https://sputniknews.com.tr/20220916/38-yildir-uzattigi-biyiklarini-kesmemek-icin-istifa-etti-onlar-olmadan-yapamam-1061282901.html
38 yıldır uzattığı bıyıklarını kesmemek için istifa etti: 'Onlar olmadan yapamam'
38 yıldır uzattığı bıyıklarını kesmemek için istifa etti: 'Onlar olmadan yapamam'
Bursa'da 38 yıldır bıyıklarını uzatan 74 yaşındaki Özel, gözü gibi bakıyor. Çalıştığı iş yerinden bıyıklarını kesmemek için istifa ederek çıktı. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T18:43+0300
2022-09-16T18:43+0300
2022-09-16T18:55+0300
bursa
yaşam
bıyık
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Bursa'da Nilüfer ilçesinde yaşayan Rahim Özel, 38 yıldır bıyıklarını uzatıyor. Onları her şeyden çok seven Özel, gözü gibi bakıyor. Sürekli bıyıklarını boyayıp özel bitkisel ilaçlarla bakım uyguluyor. 30 santim boyundaki bıyıklarını ölene kadar uzatacak olan Özel, çalıştığı iş yerinde 'Bunları kes' baskıları üzerine bıyıklarını kesmek yerine işinden istifa ederek ayrıldı. Gören herkesin ilgi odağı olan Özel, bıyıklarıyla hava atmayı çok seviyor.Bıyıklarını ölene kadar kesmeyeceğini ifade eden Rahim Özel, "1984 yılından itibaren bıyıklarımı büyütüyorum. Onlara özenle bakıyorum. Sık sık boyuyorum. Görenler ilgi gösteriyor. sorular soruyor bende onlara bilgi veriyorum. Çalıştığım iş yerinde ‘Bıyıklarını kes’ baskısına rağmen bıyıklarımı kesmeyip işimden ayrıldım. Bıyıklarım olmadan yapamam, onları ölene kadar büyüteceğim" dedi.
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bursa, bıyık
38 yıldır uzattığı bıyıklarını kesmemek için istifa etti: 'Onlar olmadan yapamam'
18:43 16.09.2022 (güncellendi: 18:55 16.09.2022) Abone ol
Bursa'da 38 yıldır bıyıklarını uzatan 74 yaşındaki Özel, gözü gibi bakıyor. Çalıştığı iş yerinden bıyıklarını kesmemek için istifa ederek çıktı.
Bursa'da Nilüfer ilçesinde yaşayan Rahim Özel, 38 yıldır bıyıklarını uzatıyor. Onları her şeyden çok seven Özel, gözü gibi bakıyor. Sürekli bıyıklarını boyayıp özel bitkisel ilaçlarla bakım uyguluyor. 30 santim boyundaki bıyıklarını ölene kadar uzatacak olan Özel, çalıştığı iş yerinde 'Bunları kes' baskıları üzerine bıyıklarını kesmek yerine işinden istifa ederek ayrıldı. Gören herkesin ilgi odağı olan Özel, bıyıklarıyla hava atmayı çok seviyor.
Bıyıklarını ölene kadar kesmeyeceğini ifade eden Rahim Özel, "1984 yılından itibaren bıyıklarımı büyütüyorum. Onlara özenle bakıyorum. Sık sık boyuyorum. Görenler ilgi gösteriyor. sorular soruyor bende onlara bilgi veriyorum. Çalıştığım iş yerinde ‘Bıyıklarını kes’ baskısına rağmen bıyıklarımı kesmeyip işimden ayrıldım. Bıyıklarım olmadan yapamam, onları ölene kadar büyüteceğim" dedi.