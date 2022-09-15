https://sputniknews.com.tr/20220915/thy-fransa-seferlerini-grev-nedeniyle-iptal-etti-1061240556.html

Fransa'daki grev nedeniyle THY'den sefer iptalleri

Fransa'daki grev nedeniyle THY'den sefer iptalleri

Türk Hava Yolları'nın (THY) Fransa'ya yarın düzenleyeceği birçok seferi, bu ülkedeki hava trafik kontrolörlerinin yapacağı grev nedeniyle iptal edildi. 15.09.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

thy

türk hava yolları (thy)

fransa

sabiha gökçen

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Fransa’da 16 Eylül Cuma günü hava trafik kontrolörleri grev yapma kararı aldı. Bu ülkeye sefer düzenleyen birçok havayolu şirketi uçuşlarını iptal etti.Türk Hava Yolları (THY) yarın Fransa’da gerçekleştirilecek grev nedeniyle biri kargo olmak üzere toplam 21 seferini iptal ettiğini duyurdu. THY, hava Trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından Paris,Lyon, Marsilya, Nice, Bordo ve Toulouse’a yapacağı bazı seferlerini iptal ettiğini seferlerini iptal etti.

türkiye

fransa

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thy, türk hava yolları (thy), fransa, sabiha gökçen