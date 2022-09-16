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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220916/almanya-rus-rosneftin-istiraklerinin-ulkedeki-operasyonlarini-denetimi-altina-aldi-1061259219.html
Almanya, Rus Rosneft’in iştiraklerinin ülkedeki operasyonlarını denetimi altına aldı
Almanya, Rus Rosneft’in iştiraklerinin ülkedeki operasyonlarını denetimi altına aldı
Almanya Federal Ağ Daiesi’nin, Rus Rosneft petrol şirketinin ülkedeki operasyonlarının denetimini ele geçirdiği belirtildi. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T11:32+0300
2022-09-16T11:34+0300
avrupa'da enerji krizi
almanya
rosneft
rusya
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Almanya’nın Federal Ağ Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Rosneft’in ülkedeki iştiraklerinin kurumun vesayeti altına alındığı kaydedildi. Alman Federal Ağ Ajansı yetkilileri, söz konusu kararı ‘enerji tedarikinin güvenliği’ için aldıklarını ifade etti.Rosneft’in alman iştiraklerinin Almanya’daki petrol rafine işlemlerinin yüzde 12’sini gerçekleştirdiği biliniyor.Söz konusu karar, Rosneft’in iştiraki olan Rosneft Deutschland GmbH (RDG) ve RN Refining &amp; Marketing GmbH (RNRM) şirketleri ile PCK Schwedt, MiRo ve Bayernoil arıtım tesislerini içeriyor.Alman Federal Ağ Dairesi’nin ülkedeki Rosneft iştiraklerinin operasyonlarını kontrolü altına alma kararı, Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü harekat nedeniyle ilişkilerin gergin olduğu bir döneme denk geliyor.Rusya, Alman Siemens şirketinin onarımını sürdürdüğü boru hattı türbinlerinin kendisine teslim edilmemesi nedeniyle Almanya’ya Kuzey Akım-1 üstünden gaz akışını durdurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220915/fransada-enerji-krizi-kis-aylarinda-gunde-2-saatlik-elektrik-kesintisi-olabilir-1061230216.html
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almanya, rosneft, rusya
almanya, rosneft, rusya

Almanya, Rus Rosneft’in iştiraklerinin ülkedeki operasyonlarını denetimi altına aldı

11:32 16.09.2022 (güncellendi: 11:34 16.09.2022)
© REUTERS / Maxim ShemetovRosneft
Rosneft - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
© REUTERS / Maxim Shemetov
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Almanya Federal Ağ Daiesi’nin, Rus Rosneft petrol şirketinin ülkedeki operasyonlarının denetimini ele geçirdiği belirtildi.
Almanya’nın Federal Ağ Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Rosneft’in ülkedeki iştiraklerinin kurumun vesayeti altına alındığı kaydedildi. Alman Federal Ağ Ajansı yetkilileri, söz konusu kararı ‘enerji tedarikinin güvenliği’ için aldıklarını ifade etti.
Rosneft’in alman iştiraklerinin Almanya’daki petrol rafine işlemlerinin yüzde 12’sini gerçekleştirdiği biliniyor.
Söz konusu karar, Rosneft’in iştiraki olan Rosneft Deutschland GmbH (RDG) ve RN Refining & Marketing GmbH (RNRM) şirketleri ile PCK Schwedt, MiRo ve Bayernoil arıtım tesislerini içeriyor.
Alman Federal Ağ Dairesi’nin ülkedeki Rosneft iştiraklerinin operasyonlarını kontrolü altına alma kararı, Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü harekat nedeniyle ilişkilerin gergin olduğu bir döneme denk geliyor.
Rusya, Alman Siemens şirketinin onarımını sürdürdüğü boru hattı türbinlerinin kendisine teslim edilmemesi nedeniyle Almanya’ya Kuzey Akım-1 üstünden gaz akışını durdurmuştu.
Elektrik - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
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