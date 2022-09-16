https://sputniknews.com.tr/20220916/atina-belediyesi-binasinda-enerji-tasarrufu-icin-isiklandirmaya-sinirlama-1061298891.html

Atina Belediyesi binasında enerji tasarrufu için ışıklandırmaya sınırlama

Atina Belediyesi binasında enerji tasarrufu için ışıklandırmaya sınırlama

Yunanistan'da enerji kriziyle mücadele çerçevesinde alınan tasarruf tedbirleri nedeniyle Atina Belediyesi binasının ışıklandırması sınırlandırıldı. 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T23:42+0300

2022-09-16T23:42+0300

2022-09-16T23:42+0300

dünya

atina

yunanistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/10/1061298981_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d0ca665c670263d104a1679ce72d0c21.jpg

Bu akşamdan itibaren geçerli olacak uygulamaya göre, Atina Belediyesi binasının ışıkları akşamları kapatılacak.Atina'daki arkeolojik alanlarda da ışıklandırma kısıtlamasına gidilecek. Mevcut ışıklandırma sistemleri ise LED kullanımı ile tasarruflu hale getirilecek.Hafta başında Yunanistan Parlamentosunun ışıklarına sınırlandırma getirilmişti. Enerji tasarrufu için bina yüzeyindeki ışıklandırmanın kapatılmasına, sadece bina çevresindeki güvenlik amaçlı ışıkların kullanılmasına karar verilmişti.

atina

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

atina, yunanistan