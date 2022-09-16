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https://sputniknews.com.tr/20220916/2022-avrupa-basketbol-sampiyonasinda-ilk-finalist-fransa-1061295627.html
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk finalist Fransa
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk finalist Fransa
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Polonya'yı 95-54 mağlup eden Fransa, turnuvanın ilk finalisti oldu. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T22:49+0300
2022-09-16T22:49+0300
basketbol
avrupa basketbol şampiyonası
fransa
polonya
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Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'dan oynanan maçta 2013 şampiyonu Fransa, 'peri masalı'nı sürdürmek isteyen Polonya ile karşılaştı.İlk çeyreği 15-9, devreyi 34-18, üçüncü çeyreği de 64-36 önde geçen Fransa, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 95-54 kazanarak adını finale yazdırdı.Şampiyona tarihinde 1949, 2011 ve 2013'ün ardından dördüncü kez final biletini alan Fransa, pazar günü Almanya-İspanya maçının galibiyle karşılaşacak.Fransa'da Guerschon Yabusele 22 sayı, 4 ribaunt, Evan Fournier ve Elie Okobo 10'ar sayıyla oynadı. A.J. Slaughter ve Michal Michalak'ın 9'ar sayı kaydettiği Polonya'da ise çift haneleri gören oyuncu olmadı.
https://sputniknews.com.tr/20220906/turkiye-basketbol-federasyonu-baskani-turkoglundan-gurcistan-maci-tepkisi-bu-utanc-fibanin-utanci-1060877667.html
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basketbol, avrupa basketbol şampiyonası, fransa, polonya
basketbol, avrupa basketbol şampiyonası, fransa, polonya

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk finalist Fransa

22:49 16.09.2022
© AABasketbol maçı
Basketbol maçı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
© AA
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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Polonya'yı 95-54 mağlup eden Fransa, turnuvanın ilk finalisti oldu.
Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'dan oynanan maçta 2013 şampiyonu Fransa, 'peri masalı'nı sürdürmek isteyen Polonya ile karşılaştı.
İlk çeyreği 15-9, devreyi 34-18, üçüncü çeyreği de 64-36 önde geçen Fransa, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 95-54 kazanarak adını finale yazdırdı.
Şampiyona tarihinde 1949, 2011 ve 2013'ün ardından dördüncü kez final biletini alan Fransa, pazar günü Almanya-İspanya maçının galibiyle karşılaşacak.
Fransa'da Guerschon Yabusele 22 sayı, 4 ribaunt, Evan Fournier ve Elie Okobo 10'ar sayıyla oynadı. A.J. Slaughter ve Michal Michalak'ın 9'ar sayı kaydettiği Polonya'da ise çift haneleri gören oyuncu olmadı.
Hidayet Türkoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
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