https://sputniknews.com.tr/20220915/rusya-harkov-ve-donetskte-ukrayna-ordusuna-ait-5-silah-deposu-yok-edildi-1061233875.html
Rusya: Harkov ve Donetsk’te Ukrayna ordusuna ait 5 silah deposu yok edildi
Rusya: Harkov ve Donetsk’te Ukrayna ordusuna ait 5 silah deposu yok edildi
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Harkov Bölgesi’nde ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Ukrayna ordusuna ait 5 silah deposunu yok... 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T19:12+0300
2022-09-15T19:12+0300
2022-09-15T19:13+0300
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ukrayna krizi
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Konaşenkov, son 24 saatte Rus Hava Uzay Kuvvetleri’nin Harkov şehri yakınlarındaki hedeflere düzenlediği hava saldırılarında Ukrayna ordusunun 30 askeri ile 10 teçhizatın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Ayrıca Nikolayev ve Herson bölgelerindeki Ukrayna ordusunun, başarısız saldırı girişimleri sonucu 500 askerini ölü ve yaralı olarak kaybettiği kaydedildi. Kahovka Hidroelektrik Santarl, Herson şehri ve Zaporojye Bölgesi’ndeki Trudovoye köyü yakınlarında 30 adet HIMARS ve Olha füzelerinin yok edildi bildirildi.Sözcü, “Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Spornoye köyü yakınlarında, Ukrayna ordusunun 10. Dağcı Taarruz Tugayı’nın başarısız eylemleri sonucu 80’den fazla asker, 8 zırhlı araç ve 5 kamyonet etkisiz hale getirildi” diye konuştu.Konaşenkov, “Ayrıca Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Perevalsk şehri ve Donetsk şehri yakınlarında, havadayken 2 adet Toçka-U balistik füze yok edildi” ifadesini kullandı.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, konaşenkov, donetsk, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu
rusya, rusya savunma bakanlığı, konaşenkov, donetsk, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu
Rusya: Harkov ve Donetsk’te Ukrayna ordusuna ait 5 silah deposu yok edildi
19:12 15.09.2022 (güncellendi: 19:13 15.09.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Harkov Bölgesi’nde ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Ukrayna ordusuna ait 5 silah deposunu yok ettiğini belirtti.
Konaşenkov, son 24 saatte Rus Hava Uzay Kuvvetleri’nin Harkov şehri yakınlarındaki hedeflere düzenlediği hava saldırılarında Ukrayna ordusunun 30 askeri ile 10 teçhizatın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Ayrıca Nikolayev ve Herson bölgelerindeki Ukrayna ordusunun, başarısız saldırı girişimleri sonucu 500 askerini ölü ve yaralı olarak kaybettiği kaydedildi. Kahovka Hidroelektrik Santarl, Herson şehri ve Zaporojye Bölgesi’ndeki Trudovoye köyü yakınlarında 30 adet HIMARS ve Olha füzelerinin yok edildi bildirildi.
Sözcü, “Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Spornoye köyü yakınlarında, Ukrayna ordusunun 10. Dağcı Taarruz Tugayı’nın başarısız eylemleri sonucu 80’den fazla asker, 8 zırhlı araç ve 5 kamyonet etkisiz hale getirildi” diye konuştu.
Konaşenkov, “Ayrıca Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Perevalsk şehri ve Donetsk şehri yakınlarında, havadayken 2 adet Toçka-U balistik füze yok edildi” ifadesini kullandı.