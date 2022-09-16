https://sputniknews.com.tr/20220916/ab-komisyonu-ukraynanin-ihtiyac-duydugu-tum-silahlara-sahip-olmasi-cok-onemli-1061274121.html
AB Komisyonu: Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu tüm silahlara sahip olması çok önemli
AB Komisyonu: Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu tüm silahlara sahip olması çok önemli
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Ukrayna bu savaşta hepimiz için mücadele ediyor. İhtiyaç duyulan şey, demokrasinin zaferidir. Bu nedenle ülkenin... 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T15:37+0300
2022-09-16T15:37+0300
2022-09-16T15:37+0300
ukrayna krizi
avrupa birliği
ukrayna
ursula von der leyen
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, 'Putin'in ölümünden mutlu olup olmayacağı' sorusuna, "Bir insan öldüğünde asla mutlu olunmamalıdır ve bu her insan için geçerlidir ancak Putin'in bu savaşı kaybetmesi ve yaptıklarının hesabını vermesi gerekiyor, bu benim için önemli" yanıtını verdi.Von der Leyen, "(Savaş suçu iddiası) Bu şüphe götürmez. Bu nedenle delillerin toplanmasını ve Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde dava açılması ihtimalini destekliyoruz. Ortak uluslararası hukuk düzenimizin temeli budur ve bu suçları da cezalandırmamız gerekir" ifadelerini kullandı.Von der Leyen, Ukrayna'nın talep ettiği savaş tanklarının tedarik edilmesine ilişkin de şunları kaydetti:"Eğer savaş tanklarına ihtiyaçları olduğunu söylüyorlarsa, bunu ciddiye almalı ve onlara bu tankları tedarik etmeliyiz. Ben Avrupa devletlerinin Ukrayna'nın gerçekte ihtiyaç duyduğu şeyleri tedarik etmesinden yanayım. Sonuçta Ukraynalılar, doğru askeri araçlara sahip oldukları takdirde kendilerini savunabileceklerini kanıtlıyorlar. Ukrayna bu savaşta hepimiz için mücadele ediyor. İhtiyaç duyulan şey, demokrasinin zaferidir. Bu nedenle ülkenin ihtiyaç duyduğu tüm silahlara sahip olması çok önemli."
https://sputniknews.com.tr/20220915/ingiliz-generalden-itiraf-nato-rusyayla-savasmaya-hazir-degil-1061233664.html
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avrupa birliği, ukrayna, ursula von der leyen
AB Komisyonu: Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu tüm silahlara sahip olması çok önemli
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Ukrayna bu savaşta hepimiz için mücadele ediyor. İhtiyaç duyulan şey, demokrasinin zaferidir. Bu nedenle ülkenin ihtiyaç duyduğu tüm silahlara sahip olması çok önemli" dedi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, 'Putin'in ölümünden mutlu olup olmayacağı' sorusuna, "Bir insan öldüğünde asla mutlu olunmamalıdır ve bu her insan için geçerlidir ancak Putin'in bu savaşı kaybetmesi ve yaptıklarının hesabını vermesi gerekiyor, bu benim için önemli" yanıtını verdi.
Von der Leyen, "(Savaş suçu iddiası) Bu şüphe götürmez. Bu nedenle delillerin toplanmasını ve Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde dava açılması ihtimalini destekliyoruz. Ortak uluslararası hukuk düzenimizin temeli budur ve bu suçları da cezalandırmamız gerekir" ifadelerini kullandı.
Von der Leyen, Ukrayna'nın talep ettiği savaş tanklarının tedarik edilmesine ilişkin de şunları kaydetti:
"Eğer savaş tanklarına ihtiyaçları olduğunu söylüyorlarsa, bunu ciddiye almalı ve onlara bu tankları tedarik etmeliyiz. Ben Avrupa devletlerinin Ukrayna'nın gerçekte ihtiyaç duyduğu şeyleri tedarik etmesinden yanayım. Sonuçta Ukraynalılar, doğru askeri araçlara sahip oldukları takdirde kendilerini savunabileceklerini kanıtlıyorlar. Ukrayna bu savaşta hepimiz için mücadele ediyor. İhtiyaç duyulan şey, demokrasinin zaferidir. Bu nedenle ülkenin ihtiyaç duyduğu tüm silahlara sahip olması çok önemli."