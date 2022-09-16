https://sputniknews.com.tr/20220916/54-milyonluk-tarimsal-destek-odemeleri-bugun-ciftcilerin-hesaplarina-yatacak-1061259699.html

54 milyonluk tarımsal destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatacak

54 milyonluk tarımsal destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 54 milyon 843 bin 181 TL’lik tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı. 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T11:41+0300

2022-09-16T11:41+0300

2022-09-16T11:41+0300

ekonomi

tarım

tarım ve orman bakanlığı

tarım işçisi

destek

vahit kirişçi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1d/1058087949_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9cd97cc63c870d9307af980c1173c993.jpg

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 54 milyon 843 bin 181 TL’lik tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.Bakan Kirişçi "54 milyon 843 bin 181 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." dedi.Tarımsal destek de en yüksek payı 31 milyon TL ile hayvan hastalıkları tazminatı desteği alacak.

https://sputniknews.com.tr/20220819/bakan-kirisci-96-milyon-780-bin-711-tllik-tarimsal-destek-odemeleri-bugun-hesaplara-yatacak-1060131296.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tarım, tarım ve orman bakanlığı, tarım işçisi, destek, vahit kirişçi