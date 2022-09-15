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https://sputniknews.com.tr/20220915/yunanistanda-ogrenciler-universitelerde-polislerin-gorevlendirilmesine-karsi-eylem-yapti--1061201707.html
Yunanistan'da öğrenciler, üniversitelerde polislerin görevlendirilmesine karşı eylem yaptı
Yunanistan'da öğrenciler, üniversitelerde polislerin görevlendirilmesine karşı eylem yaptı
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, üniversitelerde polislerin görevlendirilmesine karşı çıkan öğrencilerin eylemine polis, biber gazıyla müdahale etti. 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T00:19+0300
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dünya
yunanistan
üniversite
polis
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Yunanistan'da bu yıl başlayan, polislerin üniversite içerisinde bulunabilmesinin önünü açan uygulamaya tepki gösteren öğrenciler, başkent Atina'da bir araya geldi.Polisin binlerce kişilik öğrenci grubunu dağıtmak için biber gazı kullanmasının ardından eylemcilerle polis arasında arbede yaşandı.
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yunanistan, üniversite, polis
yunanistan, üniversite, polis

Yunanistan'da öğrenciler, üniversitelerde polislerin görevlendirilmesine karşı eylem yaptı

00:19 15.09.2022
© AAYunanistan'da öğrenciler, üniversitelerde polislerin görevlendirilmesine karşı eylem yaptı
Yunanistan'da öğrenciler, üniversitelerde polislerin görevlendirilmesine karşı eylem yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
© AA
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da, üniversitelerde polislerin görevlendirilmesine karşı çıkan öğrencilerin eylemine polis, biber gazıyla müdahale etti.
Yunanistan'da bu yıl başlayan, polislerin üniversite içerisinde bulunabilmesinin önünü açan uygulamaya tepki gösteren öğrenciler, başkent Atina'da bir araya geldi.
Polisin binlerce kişilik öğrenci grubunu dağıtmak için biber gazı kullanmasının ardından eylemcilerle polis arasında arbede yaşandı.

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