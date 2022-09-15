https://sputniknews.com.tr/20220915/tartistigi-kisiye-silah-dogrultan-yabanci-uyruklu-sinir-disi-edilecek-1061239722.html
Tartıştığı kişiye silah doğrultan yabancı uyruklu sınır dışı edilecek
Tartıştığı kişiye silah doğrultan yabancı uyruklu sınır dışı edilecek
İstanbul'da yabancı uyruklu A.K., yolda yürürken kendisine çarpan çekçekli arabası olan bir kişiyle tartışıp silah doğrulttu. Görüntülerin sosyal medyada... 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T20:49+0300
2022-09-15T20:49+0300
2022-09-15T20:51+0300
türkiye
istanbul
fatih
yabancı
araba
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Fatih Kumkapı'da 6 Eylül'de yaşanan olayda, yolda yürüyen yabancı uyruklu A.K. ile çekçek arabalı bir kişi çarpıştı. A.K., bu kişiye 'Neden bana çarpıyorsun' diyerek tepki gösterince, ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmayı gören başka bir kişi A.K.'nin üzerine yürüyerek, saldırmaya çalıştı. A.K., kendisine tepki gösterip üzerine yürüyen kişiye belindeki silahı çıkartıp doğrulttu.Çevredekiler araya girerek tarafları sakinleştirdi. Yaşanan olay bir iş yeri kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada da yayınlanınca Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Ekipler, A.K.'yi gözaltına alarak geri gönderilmesi için işlem başlattı.
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istanbul, fatih, yabancı, araba
istanbul, fatih, yabancı, araba
Tartıştığı kişiye silah doğrultan yabancı uyruklu sınır dışı edilecek
20:49 15.09.2022 (güncellendi: 20:51 15.09.2022) Abone ol
İstanbul'da yabancı uyruklu A.K., yolda yürürken kendisine çarpan çekçekli arabası olan bir kişiyle tartışıp silah doğrulttu. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması ardından polis A.K.'yi gözaltına alarak, geri gönderilmesi için işlem başlattı
Fatih Kumkapı'da 6 Eylül'de yaşanan olayda, yolda yürüyen yabancı uyruklu A.K. ile çekçek arabalı bir kişi çarpıştı. A.K., bu kişiye 'Neden bana çarpıyorsun' diyerek tepki gösterince, ikili arasında tartışma çıktı.
Tartışmayı gören başka bir kişi A.K.'nin üzerine yürüyerek, saldırmaya çalıştı. A.K., kendisine tepki gösterip üzerine yürüyen kişiye belindeki silahı çıkartıp doğrulttu.
Çevredekiler araya girerek tarafları sakinleştirdi.
Yaşanan olay bir iş yeri kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada da yayınlanınca Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Ekipler, A.K.'yi gözaltına alarak geri gönderilmesi için işlem başlattı.