https://sputniknews.com.tr/20220916/almanya-rus-rosneftin-istiraklerinin-ulkedeki-operasyonlarini-denetimi-altina-aldi-1061259219.html

Almanya, Rus Rosneft’in iştiraklerinin ülkedeki operasyonlarını denetimi altına aldı

Almanya, Rus Rosneft’in iştiraklerinin ülkedeki operasyonlarını denetimi altına aldı

Almanya Federal Ağ Daiesi’nin, Rus Rosneft petrol şirketinin ülkedeki operasyonlarının denetimini ele geçirdiği belirtildi. 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T11:32+0300

2022-09-16T11:32+0300

2022-09-16T11:34+0300

avrupa'da enerji krizi

almanya

rosneft

rusya

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Almanya’nın Federal Ağ Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Rosneft’in ülkedeki iştiraklerinin kurumun vesayeti altına alındığı kaydedildi. Alman Federal Ağ Ajansı yetkilileri, söz konusu kararı ‘enerji tedarikinin güvenliği’ için aldıklarını ifade etti.Rosneft’in alman iştiraklerinin Almanya’daki petrol rafine işlemlerinin yüzde 12’sini gerçekleştirdiği biliniyor.Söz konusu karar, Rosneft’in iştiraki olan Rosneft Deutschland GmbH (RDG) ve RN Refining & Marketing GmbH (RNRM) şirketleri ile PCK Schwedt, MiRo ve Bayernoil arıtım tesislerini içeriyor.Alman Federal Ağ Dairesi’nin ülkedeki Rosneft iştiraklerinin operasyonlarını kontrolü altına alma kararı, Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü harekat nedeniyle ilişkilerin gergin olduğu bir döneme denk geliyor.Rusya, Alman Siemens şirketinin onarımını sürdürdüğü boru hattı türbinlerinin kendisine teslim edilmemesi nedeniyle Almanya’ya Kuzey Akım-1 üstünden gaz akışını durdurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220915/fransada-enerji-krizi-kis-aylarinda-gunde-2-saatlik-elektrik-kesintisi-olabilir-1061230216.html

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