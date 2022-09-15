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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220915/ukraynanin-5-bin-askeri-ingilterede-savas-egitimini-tamamladi-1061201485.html
Ukrayna’nın 5 bin askeri, İngiltere’de savaş eğitimini tamamladı
Ukrayna’nın 5 bin askeri, İngiltere’de savaş eğitimini tamamladı
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna ordusunun yaklaşık 5 bin askerinin İngiltere’de INTERFLEX programı kapsamındaki eğitimlerini tamamladığını belirtti. 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T00:07+0300
2022-09-15T00:07+0300
ukrayna krizi
ukrayna
asker
ordu
eğitim
ingiltere
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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Askerler, taktik tıpta ve şehirleşmiş alanlarda saldırı ve savunma amaçlı operasyonlar dahil mühendislik, yangın, psikolojik ve taktik eğitim konularında temel bilgi, beceri ve yetenekleri kazandılar” ifadesine yer verildi.Ukraynalı askerleri eğiten uzmanların İngiltere, Kanada, Hollanda ve Yeni Zelanda’dan olduğu belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20220913/bill-gates-avrupa-yardim-paralarini-ukraynaya-akitiyor-bm-kalkinma-hedefleri-gerceklesmeyecek-1061140986.html
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ukrayna, asker, ordu, eğitim, ingiltere
ukrayna, asker, ordu, eğitim, ingiltere

Ukrayna’nın 5 bin askeri, İngiltere’de savaş eğitimini tamamladı

00:07 15.09.2022
© AFP 2022Ukrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
© AFP 2022
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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna ordusunun yaklaşık 5 bin askerinin İngiltere’de INTERFLEX programı kapsamındaki eğitimlerini tamamladığını belirtti.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Askerler, taktik tıpta ve şehirleşmiş alanlarda saldırı ve savunma amaçlı operasyonlar dahil mühendislik, yangın, psikolojik ve taktik eğitim konularında temel bilgi, beceri ve yetenekleri kazandılar” ifadesine yer verildi.
Ukraynalı askerleri eğiten uzmanların İngiltere, Kanada, Hollanda ve Yeni Zelanda’dan olduğu belirtildi.
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