat Şafak Baysal girdi.
Kutuyu eline alan Baysal, bir anda sevgilisinin önünde diz çöküp içindeki yüzüğü çıkartarak evlenme teklifi etti. Genç kadın önce duygulandı, ardından teklife ‘evet’ diyerek Baysal’ın boynuna sarıldı.
© İHAAntalya'da Avukat Şafak Baysal, kendisi gibi avukat olan sevgilisinin çantasındaki poşete tuz koyup polise narkotik baskını yaptırdı. Baysal, tuzun içerisindeki kutudan çıkardığı yüzükle evlenme teklifi yapınca genç kadın önce neye uğradığını şaşırdı, ardından teklifi kabul edip sevgilisinin boynuna sarıldı.
Antalya'da Avukat Şafak Baysal, kendisi gibi avukat olan sevgilisinin çantasındaki poşete tuz koyup polise narkotik baskını yaptırdı. Baysal, tuzun içerisindeki kutudan çıkardığı yüzükle evlenme teklifi yapınca genç kadın önce neye uğradığını şaşırdı, ardından teklifi kabul edip sevgilisinin boynuna sarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
Antalya'da Avukat Şafak Baysal, kendisi gibi avukat olan sevgilisinin çantasındaki poşete tuz koyup polise narkotik baskını yaptırdı. Baysal, tuzun içerisindeki kutudan çıkardığı yüzükle evlenme teklifi yapınca genç kadın önce neye uğradığını şaşırdı, ardından teklifi kabul edip sevgilisinin boynuna sarıldı.
© İHA

‘Çok şaşırdım’

Çok şaşırdığını ifade eden Tuğba Çınar, “Çok şaşırdım. Bir anda polisler masaya geldi, madde var çantanızda deyince ne olduğunu anlamadım. Avukat olmayan birisine bu yapılsa daha fazla korku yaşanırdı. Prosedürü bildiğimiz için çok korkmadım” dedi.

‘Biraz korkutmak istedim’

Amacının sevgilisine korku ve sevinci bir arada yaşatmak olduğunu ifade eden Şafak Baysal ise, “Standart bir şey olmasın, biraz korkutmak istedim, fazla korkmasa da tedirginlik yaşattım” diye konuştu.
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