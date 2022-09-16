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https://sputniknews.com.tr/20220916/54-milyonluk-tarimsal-destek-odemeleri-bugun-ciftcilerin-hesaplarina-yatacak-1061259699.html
54 milyonluk tarımsal destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatacak
54 milyonluk tarımsal destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatacak
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 54 milyon 843 bin 181 TL’lik tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T11:41+0300
2022-09-16T11:41+0300
ekonomi
tarım
tarım ve orman bakanlığı
tarım işçisi
destek
vahit kirişçi
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 54 milyon 843 bin 181 TL’lik tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.Bakan Kirişçi "54 milyon 843 bin 181 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." dedi.Tarımsal destek de en yüksek payı 31 milyon TL ile hayvan hastalıkları tazminatı desteği alacak.
https://sputniknews.com.tr/20220819/bakan-kirisci-96-milyon-780-bin-711-tllik-tarimsal-destek-odemeleri-bugun-hesaplara-yatacak-1060131296.html
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tarım, tarım ve orman bakanlığı, tarım işçisi, destek, vahit kirişçi
tarım, tarım ve orman bakanlığı, tarım işçisi, destek, vahit kirişçi

54 milyonluk tarımsal destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatacak

11:41 16.09.2022
© İHAKilis'te acı biber tarlada 6 TL, markette 15 TL
Kilis'te acı biber tarlada 6 TL, markette 15 TL - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
© İHA
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 54 milyon 843 bin 181 TL’lik tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 54 milyon 843 bin 181 TL’lik tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.
Bakan Kirişçi "54 milyon 843 bin 181 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." dedi.
Tarımsal destek de en yüksek payı 31 milyon TL ile hayvan hastalıkları tazminatı desteği alacak.
Vahit Kirişci - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2022
EKONOMİ
Bakan Kirişci: 96 milyon 780 bin 711 TL'lik tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak
19 Ağustos, 13:43
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