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https://sputniknews.com.tr/20220915/sampiyonlar-liginde-grup-asamasinin-2-haftasi-sona-erdi--1061206959.html
Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının 2. haftası sona erdi
Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının 2. haftası sona erdi
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, E, F, G ve H gruplarında 2. maçlar tamamlandı. 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T02:26+0300
2022-09-15T02:26+0300
spor
uefa şampiyonlar ligi
dortmund
borussia dortmund
real madrid
manchester city
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Geçen sezon da dahil kazandığı 14 kupayla turnuvanın en başarılı takımı Real Madrid, seyircisi önünde oynadığı Leipzig maçını 2-0 kazandı.Valverde'nin 80 ve Asensio'nun 90+1'inci dakikadaki golüyle sahadan galip ayrılan Real Madrid, 6 puanla F Grubu'nun zirvesine yerleşti.Chelsea, yeni teknik direktörü Graham Potter'ın yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Salzburg'u ağırladı.E Grubu'ndaki mücadele, Chelsea'den Sterling'in 48 ve Salzburg'dan Okafor'un 75. dakikadaki golleriyle 1-1 bitti.Salzburg puanını 2'ye, Chelsea de bire yükseltti.Manchester City geriden gelip kazandıG Grubu'nun iddialı takımları arasındaki mücadelede ise Manchester City ile Borussia Dortmund karşılaştı.Misafir ekip Borussia Dortmund, Bellingham ile 56. dakikada öne geçti. Fakat Manchester City, Stones'un 80 ve Haaland 84. dakikadaki golleriyle rakibini 2-1 yendi.Eski takımının ağlarını sarsan Haaland, Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 26'ya yükseltti.Manchester City 6 puanla liderliğini sürdürürken, Borussia Dortmund 3 puanda kaldı.İkinci haftanın ikinci gününde, TSİ 22.00'de başlayan maçların sonuçları şöyle:- A GrubuRangers (İskoçya) - Napoli (İtalya): 0-3- E GrubuChelsea (İngiltere) - Salzburg (Avusturya): 1-1- F GrubuReal Madrid (İspanya) - Leipzig (Almanya): 2-0- G GrubuManchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya): 2-1Kopenhag (Danimarka) - Sevilla (İspanya): 0-0- H GrubuJuventus (İtalya) - Benfica (Portekiz): 1-2Maccabi Haifa (İsrail) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-3
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uefa şampiyonlar ligi, dortmund, borussia dortmund, real madrid, manchester city
uefa şampiyonlar ligi, dortmund, borussia dortmund, real madrid, manchester city

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının 2. haftası sona erdi

02:26 15.09.2022
© AP Photo / Dave ThompsonErling Haaland
Erling Haaland - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
© AP Photo / Dave Thompson
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, E, F, G ve H gruplarında 2. maçlar tamamlandı.
Geçen sezon da dahil kazandığı 14 kupayla turnuvanın en başarılı takımı Real Madrid, seyircisi önünde oynadığı Leipzig maçını 2-0 kazandı.
Valverde'nin 80 ve Asensio'nun 90+1'inci dakikadaki golüyle sahadan galip ayrılan Real Madrid, 6 puanla F Grubu'nun zirvesine yerleşti.
Chelsea, yeni teknik direktörü Graham Potter'ın yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Salzburg'u ağırladı.
E Grubu'ndaki mücadele, Chelsea'den Sterling'in 48 ve Salzburg'dan Okafor'un 75. dakikadaki golleriyle 1-1 bitti.
Salzburg puanını 2'ye, Chelsea de bire yükseltti.

Manchester City geriden gelip kazandı

G Grubu'nun iddialı takımları arasındaki mücadelede ise Manchester City ile Borussia Dortmund karşılaştı.
Misafir ekip Borussia Dortmund, Bellingham ile 56. dakikada öne geçti. Fakat Manchester City, Stones'un 80 ve Haaland 84. dakikadaki golleriyle rakibini 2-1 yendi.
Eski takımının ağlarını sarsan Haaland, Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 26'ya yükseltti.
Manchester City 6 puanla liderliğini sürdürürken, Borussia Dortmund 3 puanda kaldı.
İkinci haftanın ikinci gününde, TSİ 22.00'de başlayan maçların sonuçları şöyle:
- A Grubu
Rangers (İskoçya) - Napoli (İtalya): 0-3
- E Grubu
Chelsea (İngiltere) - Salzburg (Avusturya): 1-1
- F Grubu
Real Madrid (İspanya) - Leipzig (Almanya): 2-0
- G Grubu
Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya): 2-1
Kopenhag (Danimarka) - Sevilla (İspanya): 0-0
- H Grubu
Juventus (İtalya) - Benfica (Portekiz): 1-2
Maccabi Haifa (İsrail) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-3
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