https://sputniknews.com.tr/20220915/tartistigi-kisiye-silah-dogrultan-yabanci-uyruklu-sinir-disi-edilecek-1061239722.html

Tartıştığı kişiye silah doğrultan yabancı uyruklu sınır dışı edilecek

Tartıştığı kişiye silah doğrultan yabancı uyruklu sınır dışı edilecek

İstanbul'da yabancı uyruklu A.K., yolda yürürken kendisine çarpan çekçekli arabası olan bir kişiyle tartışıp silah doğrulttu. Görüntülerin sosyal medyada... 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T20:49+0300

2022-09-15T20:49+0300

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türkiye

istanbul

fatih

yabancı

araba

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Fatih Kumkapı'da 6 Eylül'de yaşanan olayda, yolda yürüyen yabancı uyruklu A.K. ile çekçek arabalı bir kişi çarpıştı. A.K., bu kişiye 'Neden bana çarpıyorsun' diyerek tepki gösterince, ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmayı gören başka bir kişi A.K.'nin üzerine yürüyerek, saldırmaya çalıştı. A.K., kendisine tepki gösterip üzerine yürüyen kişiye belindeki silahı çıkartıp doğrulttu.Çevredekiler araya girerek tarafları sakinleştirdi. Yaşanan olay bir iş yeri kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada da yayınlanınca Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Ekipler, A.K.'yi gözaltına alarak geri gönderilmesi için işlem başlattı.

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istanbul, fatih, yabancı, araba