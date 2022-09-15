https://sputniknews.com.tr/20220915/yok-baskani-ozvar-iptal-edilen-kpssyle-ilgili-inceleme-sonuclarini-15-gune-kadar-paylasacagiz-1061222514.html
YÖK Başkanı Özvar: İptal edilen KPSS'yle ilgili inceleme sonuçlarını 15 güne kadar paylaşacağız
YÖK Başkanı Özvar: İptal edilen KPSS'yle ilgili inceleme sonuçlarını 15 güne kadar paylaşacağız
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2022 KPSS'de çıkan bazı sorulara yönelik iddialarla ilgili kurulun incelemelerini tamamladığını... 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T14:41+0300
2022-09-15T14:41+0300
2022-09-15T14:42+0300
türkiye
yök
yükseköğretim kurulu (yök)
kpss
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Üniversite hastanelerinde çalışan personelin özlük haklarını düzenleyen ve Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmeliğe ilişkin YÖK'te açıklamalar yapan Özvar, daha sonra bir gazetecinin 2022-KPSS Lisans oturumuna yönelik iddialarla ilgili sorusunu yanıtladı.İddiaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Devlet Denetleme Kurulunu göreve davet ettiğini, bu kapsamda soruşturmaların sürdüğünü, savcılığa intikal eden hususların bulunduğunu ifade eden Özvar, "Yükseköğretim Kurulu da incelemelerini tamamlamış olup önümüzdeki günlerde Genel Kurulumuzdan bu inceleme sonucu geçecektir. Bir haftaya veya 15 güne kadar sizlerle de bu incelemenin sonuçlarını paylaşmış olacağız" diye konuştu.
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yök, yükseköğretim kurulu (yök), kpss
yök, yükseköğretim kurulu (yök), kpss
YÖK Başkanı Özvar: İptal edilen KPSS'yle ilgili inceleme sonuçlarını 15 güne kadar paylaşacağız
14:41 15.09.2022 (güncellendi: 14:42 15.09.2022) Abone ol
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2022 KPSS'de çıkan bazı sorulara yönelik iddialarla ilgili kurulun incelemelerini tamamladığını belirterek, "Önümüzdeki günlerde Genel Kurulumuzdan bu inceleme sonucu geçecektir. Bir haftaya veya 15 güne kadar bu incelemenin sonuçlarını paylaşmış olacağız" dedi.
Üniversite hastanelerinde çalışan personelin özlük haklarını düzenleyen ve Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmeliğe ilişkin YÖK'te açıklamalar yapan Özvar, daha sonra bir gazetecinin 2022-KPSS Lisans oturumuna yönelik iddialarla ilgili sorusunu yanıtladı.
İddiaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Devlet Denetleme Kurulunu göreve davet ettiğini, bu kapsamda soruşturmaların sürdüğünü, savcılığa intikal eden hususların bulunduğunu ifade eden Özvar, "Yükseköğretim Kurulu da incelemelerini tamamlamış olup önümüzdeki günlerde Genel Kurulumuzdan bu inceleme sonucu geçecektir. Bir haftaya veya 15 güne kadar sizlerle de bu incelemenin sonuçlarını paylaşmış olacağız" diye konuştu.