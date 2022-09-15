https://sputniknews.com.tr/20220915/rusya-disisleri-abd-ukraynaya-uzun-menzilli-fuze-sistemleri-gonderirse-kirmizi-cizgiyi-asmis-olur-1061221279.html

Rusya Dışişleri: ABD, Ukrayna’ya uzun menzilli füze sistemleri gönderirse kırmızı çizgiyi aşmış olur

Rusya Dışişleri: ABD, Ukrayna’ya uzun menzilli füze sistemleri gönderirse kırmızı çizgiyi aşmış olur

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’nin Ukrayna’ya uzun menzilli füze sistemleri göndermesi halinde kırmızı çizgiyi aşmış olacağını söyleyerek... 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T14:06+0300

2022-09-15T14:06+0300

2022-09-15T14:12+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

abd

füze

mariya zaharova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0d/1059890376_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8874bfce9d517095956351a3fff6d614.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında, “Washington, Kiev’e uzun menzilli füze tedarik etme kararı alırsa, kırmızı çizgiyi aşmış olur ve çatışmanın tarafı haline gelir. Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi durumunda uygun karşılığı vermek zorunda kalacağız” uyarısını yaptı.

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, abd, füze, mariya zaharova