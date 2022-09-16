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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220916/alman-milletvekili-iflas-dalgasiyla-karsi-karsiyayiz-1061258446.html
Alman milletvekili: İflas dalgasıyla karşı karşıyayız
Alman milletvekili: İflas dalgasıyla karşı karşıyayız
Alman Federal Meclisi Enerji Komisyonu Başkanı Klaus Ernst, ülkenin Rusya'ya yönelik yaptırım politikası nedeniyle iflas dalgasıyla karşı karşıya olduğunu... 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T11:00+0300
2022-09-16T11:00+0300
avrupa'da enerji krizi
almanya
doğalgaz
iflas
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Alman Federal Meclisi Enerji Komisyonu Başkanı Klaus Ernst, Rusya'ya dönük yaptırımlar sonrasında bağlayan enerji krizine dair değerlendirmede bulundu.Twitter hesabından paylaşım yapan Ernst, Başbakan Olaf Scholz'un yaptırımların Avrupa'ya Rusya'dan daha fazla zarar vermemesi gerektiği yönündeki açıklamasını anımsattı.Ernst, "Şu anda yedi paket yaptırım uyguladık ve Gazprom rekor kar elde ediyor. Aynı zamanda, bir iflas dalgası tehdidi altındayız. Dolayısıyla Rusya ile açık fikirli bir şekilde müzakere edilmeli" ifadelerini kullandı.Doğalgaz eve elektrik maliyetlerindeki artışla birlikte Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük ekonomisi olan Almanya'da 2023'de resesyon bekleniyor.Münih merkezli Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü, daha önce enerji krizinin Alman ekonomisinde 'tahribata neden olduğunu' ve 'krize yol açabileceği' uyarısını yapmıştı.
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almanya, doğalgaz, iflas
almanya, doğalgaz, iflas

Alman milletvekili: İflas dalgasıyla karşı karşıyayız

11:00 16.09.2022
© AP Photo / Markus SchreiberAvrupa- Doğalgaz- Enerji
Avrupa- Doğalgaz- Enerji - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
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Alman Federal Meclisi Enerji Komisyonu Başkanı Klaus Ernst, ülkenin Rusya'ya yönelik yaptırım politikası nedeniyle iflas dalgasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.
Alman Federal Meclisi Enerji Komisyonu Başkanı Klaus Ernst, Rusya'ya dönük yaptırımlar sonrasında bağlayan enerji krizine dair değerlendirmede bulundu.
Twitter hesabından paylaşım yapan Ernst, Başbakan Olaf Scholz'un yaptırımların Avrupa'ya Rusya'dan daha fazla zarar vermemesi gerektiği yönündeki açıklamasını anımsattı.
Ernst, "Şu anda yedi paket yaptırım uyguladık ve Gazprom rekor kar elde ediyor. Aynı zamanda, bir iflas dalgası tehdidi altındayız. Dolayısıyla Rusya ile açık fikirli bir şekilde müzakere edilmeli" ifadelerini kullandı.
Doğalgaz eve elektrik maliyetlerindeki artışla birlikte Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük ekonomisi olan Almanya'da 2023'de resesyon bekleniyor.
Münih merkezli Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü, daha önce enerji krizinin Alman ekonomisinde 'tahribata neden olduğunu' ve 'krize yol açabileceği' uyarısını yapmıştı.
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