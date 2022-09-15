https://sputniknews.com.tr/20220915/youtubedan-yeni-karar-premium-uyeligi-olmayanlarin-video-basi-izleyecegi-reklam-sayisi-5e-cikiyor-1061203284.html

YouTube'dan yeni karar: Premium üyeliği olmayanların video başı izleyeceği reklam sayısı 5'e çıkıyor

YouTube'dan yeni karar: Premium üyeliği olmayanların video başı izleyeceği reklam sayısı 5'e çıkıyor

YouTube, platformu ücretsiz kullananların izleyeceği reklam sayısını 5'e çıkaracak yeni bir strateji uygulayacak. 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T01:05+0300

2022-09-15T01:05+0300

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dünya

youtube

reklam

youtube premium

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Popüler video izleme platformu YouTube, yeni bir strateji uygulayacağını açıkladı.Bundan sonra, Youtube'ı ücretsiz olarak kullananlar daha fazla reklam izlemek zorunda kalacak.Habertürk'ün aktardığına göre video öncesinde gösterilen reklam sayısı 2'den, 5'e çıkartıldı. Her bir reklam 6 saniye gösterilecek yani her video öncesi 30 saniyelik reklam izlemek şart olacak.YouTube'un yeni reklam stratejisinden, Premium üyeler etkilenmeyecek. YouTube'ın bu hamleyi, ücretli üyelikleri artırmaya yönelik yaptığı düşünülüyor.

https://sputniknews.com.tr/20220815/youtubedan-abonelik-hizmeti-disney-plus-ve-netflix-gibi-platformlari-bir-araya-getiriyor-1059947015.html

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