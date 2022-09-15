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https://sputniknews.com.tr/20220915/youtubedan-yeni-karar-premium-uyeligi-olmayanlarin-video-basi-izleyecegi-reklam-sayisi-5e-cikiyor-1061203284.html
YouTube'dan yeni karar: Premium üyeliği olmayanların video başı izleyeceği reklam sayısı 5'e çıkıyor
YouTube'dan yeni karar: Premium üyeliği olmayanların video başı izleyeceği reklam sayısı 5'e çıkıyor
YouTube, platformu ücretsiz kullananların izleyeceği reklam sayısını 5'e çıkaracak yeni bir strateji uygulayacak. 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T01:05+0300
2022-09-15T01:16+0300
dünya
youtube
reklam
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Popüler video izleme platformu YouTube, yeni bir strateji uygulayacağını açıkladı.Bundan sonra, Youtube'ı ücretsiz olarak kullananlar daha fazla reklam izlemek zorunda kalacak.Habertürk'ün aktardığına göre video öncesinde gösterilen reklam sayısı 2'den, 5'e çıkartıldı. Her bir reklam 6 saniye gösterilecek yani her video öncesi 30 saniyelik reklam izlemek şart olacak.YouTube'un yeni reklam stratejisinden, Premium üyeler etkilenmeyecek. YouTube'ın bu hamleyi, ücretli üyelikleri artırmaya yönelik yaptığı düşünülüyor.
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youtube, reklam, youtube premium

YouTube'dan yeni karar: Premium üyeliği olmayanların video başı izleyeceği reklam sayısı 5'e çıkıyor

01:05 15.09.2022 (güncellendi: 01:16 15.09.2022)
© Sputnik / Рамиль СитдиковYouTube
YouTube - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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YouTube, platformu ücretsiz kullananların izleyeceği reklam sayısını 5'e çıkaracak yeni bir strateji uygulayacak.
Popüler video izleme platformu YouTube, yeni bir strateji uygulayacağını açıkladı.
Bundan sonra, Youtube'ı ücretsiz olarak kullananlar daha fazla reklam izlemek zorunda kalacak.
Habertürk'ün aktardığına göre video öncesinde gösterilen reklam sayısı 2'den, 5'e çıkartıldı. Her bir reklam 6 saniye gösterilecek yani her video öncesi 30 saniyelik reklam izlemek şart olacak.
YouTube'un yeni reklam stratejisinden, Premium üyeler etkilenmeyecek.
YouTube'ın bu hamleyi, ücretli üyelikleri artırmaya yönelik yaptığı düşünülüyor.
YouTube - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
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