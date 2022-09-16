https://sputniknews.com.tr/20220916/alman-milletvekili-iflas-dalgasiyla-karsi-karsiyayiz-1061258446.html

Alman milletvekili: İflas dalgasıyla karşı karşıyayız

Alman milletvekili: İflas dalgasıyla karşı karşıyayız

Alman Federal Meclisi Enerji Komisyonu Başkanı Klaus Ernst, ülkenin Rusya'ya yönelik yaptırım politikası nedeniyle iflas dalgasıyla karşı karşıya olduğunu... 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T11:00+0300

2022-09-16T11:00+0300

2022-09-16T11:00+0300

avrupa'da enerji krizi

almanya

doğalgaz

iflas

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Alman Federal Meclisi Enerji Komisyonu Başkanı Klaus Ernst, Rusya'ya dönük yaptırımlar sonrasında bağlayan enerji krizine dair değerlendirmede bulundu.Twitter hesabından paylaşım yapan Ernst, Başbakan Olaf Scholz'un yaptırımların Avrupa'ya Rusya'dan daha fazla zarar vermemesi gerektiği yönündeki açıklamasını anımsattı.Ernst, "Şu anda yedi paket yaptırım uyguladık ve Gazprom rekor kar elde ediyor. Aynı zamanda, bir iflas dalgası tehdidi altındayız. Dolayısıyla Rusya ile açık fikirli bir şekilde müzakere edilmeli" ifadelerini kullandı.Doğalgaz eve elektrik maliyetlerindeki artışla birlikte Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük ekonomisi olan Almanya'da 2023'de resesyon bekleniyor.Münih merkezli Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü, daha önce enerji krizinin Alman ekonomisinde 'tahribata neden olduğunu' ve 'krize yol açabileceği' uyarısını yapmıştı.

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almanya, doğalgaz, iflas