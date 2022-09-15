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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220915/rusya-disisleri-abd-ukraynaya-uzun-menzilli-fuze-sistemleri-gonderirse-kirmizi-cizgiyi-asmis-olur-1061221279.html
Rusya Dışişleri: ABD, Ukrayna’ya uzun menzilli füze sistemleri gönderirse kırmızı çizgiyi aşmış olur
Rusya Dışişleri: ABD, Ukrayna’ya uzun menzilli füze sistemleri gönderirse kırmızı çizgiyi aşmış olur
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’nin Ukrayna’ya uzun menzilli füze sistemleri göndermesi halinde kırmızı çizgiyi aşmış olacağını söyleyerek... 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T14:06+0300
2022-09-15T14:12+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
abd
füze
mariya zaharova
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında, “Washington, Kiev’e uzun menzilli füze tedarik etme kararı alırsa, kırmızı çizgiyi aşmış olur ve çatışmanın tarafı haline gelir. Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi durumunda uygun karşılığı vermek zorunda kalacağız” uyarısını yaptı.
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rusya, ukrayna, abd, füze, mariya zaharova
rusya, ukrayna, abd, füze, mariya zaharova

Rusya Dışişleri: ABD, Ukrayna’ya uzun menzilli füze sistemleri gönderirse kırmızı çizgiyi aşmış olur

14:06 15.09.2022 (güncellendi: 14:12 15.09.2022)
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’nin Ukrayna’ya uzun menzilli füze sistemleri göndermesi halinde kırmızı çizgiyi aşmış olacağını söyleyerek Moskova'nın böyle bir durumda kendi topraklarını korumak adına ‘karşı adım atma hakkını saklı tutacağı’ uyarısını yaptı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında, “Washington, Kiev’e uzun menzilli füze tedarik etme kararı alırsa, kırmızı çizgiyi aşmış olur ve çatışmanın tarafı haline gelir. Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi durumunda uygun karşılığı vermek zorunda kalacağız” uyarısını yaptı.
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