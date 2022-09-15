Saur-Mogila anıt mezarlığında, Kızıl Ordu askerleri ve Donbass'ı savunanlar yan yana

Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Rusya sınırındaki Snejnoye şehri yakınlarındaki Saur-Mogila'da yer alan anıt kompleksi, 1967’de açılmıştı.
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Rusya sınırındaki Snejnoye şehri yakınlarındaki Saur-Mogila'da yer alan anıt kompleksi, 1967’de açılmıştı.
1943’te bu bölgede, Sovyetler Birliği'ne bağlı Kızıl Ordu ve Hitler ordusu arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Bu çatışmalar sonucu Donbass bölgesi, Nazi işgalinden kurtarılmıştı.
1943’te bu bölgede, Sovyetler Birliği'ne bağlı Kızıl Ordu ve Hitler ordusu arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Bu çatışmalar sonucu Donbass bölgesi, Nazi işgalinden kurtarılmıştı.
2014’te anıt kompleksi, Ukrayna ordusu ve Donetskli halk güçleri arasında yaşanan çatışmalarda büyük zarar gördü.
2014’te anıt kompleksi, Ukrayna ordusu ve Donetskli halk güçleri arasında yaşanan çatışmalarda büyük zarar gördü.
Kompleksin ana anıtı olan ve 9 metrelik Muzaffer Asker figürü ile arkasındaki 36 metrelik dikilitaş yıkıldı.
Kompleksin ana anıtı olan ve 9 metrelik Muzaffer Asker figürü ile arkasındaki 36 metrelik dikilitaş yıkıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen mayıs sonunda, anıt kompleksinin onarılması emrini vermişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen mayıs sonunda, anıt kompleksinin onarılması emrini vermişti.
Onarım çalışmaları 3 ay almıştı.
.