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Fransa'daki grev nedeniyle THY'den sefer iptalleri
Fransa'daki grev nedeniyle THY'den sefer iptalleri
Türk Hava Yolları'nın (THY) Fransa'ya yarın düzenleyeceği birçok seferi, bu ülkedeki hava trafik kontrolörlerinin yapacağı grev nedeniyle iptal edildi. 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T21:20+0300
2022-09-15T21:21+0300
türkiye
thy
türk hava yolları (thy)
fransa
sabiha gökçen
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Fransa’da 16 Eylül Cuma günü hava trafik kontrolörleri grev yapma kararı aldı. Bu ülkeye sefer düzenleyen birçok havayolu şirketi uçuşlarını iptal etti.Türk Hava Yolları (THY) yarın Fransa’da gerçekleştirilecek grev nedeniyle biri kargo olmak üzere toplam 21 seferini iptal ettiğini duyurdu. THY, hava Trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından Paris,Lyon, Marsilya, Nice, Bordo ve Toulouse’a yapacağı bazı seferlerini iptal ettiğini seferlerini iptal etti.
türkiye
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thy, türk hava yolları (thy), fransa, sabiha gökçen
thy, türk hava yolları (thy), fransa, sabiha gökçen

Fransa'daki grev nedeniyle THY'den sefer iptalleri

21:20 15.09.2022 (güncellendi: 21:21 15.09.2022)
© AATHY
THY - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
© AA
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Türk Hava Yolları'nın (THY) Fransa'ya yarın düzenleyeceği birçok seferi, bu ülkedeki hava trafik kontrolörlerinin yapacağı grev nedeniyle iptal edildi.
Fransa’da 16 Eylül Cuma günü hava trafik kontrolörleri grev yapma kararı aldı. Bu ülkeye sefer düzenleyen birçok havayolu şirketi uçuşlarını iptal etti.
Türk Hava Yolları (THY) yarın Fransa’da gerçekleştirilecek grev nedeniyle biri kargo olmak üzere toplam 21 seferini iptal ettiğini duyurdu.
THY, hava Trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından Paris,Lyon, Marsilya, Nice, Bordo ve Toulouse’a yapacağı bazı seferlerini iptal ettiğini seferlerini iptal etti.
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