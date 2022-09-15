https://sputniknews.com.tr/20220915/sampiyonlar-liginde-grup-asamasinin-2-haftasi-sona-erdi--1061206959.html

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının 2. haftası sona erdi

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının 2. haftası sona erdi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, E, F, G ve H gruplarında 2. maçlar tamamlandı. 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T02:26+0300

2022-09-15T02:26+0300

2022-09-15T02:26+0300

spor

uefa şampiyonlar ligi

dortmund

borussia dortmund

real madrid

manchester city

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Geçen sezon da dahil kazandığı 14 kupayla turnuvanın en başarılı takımı Real Madrid, seyircisi önünde oynadığı Leipzig maçını 2-0 kazandı.Valverde'nin 80 ve Asensio'nun 90+1'inci dakikadaki golüyle sahadan galip ayrılan Real Madrid, 6 puanla F Grubu'nun zirvesine yerleşti.Chelsea, yeni teknik direktörü Graham Potter'ın yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Salzburg'u ağırladı.E Grubu'ndaki mücadele, Chelsea'den Sterling'in 48 ve Salzburg'dan Okafor'un 75. dakikadaki golleriyle 1-1 bitti.Salzburg puanını 2'ye, Chelsea de bire yükseltti.Manchester City geriden gelip kazandıG Grubu'nun iddialı takımları arasındaki mücadelede ise Manchester City ile Borussia Dortmund karşılaştı.Misafir ekip Borussia Dortmund, Bellingham ile 56. dakikada öne geçti. Fakat Manchester City, Stones'un 80 ve Haaland 84. dakikadaki golleriyle rakibini 2-1 yendi.Eski takımının ağlarını sarsan Haaland, Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 26'ya yükseltti.Manchester City 6 puanla liderliğini sürdürürken, Borussia Dortmund 3 puanda kaldı.İkinci haftanın ikinci gününde, TSİ 22.00'de başlayan maçların sonuçları şöyle:- A GrubuRangers (İskoçya) - Napoli (İtalya): 0-3- E GrubuChelsea (İngiltere) - Salzburg (Avusturya): 1-1- F GrubuReal Madrid (İspanya) - Leipzig (Almanya): 2-0- G GrubuManchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya): 2-1Kopenhag (Danimarka) - Sevilla (İspanya): 0-0- H GrubuJuventus (İtalya) - Benfica (Portekiz): 1-2Maccabi Haifa (İsrail) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-3

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