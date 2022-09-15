https://sputniknews.com.tr/20220915/rusya-harkov-ve-donetskte-ukrayna-ordusuna-ait-5-silah-deposu-yok-edildi-1061233875.html

Rusya: Harkov ve Donetsk’te Ukrayna ordusuna ait 5 silah deposu yok edildi

Rusya: Harkov ve Donetsk’te Ukrayna ordusuna ait 5 silah deposu yok edildi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Harkov Bölgesi’nde ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Ukrayna ordusuna ait 5 silah deposunu yok... 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T19:12+0300

2022-09-15T19:12+0300

2022-09-15T19:13+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

konaşenkov

donetsk

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/12/1058846761_0:122:3205:1925_1920x0_80_0_0_f8f490526f1ef8cdab15aecb17eb5c0a.jpg

Konaşenkov, son 24 saatte Rus Hava Uzay Kuvvetleri’nin Harkov şehri yakınlarındaki hedeflere düzenlediği hava saldırılarında Ukrayna ordusunun 30 askeri ile 10 teçhizatın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Ayrıca Nikolayev ve Herson bölgelerindeki Ukrayna ordusunun, başarısız saldırı girişimleri sonucu 500 askerini ölü ve yaralı olarak kaybettiği kaydedildi. Kahovka Hidroelektrik Santarl, Herson şehri ve Zaporojye Bölgesi’ndeki Trudovoye köyü yakınlarında 30 adet HIMARS ve Olha füzelerinin yok edildi bildirildi.Sözcü, “Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Spornoye köyü yakınlarında, Ukrayna ordusunun 10. Dağcı Taarruz Tugayı’nın başarısız eylemleri sonucu 80’den fazla asker, 8 zırhlı araç ve 5 kamyonet etkisiz hale getirildi” diye konuştu.Konaşenkov, “Ayrıca Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Perevalsk şehri ve Donetsk şehri yakınlarında, havadayken 2 adet Toçka-U balistik füze yok edildi” ifadesini kullandı.

rusya

donetsk

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, konaşenkov, donetsk, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu