https://sputniknews.com.tr/20220915/youtubedan-yeni-karar-premium-uyeligi-olmayanlarin-video-basi-izleyecegi-reklam-sayisi-5e-cikiyor-1061203284.html
YouTube'dan yeni karar: Premium üyeliği olmayanların video başı izleyeceği reklam sayısı 5'e çıkıyor
YouTube'dan yeni karar: Premium üyeliği olmayanların video başı izleyeceği reklam sayısı 5'e çıkıyor
YouTube, platformu ücretsiz kullananların izleyeceği reklam sayısını 5'e çıkaracak yeni bir strateji uygulayacak. 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T01:05+0300
2022-09-15T01:05+0300
2022-09-15T01:16+0300
dünya
youtube
reklam
youtube premium
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0f/1061202982_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fe6854387799653eecbc107c68856e63.jpg
Popüler video izleme platformu YouTube, yeni bir strateji uygulayacağını açıkladı.Bundan sonra, Youtube'ı ücretsiz olarak kullananlar daha fazla reklam izlemek zorunda kalacak.Habertürk'ün aktardığına göre video öncesinde gösterilen reklam sayısı 2'den, 5'e çıkartıldı. Her bir reklam 6 saniye gösterilecek yani her video öncesi 30 saniyelik reklam izlemek şart olacak.YouTube'un yeni reklam stratejisinden, Premium üyeler etkilenmeyecek. YouTube'ın bu hamleyi, ücretli üyelikleri artırmaya yönelik yaptığı düşünülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220815/youtubedan-abonelik-hizmeti-disney-plus-ve-netflix-gibi-platformlari-bir-araya-getiriyor-1059947015.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0f/1061202982_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_39077c760490bdd7e7bc58af8dc4d601.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
youtube, reklam, youtube premium
youtube, reklam, youtube premium
YouTube'dan yeni karar: Premium üyeliği olmayanların video başı izleyeceği reklam sayısı 5'e çıkıyor
01:05 15.09.2022 (güncellendi: 01:16 15.09.2022) Abone ol
YouTube, platformu ücretsiz kullananların izleyeceği reklam sayısını 5'e çıkaracak yeni bir strateji uygulayacak.
Popüler video izleme platformu YouTube, yeni bir strateji uygulayacağını açıkladı.
Bundan sonra, Youtube'ı ücretsiz olarak kullananlar daha fazla reklam izlemek zorunda kalacak.
Habertürk'ün aktardığına göre video öncesinde gösterilen reklam sayısı 2'den, 5'e çıkartıldı. Her bir reklam 6 saniye gösterilecek yani her video öncesi 30 saniyelik reklam izlemek şart olacak.
YouTube'un yeni reklam stratejisinden, Premium üyeler etkilenmeyecek.
YouTube'ın bu hamleyi, ücretli üyelikleri artırmaya yönelik yaptığı düşünülüyor.