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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220916/abd-disisleri-tahil-anlasmasi-kuresel-gida-fiyatlarini-dusurdu-1061255888.html
ABD Dışişleri: Tahıl anlaşması küresel gıda fiyatlarını düşürdü
ABD Dışişleri: Tahıl anlaşması küresel gıda fiyatlarını düşürdü
ABD Dışişleri Bakanlığı, BM ve Türkiye'nin aracılığıyla Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından güvenli tahıl ihracatının yapılmasına izin veren anlaşmanın küresel... 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T09:28+0300
2022-09-16T09:29+0300
ukrayna krizi
abd
rusya
ukrayna
tahıl
anlaşma
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'nin aracılığıyla Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından güvenli tahıl ihracatının yapılmasına izin veren anlaşmanın küresel gıda fiyatlarını düşürdüğünü ve küresel pazarlara 2.7 milyon metrik tondan fazla tahılın taşınmasını sağladığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna krizinin dünya çapında milyonlarca insanı gıda güvensizliğinin artması riskiyle karşı karşıya bıraktığı belirtildi.Ukrayna'nın mahsul depolama tesislerinin tahminen yüzde 15.7'sinin çatışmalar sırasında etkilendiği kaydedilen açıklamada, 'Rusya'nın küresel bir gıda güvenliği krizini alevlendirdiği ve buğday maliyetinde önemli artışlara katkıda bulunduğu' iddia edildi.Açıklamada, BM ve Türkiye'nin Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından güvenli tahıl ihracatına izin vermek amacıyla Rusya ve Ukrayna ile anlaşmaya aracılık ettiği anımsatılarak, "1 Ağustos'tan bu yana, anlaşma küresel gıda fiyatlarını düşürdü ve küresel pazarlara 2.7 milyon metrik tondan fazla tahıl taşıdı" ifadeleri kullanıldı.Ayrıca açıklamada, Ukrayna'daki tarımsal altyapının zarar görmeye devam etmesi halinde küresel gıda güvenliğindeki bu ilerlemenin tehlikeye gireceği uyarısında bulunuldu.
https://sputniknews.com.tr/20220915/guterres-erdoganla-rus-amonyum-nitratinin-ukrayna-uzerinden-ihracatini-gorusuyoruz-1061234064.html
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abd, rusya, ukrayna, tahıl, anlaşma
abd, rusya, ukrayna, tahıl, anlaşma

ABD Dışişleri: Tahıl anlaşması küresel gıda fiyatlarını düşürdü

09:28 16.09.2022 (güncellendi: 09:29 16.09.2022)
© İHAtahıl gemisi - tahıl - gemi
tahıl gemisi - tahıl - gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
© İHA
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ABD Dışişleri Bakanlığı, BM ve Türkiye'nin aracılığıyla Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından güvenli tahıl ihracatının yapılmasına izin veren anlaşmanın küresel gıda fiyatlarını düşürdüğünü açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'nin aracılığıyla Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından güvenli tahıl ihracatının yapılmasına izin veren anlaşmanın küresel gıda fiyatlarını düşürdüğünü ve küresel pazarlara 2.7 milyon metrik tondan fazla tahılın taşınmasını sağladığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna krizinin dünya çapında milyonlarca insanı gıda güvensizliğinin artması riskiyle karşı karşıya bıraktığı belirtildi.
Ukrayna'nın mahsul depolama tesislerinin tahminen yüzde 15.7'sinin çatışmalar sırasında etkilendiği kaydedilen açıklamada, 'Rusya'nın küresel bir gıda güvenliği krizini alevlendirdiği ve buğday maliyetinde önemli artışlara katkıda bulunduğu' iddia edildi.
Açıklamada, BM ve Türkiye'nin Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından güvenli tahıl ihracatına izin vermek amacıyla Rusya ve Ukrayna ile anlaşmaya aracılık ettiği anımsatılarak, "1 Ağustos'tan bu yana, anlaşma küresel gıda fiyatlarını düşürdü ve küresel pazarlara 2.7 milyon metrik tondan fazla tahıl taşıdı" ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca açıklamada, Ukrayna'daki tarımsal altyapının zarar görmeye devam etmesi halinde küresel gıda güvenliğindeki bu ilerlemenin tehlikeye gireceği uyarısında bulunuldu.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
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