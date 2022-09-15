https://sputniknews.com.tr/20220915/zaharova-rusyanin-bm-guvenlik-konseyi-uyeliginden-mahrum-edilmesi-fikrini-tiye-aldi-1061230804.html

Zaharova, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi üyeliğinden mahrum edilmesi fikrini tiye aldı

Zaharova, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi üyeliğinden mahrum edilmesi fikrini tiye aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi üyeliğinden mahrum edilmesi fikrini tiye alarak, bunu yapmayı başarana Nobel... 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T18:04+0300

2022-09-15T18:04+0300

2022-09-15T18:04+0300

dünya

mariya zaharova

rusya

bm

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/08/1057157412_0:201:2927:1847_1920x0_80_0_0_df6968c611acf5103b1558e0de62f2dc.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bugünkü basın toplantısında Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeliğinden mahrum edilmesi fikrini tiye aldı. Rus diplomat, bunu yapmayı başarana Nobel Matematik Ödülü verilmesi gerektiğini, çünkü böyle bir şeyin gerçekçi olmadığını söyledi.Zaharova, “Bizi BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi statüsünden mahrum etmek için böyle bir yüzde 100’lük mekanizma geliştirilirse bu bir Nobel Ödülü’dür, hem de matematik dalında. Bir sır vereyim, hukuktan bahsediyorsak bu senaryo uygulanamaz” diye konuştu.Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi statüsünden mahrum etmenin ancak örgütün tüzüğünü değiştirerek mümkün olduğunu hatırlatan Zaharova, bunun için Genel Kurul üyelerinin üçte ikisinin değişiklikler lehine oy kullanması ve ardından Güvenlik Konseyi'nin tüm daimi üyeleri de dahil olmak üzere BM'deki devletlerin üçte ikisi tarafından onaylanması gerektiğini vurguladı.Rus diplomat, Birleşmiş Milletler'in ilk başlarda küresel düzeyde savaşları ve felaketleri önlemek için kurulduğunu sözlerine ekledi.Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, geçen cuma yaptığı açıklamada herhangi birinin Rusya'yı BM Güvenlik Konseyi'ndeki veto hakkından mahrum etmesini sağlayan bir mekanizma olmadığını vurgulamıştı.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mariya zaharova, rusya, bm