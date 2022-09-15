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Saur-Mogila anıt mezarlığında, Kızıl Ordu askerleri ve Donbass'ı savunanlar yan yana
Saur-Mogila anıt mezarlığında, Kızıl Ordu askerleri ve Donbass'ı savunanlar yan yana
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Rusya sınırında yer alan, 2. Dünya Savaşı sırasında ölen Sovyet askerlerinin mezarlarının bulunduğu Saur-Mogila anıt kompleksi... 15.09.2022, Sputnik Türkiye
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rusya, фото

Saur-Mogila anıt mezarlığında, Kızıl Ordu askerleri ve Donbass'ı savunanlar yan yana

23:34 15.09.2022
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Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Rusya sınırında yer alan, 2. Dünya Savaşı sırasında ölen Sovyet askerlerinin mezarlarının bulunduğu Saur-Mogila anıt kompleksi onarılarak ziyarete açıldı. Rusya lideri Putin'in emriyle onarılan anıt mezarda 2014 yılından bu yana hayatını kaybeden Donetsklilerin onuruna da heykeller dikildi.

© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidin

Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Rusya sınırındaki Snejnoye şehri yakınlarındaki Saur-Mogila'da yer alan anıt kompleksi, 1967’de açılmıştı.

Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Rusya sınırındaki Snejnoye şehri yakınlarındaki Saur-Mogila&#x27;da yer alan anıt kompleksi, 1967’de açılmıştı. - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / РИА Новости
/
Multimedya arşivine gidin

Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Rusya sınırındaki Snejnoye şehri yakınlarındaki Saur-Mogila'da yer alan anıt kompleksi, 1967’de açılmıştı.

© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidin

1943’te bu bölgede, Sovyetler Birliği'ne bağlı Kızıl Ordu ve Hitler ordusu arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Bu çatışmalar sonucu Donbass bölgesi, Nazi işgalinden kurtarılmıştı.

1943’te bu bölgede, Sovyetler Birliği&#x27;ne bağlı Kızıl Ordu ve Hitler ordusu arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Bu çatışmalar sonucu Donbass bölgesi, Nazi işgalinden kurtarılmıştı. - Sputnik Türkiye
2/17
© Sputnik / РИА Новости
/
Multimedya arşivine gidin

1943’te bu bölgede, Sovyetler Birliği'ne bağlı Kızıl Ordu ve Hitler ordusu arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Bu çatışmalar sonucu Donbass bölgesi, Nazi işgalinden kurtarılmıştı.

© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidin

2014’te anıt kompleksi, Ukrayna ordusu ve Donetskli halk güçleri arasında yaşanan çatışmalarda büyük zarar gördü.

2014’te anıt kompleksi, Ukrayna ordusu ve Donetskli halk güçleri arasında yaşanan çatışmalarda büyük zarar gördü. - Sputnik Türkiye
3/17
© Sputnik / РИА Новости
/
Multimedya arşivine gidin

2014’te anıt kompleksi, Ukrayna ordusu ve Donetskli halk güçleri arasında yaşanan çatışmalarda büyük zarar gördü.

© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidin

Kompleksin ana anıtı olan ve 9 metrelik Muzaffer Asker figürü ile arkasındaki 36 metrelik dikilitaş yıkıldı.

Kompleksin ana anıtı olan ve 9 metrelik Muzaffer Asker figürü ile arkasındaki 36 metrelik dikilitaş yıkıldı. - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / РИА Новости
/
Multimedya arşivine gidin

Kompleksin ana anıtı olan ve 9 metrelik Muzaffer Asker figürü ile arkasındaki 36 metrelik dikilitaş yıkıldı.

© Sputnik / Илья Питалев / Multimedya arşivine gidin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen mayıs sonunda, anıt kompleksinin onarılması emrini vermişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen mayıs sonunda, anıt kompleksinin onarılması emrini vermişti. - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Илья Питалев
/
Multimedya arşivine gidin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen mayıs sonunda, anıt kompleksinin onarılması emrini vermişti.

© Sputnik / Михаил Воскресенский / Multimedya arşivine gidin

Onarım çalışmaları 3 ay almıştı.

Onarım çalışmaları 3 ay almıştı. - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Михаил Воскресенский
/
Multimedya arşivine gidin

Onarım çalışmaları 3 ay almıştı.

© Sputnik / Илья Питалев / Multimedya arşivine gidinСкульптурная композиция на территории мемориального комплекса "Саур-Могила" в ДНР, где завершились восстановительные работы мемориала.
Отреставрированный мемориал Саур-Могила в ДНР - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Илья Питалев
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Multimedya arşivine gidin
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinМемориальный комплекс "Саур-Могила" в ДНР, где завершились восстановительные работы мемориала. Слева: барельефы с изображением защитников Донбасса.
Отреставрированный мемориал Саур-Могила в ДНР - Sputnik Türkiye
8/17
© Sputnik / РИА Новости
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Multimedya arşivine gidin
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinБарельеф с портретом командира разведывательного батальона "Спарта" из ДНР Владимира Жоги - часть мемориального комплекса "Саур-Могила" в ДНР, где завершились восстановительные работы.
Отреставрированный мемориал Саур-Могила в ДНР - Sputnik Türkiye
9/17
© Sputnik / РИА Новости
/
Multimedya arşivine gidin
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Multimedya arşivine gidinБарельеф с изображением защитников Донбасса - часть мемориального комплекса "Саур-Могила" в ДНР, где завершились восстановительные работы. В центре: портрет командира ополчения ДНР Ольги Качуры (известной под позывным "Корса").
Отреставрированный мемориал Саур-Могила в ДНР - Sputnik Türkiye
10/17
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Multimedya arşivine gidin
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinБарельеф с изображением защитников Донбасса - часть мемориального комплекса "Саур-Могила" в ДНР, где завершились восстановительные работы.
Отреставрированный мемориал Саур-Могила в ДНР - Sputnik Türkiye
11/17
© Sputnik / РИА Новости
/
Multimedya arşivine gidin
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Multimedya arşivine gidin

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. - Sputnik Türkiye
12/17
© Sputnik / Михаил Воскресенский
/
Multimedya arşivine gidin

.

© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinБарельеф с изображением защитников Донбасса - часть мемориального комплекса "Саур-Могила" в ДНР, где завершились восстановительные работы.
Отреставрированный мемориал Саур-Могила в ДНР - Sputnik Türkiye
13/17
© Sputnik / РИА Новости
/
Multimedya arşivine gidin
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinБарельефы с изображением защитников Донбасса - часть мемориального комплекса "Саур-Могила" в ДНР, где завершились восстановительные работы.
Отреставрированный мемориал Саур-Могила в ДНР - Sputnik Türkiye
14/17
© Sputnik / РИА Новости
/
Multimedya arşivine gidin
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Multimedya arşivine gidinБарельеф с изображением защитника Донбасса - часть мемориального комплекса "Саур-Могила" в ДНР, где завершились восстановительные работы.
Отреставрированный мемориал Саур-Могила в ДНР - Sputnik Türkiye
15/17
© Sputnik / Михаил Воскресенский
/
Multimedya arşivine gidin
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinБарельеф с портретом командира разведывательного батальона "Спарта" из ДНР Владимира Жоги - часть мемориального комплекса "Саур-Могила" в ДНР, где завершились восстановительные работы.
Отреставрированный мемориал Саур-Могила в ДНР - Sputnik Türkiye
16/17
© Sputnik / РИА Новости
/
Multimedya arşivine gidin
© Sputnik / Илья Питалев / Multimedya arşivine gidinВечный огонь на территории мемориального комплекса "Саур-Могила" в ДНР, где завершились восстановительные работы мемориала.
Отреставрированный мемориал Саур-Могила в ДНР - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Илья Питалев
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