https://sputniknews.com.tr/20220915/rusyadan-azerbaycan-ve-ermenistana-itidal-cagrisi-1061239846.html

Rusya’dan Azerbaycan ve Ermenistan’a itidal çağrısı

Rusya’dan Azerbaycan ve Ermenistan’a itidal çağrısı

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Azerbaycan ve Ermenistan’a itidal sergileyerek gerilimi artırabilecek adımlardan kaçınma çağrısında bulundu. 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T20:53+0300

2022-09-15T20:53+0300

2022-09-15T20:56+0300

dünya

rusya

azerbaycan

ermenistan

itidal çağrısı

vasiliy nebenzya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1055318116_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_26159da76b4a00fe3052e88d77d802fe.jpg

Nebenzya, bugünkü BM Güvenlik Konseyi toplantısında, “Rusya Federasyonu, 12-13 Eylül gecesi Ermenistan-Azerbaycan sınırının belirli bölgelerinde gerilimin aniden tırmanmasından ve ardından gelen çatışmalardan son derece endişeli” ifadesini kullandı.Güç kullanmanın kabul edilemez olduğunu söyleyen Nebenzya, Rusya arabuluculuğunda varılan ateşkese uyulacağı umudunu dile getirerek, “Azerbaycan ve Ermenistan'ı itidal sergilemeye ve gerginliği artırabilecek adımlardan kaçınmaya ve Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 ve 26 Kasım 2021 tarihlerindeki üçlü açıklamaları kapsamındaki anlaşmalara harfiyen uymaya çağırıyoruz” dedi.

rusya

azerbaycan

ermenistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, azerbaycan, ermenistan, itidal çağrısı, vasiliy nebenzya