https://sputniknews.com.tr/20220915/rusya-ulusal-odeme-kartlari-sistemi-turkiyede-mir-kartlariyla-ilgili-sorun-gormuyoruz-1061230036.html

Rusya Ulusal Ödeme Kartları Sistemi: Türkiye’de Mir kartlarıyla ilgili sorun görmüyoruz

Rusya Ulusal Ödeme Kartları Sistemi: Türkiye’de Mir kartlarıyla ilgili sorun görmüyoruz

Rusya Ulusal Ödeme Kartları Sistemi (NSPK) Genel Direktörü Vladimir Komlev, Türkiye’deki Rus turistlerin Mir kartlarıyla ilgili sorun yaşamadıklarını belirtti. 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T17:42+0300

2022-09-15T17:42+0300

2022-09-15T17:42+0300

ekonomi

rusya

türkiye

mir

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/01/1043924359_1:0:1240:697_1920x0_80_0_0_bbb303712c96ce965cf0ab7d7f5e0379.jpg

Komlev, basın mensuplarına açıklamasında, “Türkiye’de kötü bir şey yaşanmadı. Her yerde çalışmalar normal devam ediyor. Mir kartları, kabul edildiği her yerde kabul edilmeye devam ediyor” ifadesini kullandı.Durumu yakından takip ettiklerini ve Türkiye’deki tüm partnerlerle irtibata geçtiklerini anlatan Komlev, “Hepsi, endişeye mahal olmadığını teyit ettiler. İş, daha önce olduğu gibi devam ediyor” dedi.Bazı otellerin Mir kartının reddedildiği bazı ayrı vakaların meydana gelmiş olabileceğini dile getiren NSPK Genel Direktörü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’de çok sayıda partnerimizin olduğunu kaydetmek isterim. Bu bankalardan bazıları daha önce de bunu yaptı. Yaptırım altındaki Rus bankalarının kartlarına her zaman hizmet vermeye hazır değiller. Ama bunlar sadece bazı bankalar. Rusya vatandaşları her zaman kartlarının başka terminallerden geçirilmesini talep edebilir veya başka ATM’lere gidebilirler.”Mir kartlarının Türkiye’de “çok iyi çalıştığını”, cironun günden güne büyüdüğünü kaydeden Komlev, “Hiçbir sorun yaşanmadı. Kartlar kabul edilmeye devem ediyor ve işlem sayısı giderek artıyor” diye ekledi.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, türkiye, mir