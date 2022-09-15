https://sputniknews.com.tr/20220915/sivassporun-formalari-cluj-havaalaninda-kayboldu-1061239289.html

Sivasspor'un formaları, Cluj Havaalanı'nda kayboldu

Sivasspor'un formaları, Cluj Havaalanı'nda kayboldu

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Cluj ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde takım formalarının kaybolduğunu ve maça alternatif forma ile... 15.09.2022, Sputnik Türkiye

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spor

sivasspor

forma

cluj havaalanı

romanya

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UEFA Konferans Ligi G Grubu'nun ikinci haftasında Romanya ekibi CFR Cluj ile deplasmanda karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, formalarının kaybolduğunu açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamada, "CFR Cluj ile oynayacağımız maç için Romanya'ya gelen Demir Grup Sivasspor'umuzda maçta giyeceğimiz formalarımızın bulunduğu malzeme sandığı Cluj Havaalanı'nda kaybolmuştur. Tüm aramalara rağmen forma sandığı bulunamayınca takımımız, UEFA'dan aldığı izinle alternatif forma ile sahaya çıkacaktır" denildi.

cluj havaalanı

romanya

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sivasspor, forma, cluj havaalanı, romanya