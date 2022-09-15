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Sivasspor'un formaları, Cluj Havaalanı'nda kayboldu
Sivasspor'un formaları, Cluj Havaalanı'nda kayboldu
Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Cluj ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde takım formalarının kaybolduğunu ve maça alternatif forma ile... 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T20:39+0300
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spor
sivasspor
forma
cluj havaalanı
romanya
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UEFA Konferans Ligi G Grubu'nun ikinci haftasında Romanya ekibi CFR Cluj ile deplasmanda karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, formalarının kaybolduğunu açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamada, "CFR Cluj ile oynayacağımız maç için Romanya'ya gelen Demir Grup Sivasspor'umuzda maçta giyeceğimiz formalarımızın bulunduğu malzeme sandığı Cluj Havaalanı'nda kaybolmuştur. Tüm aramalara rağmen forma sandığı bulunamayınca takımımız, UEFA'dan aldığı izinle alternatif forma ile sahaya çıkacaktır" denildi.
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sivasspor, forma, cluj havaalanı, romanya
sivasspor, forma, cluj havaalanı, romanya

Sivasspor'un formaları, Cluj Havaalanı'nda kayboldu

20:39 15.09.2022 (güncellendi: 20:42 15.09.2022)
© Twitter/Demir Grup Sivasspor,Demir Grup Sivasspor,
Demir Grup Sivasspor, - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
© Twitter/Demir Grup Sivasspor,
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Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Cluj ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde takım formalarının kaybolduğunu ve maça alternatif forma ile çıkılacağını duyurdu.
UEFA Konferans Ligi G Grubu'nun ikinci haftasında Romanya ekibi CFR Cluj ile deplasmanda karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, formalarının kaybolduğunu açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "CFR Cluj ile oynayacağımız maç için Romanya'ya gelen Demir Grup Sivasspor'umuzda maçta giyeceğimiz formalarımızın bulunduğu malzeme sandığı Cluj Havaalanı'nda kaybolmuştur. Tüm aramalara rağmen forma sandığı bulunamayınca takımımız, UEFA'dan aldığı izinle alternatif forma ile sahaya çıkacaktır" denildi.
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