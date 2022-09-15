https://sputniknews.com.tr/20220915/saglik-bakani-koca-sabit-odemeye-ilave-olarak-taban-odeme-de-gorunecek-1061231771.html

Sağlık Bakanı Koca: Sabit ödemeye ilave olarak taban ödeme de görünecek

Sağlık Bakanı Koca: Sabit ödemeye ilave olarak taban ödeme de görünecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün yapılacak aylık ödemenin bordrosunda, temel maaş ve sabit ödemeye ilave olarak taban ödeme de görünecek." açıklamasında... 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T18:45+0300

2022-09-15T18:45+0300

2022-09-15T18:45+0300

türkiye

fahrettin koca

sağlık bakanlığı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden sağlık personelinin maaşlarıyla ilgili açıklama yaptı.Bakan Koca'nın yaptığı paylaşım şu şekilde:"Bugün yapılacak aylık ödemenin bordrosunda, temel maaş ve sabit ödemeye ilave olarak taban ödeme de görünecek."

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Sputnik Türkiye

fahrettin koca, sağlık bakanlığı