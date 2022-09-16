https://sputniknews.com.tr/20220916/almanya-rus-rosneftin-istiraklerinin-ulkedeki-operasyonlarini-denetimi-altina-aldi-1061259219.html
Almanya, Rus Rosneft’in iştiraklerinin ülkedeki operasyonlarını denetimi altına aldı
Almanya, Rus Rosneft’in iştiraklerinin ülkedeki operasyonlarını denetimi altına aldı
Almanya Federal Ağ Daiesi’nin, Rus Rosneft petrol şirketinin ülkedeki operasyonlarının denetimini ele geçirdiği belirtildi. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T11:32+0300
2022-09-16T11:32+0300
2022-09-16T11:34+0300
avrupa'da enerji krizi
almanya
rosneft
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1054568866_0:90:1200:765_1920x0_80_0_0_4056a1043a75267ceb34c20e28e2c9d2.jpg
Almanya’nın Federal Ağ Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Rosneft’in ülkedeki iştiraklerinin kurumun vesayeti altına alındığı kaydedildi. Alman Federal Ağ Ajansı yetkilileri, söz konusu kararı ‘enerji tedarikinin güvenliği’ için aldıklarını ifade etti.Rosneft’in alman iştiraklerinin Almanya’daki petrol rafine işlemlerinin yüzde 12’sini gerçekleştirdiği biliniyor.Söz konusu karar, Rosneft’in iştiraki olan Rosneft Deutschland GmbH (RDG) ve RN Refining & Marketing GmbH (RNRM) şirketleri ile PCK Schwedt, MiRo ve Bayernoil arıtım tesislerini içeriyor.Alman Federal Ağ Dairesi’nin ülkedeki Rosneft iştiraklerinin operasyonlarını kontrolü altına alma kararı, Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü harekat nedeniyle ilişkilerin gergin olduğu bir döneme denk geliyor.Rusya, Alman Siemens şirketinin onarımını sürdürdüğü boru hattı türbinlerinin kendisine teslim edilmemesi nedeniyle Almanya’ya Kuzey Akım-1 üstünden gaz akışını durdurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220915/fransada-enerji-krizi-kis-aylarinda-gunde-2-saatlik-elektrik-kesintisi-olabilir-1061230216.html
almanya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1054568866_108:0:1128:765_1920x0_80_0_0_3c9e59f2dae8107747c1cb3d738c2338.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
almanya, rosneft, rusya
Almanya, Rus Rosneft’in iştiraklerinin ülkedeki operasyonlarını denetimi altına aldı
11:32 16.09.2022 (güncellendi: 11:34 16.09.2022) Abone ol
Almanya Federal Ağ Daiesi’nin, Rus Rosneft petrol şirketinin ülkedeki operasyonlarının denetimini ele geçirdiği belirtildi.
Almanya’nın Federal Ağ Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Rosneft’in ülkedeki iştiraklerinin kurumun vesayeti altına alındığı kaydedildi. Alman Federal Ağ Ajansı yetkilileri, söz konusu kararı ‘enerji tedarikinin güvenliği’ için aldıklarını ifade etti.
Rosneft’in alman iştiraklerinin Almanya’daki petrol rafine işlemlerinin yüzde 12’sini gerçekleştirdiği biliniyor.
Söz konusu karar, Rosneft’in iştiraki olan Rosneft Deutschland GmbH (RDG) ve RN Refining & Marketing GmbH (RNRM) şirketleri ile PCK Schwedt, MiRo ve Bayernoil arıtım tesislerini içeriyor.
Alman Federal Ağ Dairesi’nin ülkedeki Rosneft iştiraklerinin operasyonlarını kontrolü altına alma kararı, Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü harekat nedeniyle ilişkilerin gergin olduğu bir döneme denk geliyor.
Rusya, Alman Siemens şirketinin onarımını sürdürdüğü boru hattı türbinlerinin kendisine teslim edilmemesi nedeniyle Almanya’ya Kuzey Akım-1 üstünden gaz akışını durdurmuştu.