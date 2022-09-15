https://sputniknews.com.tr/20220915/saglik-bakani-koca-sabit-odemeye-ilave-olarak-taban-odeme-de-gorunecek-1061231771.html
Sağlık Bakanı Koca: Sabit ödemeye ilave olarak taban ödeme de görünecek
Sağlık Bakanı Koca: Sabit ödemeye ilave olarak taban ödeme de görünecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün yapılacak aylık ödemenin bordrosunda, temel maaş ve sabit ödemeye ilave olarak taban ödeme de görünecek." açıklamasında... 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T18:45+0300
2022-09-15T18:45+0300
2022-09-15T18:45+0300
türkiye
fahrettin koca
sağlık bakanlığı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden sağlık personelinin maaşlarıyla ilgili açıklama yaptı.Bakan Koca'nın yaptığı paylaşım şu şekilde:"Bugün yapılacak aylık ödemenin bordrosunda, temel maaş ve sabit ödemeye ilave olarak taban ödeme de görünecek."
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fahrettin koca, sağlık bakanlığı
fahrettin koca, sağlık bakanlığı
Sağlık Bakanı Koca: Sabit ödemeye ilave olarak taban ödeme de görünecek
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün yapılacak aylık ödemenin bordrosunda, temel maaş ve sabit ödemeye ilave olarak taban ödeme de görünecek." açıklamasında bulundu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden sağlık personelinin maaşlarıyla ilgili açıklama yaptı.
Bakan Koca'nın yaptığı paylaşım şu şekilde:
"Bugün yapılacak aylık ödemenin bordrosunda, temel maaş ve sabit ödemeye ilave olarak taban ödeme de görünecek."