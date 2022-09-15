https://sputniknews.com.tr/20220915/tanju-ozcandan-aksenere-cumhurbaskanligi-cagrisi-beni-unutmayin-1061234373.html
Tanju Özcan'dan Akşener'e cumhurbaşkanlığı çağrısı: Beni unutmayın
Tanju Özcan'dan Akşener'e cumhurbaşkanlığı çağrısı: Beni unutmayın
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Meral Akşener'e cumhurbaşkanlığı çağrısında bulundu. Özcan, ''Beni unutmayın'' dedi. 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T19:31+0300
2022-09-15T19:31+0300
2022-09-15T19:32+0300
politika
tanju özcan
meral akşener
chp
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’nın daveti üzerine belediyenin yeni itfaiye binası açılış törenine katıldı.Törende konuşan Özcan, Bolu Belediye Başkanlığı’ndaki icraatlarını sayarken mülteci konusuna da değinidi.Bolu Belediyesi’nin mali anlamda büyüdüğünü ifade eden Özcan, ekonomiyi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den daha iyi yönettiğini savundu.Kendisinin “ırkçı” olmadığını belirten Özcan, girdiği bütün seçimleri kazandığını belirterek, Akşener’e altılı masanın cumhurbaşkanı adaylığı için “Beni unutmayın” dedi ve şu sözleri söyledi:“Bolu’da bir kardeşiniz var, sekiz yıllık devlet deneyimi var, girdiği seçimlerin hepsini kazanmış, aklınızda bulunsun.”CHP'den yanıtÖzcan’dan sonra törene katılan ve konuşma yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ise Özcan’a cevap olarak şunları söyledi:“Tanju Başkan bize Bolu’da lazım. Bolulular, Tanju Başkanı bırakmak istemezsiniz değil mi?”'Seni unutmayacağım'İYİ Parti lideri Meral Akşener, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının Türkiye’nin 13’ncü cumhurbaşkanı olacağını belirtirken, Özcan’nın “Beni unutmayın” çağrısına esprili şekilde cevap verdi: “Tanju Bey’i vitesi yükseltmiş gördüm. Şimdi herkesi komayı sokayım. Unutmayacağım.”
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tanju özcan, meral akşener, chp
tanju özcan, meral akşener, chp
Tanju Özcan'dan Akşener'e cumhurbaşkanlığı çağrısı: Beni unutmayın
19:31 15.09.2022 (güncellendi: 19:32 15.09.2022) Abone ol
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Meral Akşener'e cumhurbaşkanlığı çağrısında bulundu. Özcan, ''Beni unutmayın'' dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’nın daveti üzerine belediyenin yeni itfaiye binası açılış törenine katıldı.
Törende konuşan Özcan, Bolu Belediye Başkanlığı’ndaki icraatlarını sayarken mülteci konusuna da değinidi.
Bolu Belediyesi’nin mali anlamda büyüdüğünü ifade eden Özcan, ekonomiyi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den daha iyi yönettiğini savundu.
Kendisinin “ırkçı” olmadığını belirten Özcan, girdiği bütün seçimleri kazandığını belirterek, Akşener’e altılı masanın cumhurbaşkanı adaylığı için “Beni unutmayın” dedi ve şu sözleri söyledi:
“Bolu’da bir kardeşiniz var, sekiz yıllık devlet deneyimi var, girdiği seçimlerin hepsini kazanmış, aklınızda bulunsun.”
CHP'den yanıt
Özcan’dan sonra törene katılan ve konuşma yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ise Özcan’a cevap olarak şunları söyledi:
“Tanju Başkan bize Bolu’da lazım. Bolulular, Tanju Başkanı bırakmak istemezsiniz değil mi?”
'Seni unutmayacağım'
İYİ Parti lideri Meral Akşener, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının Türkiye’nin 13’ncü cumhurbaşkanı olacağını belirtirken, Özcan’nın “Beni unutmayın” çağrısına esprili şekilde cevap verdi: “Tanju Bey’i vitesi yükseltmiş gördüm. Şimdi herkesi komayı sokayım. Unutmayacağım.”