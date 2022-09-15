Saur-Mogila anıt mezarlığında, Kızıl Ordu askerleri ve Donbass'ı savunanlar yan yana

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1943’te bu bölgede, Sovyetler Birliği'ne bağlı Kızıl Ordu ve Hitler ordusu arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Bu çatışmalar sonucu Donbass bölgesi, Nazi işgalinden kurtarılmıştı.