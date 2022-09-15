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Tartıştığı kişiye silah doğrultan yabancı uyruklu sınır dışı edilecek
Tartıştığı kişiye silah doğrultan yabancı uyruklu sınır dışı edilecek
İstanbul'da yabancı uyruklu A.K., yolda yürürken kendisine çarpan çekçekli arabası olan bir kişiyle tartışıp silah doğrulttu. Görüntülerin sosyal medyada... 15.09.2022, Sputnik Türkiye
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fatih
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Fatih Kumkapı'da 6 Eylül'de yaşanan olayda, yolda yürüyen yabancı uyruklu A.K. ile çekçek arabalı bir kişi çarpıştı. A.K., bu kişiye 'Neden bana çarpıyorsun' diyerek tepki gösterince, ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmayı gören başka bir kişi A.K.'nin üzerine yürüyerek, saldırmaya çalıştı. A.K., kendisine tepki gösterip üzerine yürüyen kişiye belindeki silahı çıkartıp doğrulttu.Çevredekiler araya girerek tarafları sakinleştirdi. Yaşanan olay bir iş yeri kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada da yayınlanınca Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Ekipler, A.K.'yi gözaltına alarak geri gönderilmesi için işlem başlattı.
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istanbul, fatih, yabancı, araba
istanbul, fatih, yabancı, araba

Tartıştığı kişiye silah doğrultan yabancı uyruklu sınır dışı edilecek

20:49 15.09.2022 (güncellendi: 20:51 15.09.2022)
© DHAİstanbul'da yabancı uyruklu A.K., yolda yürürken kendisine çarpan çekçekli arabası olan bir kişiyle tartışıp silah doğrulttu. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması ardından polis A.K.'yi gözaltına alarak, geri gönderilmesi için işlem başlattı
İstanbul'da yabancı uyruklu A.K., yolda yürürken kendisine çarpan çekçekli arabası olan bir kişiyle tartışıp silah doğrulttu. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması ardından polis A.K.'yi gözaltına alarak, geri gönderilmesi için işlem başlattı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
© DHA
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İstanbul'da yabancı uyruklu A.K., yolda yürürken kendisine çarpan çekçekli arabası olan bir kişiyle tartışıp silah doğrulttu. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması ardından polis A.K.'yi gözaltına alarak, geri gönderilmesi için işlem başlattı
Fatih Kumkapı'da 6 Eylül'de yaşanan olayda, yolda yürüyen yabancı uyruklu A.K. ile çekçek arabalı bir kişi çarpıştı. A.K., bu kişiye 'Neden bana çarpıyorsun' diyerek tepki gösterince, ikili arasında tartışma çıktı.
Tartışmayı gören başka bir kişi A.K.'nin üzerine yürüyerek, saldırmaya çalıştı. A.K., kendisine tepki gösterip üzerine yürüyen kişiye belindeki silahı çıkartıp doğrulttu.
Çevredekiler araya girerek tarafları sakinleştirdi.
Yaşanan olay bir iş yeri kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada da yayınlanınca Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Ekipler, A.K.'yi gözaltına alarak geri gönderilmesi için işlem başlattı.
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