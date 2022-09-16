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Ankara Eczacı Odası Başkanı: Ciddi anlamda ilaç yokluğu yaşıyoruz
Ankara Eczacı Odası Başkanı: Ciddi anlamda ilaç yokluğu yaşıyoruz
Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, ilaç sektörüne dair sorunları değerlendirerek; "Şu an eczanelerimizde ciddi anlamda ilaç yoklukları yaşıyoruz" dedi. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T20:05+0300
2022-09-16T20:06+0300
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ilaç
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Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı ve Atabay Kimra İcra Kurulu Üyesi Doğan Taşlıkent Bloomberg HT yayınında ilaç sektörüne dair sorunları değerlendirdi.İlaç tedariğinde sıkıntılar yaşandığını söyleyen Ercanlı, mevcut ilaç fiyat kararnamesinden vazgeçilmediği taktirde yıl içerisine yayarak 3-4 kez kur düzenlemesi yapılması gerektiğini ifade etti.Kurdaki artışa dikkat çeken Ercanlı, "Şu an eczanelerimizde ciddi anlamda ilaç yoklukları yaşıyoruz. Ecza depolarından almış olduğumuz verilere göre; yüzde 17 oranında ilaç yokluğu söz konusu. Bu yoklukların çoğu maalesef kurdaki makas artışından dolayı ithal ürünlerde gerçekleşiyor. Buna karşın ilaca yapılacak zam, bulunurluğu tek başına çözecek bir unsur değil. Biz ilaçta bu kadar dışa bağımlı olduğumuz sürece sorunları maalesef halledemiyoruz, halledemeyeceğiz de" dedi.Büyük mitinge hazırlanıyorlarEczane ekonomilerinin kötü durumda olduğunu ve eczacıların ekim ayında yapılacağı büyük bir mitingin hazırlığı içinde olduklarını ifadelerine ekledi.Atabay Kimya icra Kurulu Üyesi Doğan Taşkent ise “Hammadde ve ambalajlar döviz ile ile giriyor. İlaç hammaddesinin yüzde 98 ithalata bağlı“ ifadelerini kullandı.
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eczane, ilaç
eczane, ilaç

Ankara Eczacı Odası Başkanı: Ciddi anlamda ilaç yokluğu yaşıyoruz

20:05 16.09.2022 (güncellendi: 20:06 16.09.2022)
© AAİlaç, eczane
İlaç, eczane - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
© AA
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Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, ilaç sektörüne dair sorunları değerlendirerek; "Şu an eczanelerimizde ciddi anlamda ilaç yoklukları yaşıyoruz" dedi.
Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı ve Atabay Kimra İcra Kurulu Üyesi Doğan Taşlıkent Bloomberg HT yayınında ilaç sektörüne dair sorunları değerlendirdi.
İlaç tedariğinde sıkıntılar yaşandığını söyleyen Ercanlı, mevcut ilaç fiyat kararnamesinden vazgeçilmediği taktirde yıl içerisine yayarak 3-4 kez kur düzenlemesi yapılması gerektiğini ifade etti.

Kurdaki artışa dikkat çeken Ercanlı, "Şu an eczanelerimizde ciddi anlamda ilaç yoklukları yaşıyoruz. Ecza depolarından almış olduğumuz verilere göre; yüzde 17 oranında ilaç yokluğu söz konusu. Bu yoklukların çoğu maalesef kurdaki makas artışından dolayı ithal ürünlerde gerçekleşiyor. Buna karşın ilaca yapılacak zam, bulunurluğu tek başına çözecek bir unsur değil. Biz ilaçta bu kadar dışa bağımlı olduğumuz sürece sorunları maalesef halledemiyoruz, halledemeyeceğiz de" dedi.

Büyük mitinge hazırlanıyorlar

Eczane ekonomilerinin kötü durumda olduğunu ve eczacıların ekim ayında yapılacağı büyük bir mitingin hazırlığı içinde olduklarını ifadelerine ekledi.
Atabay Kimya icra Kurulu Üyesi Doğan Taşkent ise “Hammadde ve ambalajlar döviz ile ile giriyor. İlaç hammaddesinin yüzde 98 ithalata bağlı“ ifadelerini kullandı.
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