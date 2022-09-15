https://sputniknews.com.tr/20220915/ukraynanin-5-bin-askeri-ingilterede-savas-egitimini-tamamladi-1061201485.html

Ukrayna’nın 5 bin askeri, İngiltere’de savaş eğitimini tamamladı

Ukrayna’nın 5 bin askeri, İngiltere’de savaş eğitimini tamamladı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna ordusunun yaklaşık 5 bin askerinin İngiltere’de INTERFLEX programı kapsamındaki eğitimlerini tamamladığını belirtti. 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T00:07+0300

2022-09-15T00:07+0300

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ingiltere

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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Askerler, taktik tıpta ve şehirleşmiş alanlarda saldırı ve savunma amaçlı operasyonlar dahil mühendislik, yangın, psikolojik ve taktik eğitim konularında temel bilgi, beceri ve yetenekleri kazandılar” ifadesine yer verildi.Ukraynalı askerleri eğiten uzmanların İngiltere, Kanada, Hollanda ve Yeni Zelanda’dan olduğu belirtildi.

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