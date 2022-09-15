https://sputniknews.com.tr/20220915/tokatta-okul-servisi-ile-hafif-ticari-arac-carpisti-14-yarali-1061240400.html
Tokat'ta okul servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı
Tokat'ta okul servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı
Tokat'ta servis minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu 11'i öğrenci 14 kişi yaralandı. 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T21:05+0300
2022-09-15T21:05+0300
2022-09-15T21:13+0300
dünya
tokat
servis
okul servis minibüsü
kaza
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Tokat'ta servis minibüsüyle kamyonet çarpıştı, 11'i öğrenci 14 kişi yaralandı.Kent merkezinden Ulaş köyüne öğrenci taşıyan Nurseli Ekinci idaresindeki servis minibüsü ile Halil Gürsoy yönetimindeki kamyonet, Tokat-Turhal kara yolu Ulaş köyü kavşağında çarpıştı.Kazada sürücülerle kamyonette bulunan Tufan Harmancı ve 11 öğrenci yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tokat, servis, okul servis minibüsü, kaza
tokat, servis, okul servis minibüsü, kaza
Tokat'ta okul servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı
21:05 15.09.2022 (güncellendi: 21:13 15.09.2022) Abone ol
Tokat'ta servis minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu 11'i öğrenci 14 kişi yaralandı.
Tokat'ta servis minibüsüyle kamyonet çarpıştı, 11'i öğrenci 14 kişi yaralandı.
Kent merkezinden Ulaş köyüne öğrenci taşıyan Nurseli Ekinci idaresindeki servis minibüsü ile Halil Gürsoy yönetimindeki kamyonet, Tokat-Turhal kara yolu Ulaş köyü kavşağında çarpıştı.
Kazada sürücülerle kamyonette bulunan Tufan Harmancı ve 11 öğrenci yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.