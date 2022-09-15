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https://sputniknews.com.tr/20220915/rusyadan-azerbaycan-ve-ermenistana-itidal-cagrisi-1061239846.html
Rusya’dan Azerbaycan ve Ermenistan’a itidal çağrısı
Rusya’dan Azerbaycan ve Ermenistan’a itidal çağrısı
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Azerbaycan ve Ermenistan’a itidal sergileyerek gerilimi artırabilecek adımlardan kaçınma çağrısında bulundu. 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T20:53+0300
2022-09-15T20:56+0300
dünya
rusya
azerbaycan
ermenistan
itidal çağrısı
vasiliy nebenzya
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Nebenzya, bugünkü BM Güvenlik Konseyi toplantısında, “Rusya Federasyonu, 12-13 Eylül gecesi Ermenistan-Azerbaycan sınırının belirli bölgelerinde gerilimin aniden tırmanmasından ve ardından gelen çatışmalardan son derece endişeli” ifadesini kullandı.Güç kullanmanın kabul edilemez olduğunu söyleyen Nebenzya, Rusya arabuluculuğunda varılan ateşkese uyulacağı umudunu dile getirerek, “Azerbaycan ve Ermenistan'ı itidal sergilemeye ve gerginliği artırabilecek adımlardan kaçınmaya ve Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 ve 26 Kasım 2021 tarihlerindeki üçlü açıklamaları kapsamındaki anlaşmalara harfiyen uymaya çağırıyoruz” dedi.
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rusya, azerbaycan, ermenistan, itidal çağrısı, vasiliy nebenzya
rusya, azerbaycan, ermenistan, itidal çağrısı, vasiliy nebenzya

Rusya’dan Azerbaycan ve Ermenistan’a itidal çağrısı

20:53 15.09.2022 (güncellendi: 20:56 15.09.2022)
© REUTERSRusya bayrağı
Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
© REUTERS
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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Azerbaycan ve Ermenistan’a itidal sergileyerek gerilimi artırabilecek adımlardan kaçınma çağrısında bulundu.
Nebenzya, bugünkü BM Güvenlik Konseyi toplantısında, “Rusya Federasyonu, 12-13 Eylül gecesi Ermenistan-Azerbaycan sınırının belirli bölgelerinde gerilimin aniden tırmanmasından ve ardından gelen çatışmalardan son derece endişeli” ifadesini kullandı.
Güç kullanmanın kabul edilemez olduğunu söyleyen Nebenzya, Rusya arabuluculuğunda varılan ateşkese uyulacağı umudunu dile getirerek, “Azerbaycan ve Ermenistan'ı itidal sergilemeye ve gerginliği artırabilecek adımlardan kaçınmaya ve Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 ve 26 Kasım 2021 tarihlerindeki üçlü açıklamaları kapsamındaki anlaşmalara harfiyen uymaya çağırıyoruz” dedi.
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