https://sputniknews.com.tr/20220916/atina-belediyesi-binasinda-enerji-tasarrufu-icin-isiklandirmaya-sinirlama-1061298891.html
Atina Belediyesi binasında enerji tasarrufu için ışıklandırmaya sınırlama
Atina Belediyesi binasında enerji tasarrufu için ışıklandırmaya sınırlama
Yunanistan'da enerji kriziyle mücadele çerçevesinde alınan tasarruf tedbirleri nedeniyle Atina Belediyesi binasının ışıklandırması sınırlandırıldı. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T23:42+0300
2022-09-16T23:42+0300
2022-09-16T23:42+0300
dünya
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yunanistan
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Bu akşamdan itibaren geçerli olacak uygulamaya göre, Atina Belediyesi binasının ışıkları akşamları kapatılacak.Atina'daki arkeolojik alanlarda da ışıklandırma kısıtlamasına gidilecek. Mevcut ışıklandırma sistemleri ise LED kullanımı ile tasarruflu hale getirilecek.Hafta başında Yunanistan Parlamentosunun ışıklarına sınırlandırma getirilmişti. Enerji tasarrufu için bina yüzeyindeki ışıklandırmanın kapatılmasına, sadece bina çevresindeki güvenlik amaçlı ışıkların kullanılmasına karar verilmişti.
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Atina Belediyesi binasında enerji tasarrufu için ışıklandırmaya sınırlama
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Yunanistan'da enerji kriziyle mücadele çerçevesinde alınan tasarruf tedbirleri nedeniyle Atina Belediyesi binasının ışıklandırması sınırlandırıldı.
Bu akşamdan itibaren geçerli olacak uygulamaya göre, Atina Belediyesi binasının ışıkları akşamları kapatılacak.
Atina'daki arkeolojik alanlarda da ışıklandırma kısıtlamasına gidilecek. Mevcut ışıklandırma sistemleri ise LED kullanımı ile tasarruflu hale getirilecek.
Hafta başında Yunanistan Parlamentosunun ışıklarına sınırlandırma getirilmişti. Enerji tasarrufu için bina yüzeyindeki ışıklandırmanın kapatılmasına, sadece bina çevresindeki güvenlik amaçlı ışıkların kullanılmasına karar verilmişti.