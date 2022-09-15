https://sputniknews.com.tr/20220915/putin-iranla-iliskilerimizi-stratejik-duzeye-cikaracak-anlasmanin-son-asamasindayiz--1061218163.html

Putin: İran’la ilişkilerimizi stratejik düzeye çıkaracak anlaşmanın son aşamasındayız

Putin: İran’la ilişkilerimizi stratejik düzeye çıkaracak anlaşmanın son aşamasındayız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran ile ilişkilerini stratejik seviyeye yükseltecek yeni bir anlaşma üstündeki çalışmalarını tamamlamak üzere olduklarını... 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T12:42+0300

2022-09-15T12:42+0300

2022-09-15T13:03+0300

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısı için gittiği Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile gerçekleştirdiği görüşmesinde, “Rusya ile İran arasında yapılacak yeni bir büyük anlaşma üstündeki çalışmalarımızın son aşamasında bulunuyoruz, söz konusu anlaşma ilişkileri stratejik düzeye çıkaracak” dedi.Rusya liderinin Semerkant’ta bugün Türkmenistan, Özbekistan, İran ve Pakistan ve Çinli mevkidaşlarıyla bir araya gelmesi planlanmış durumda. Rusya Devlet Başkanı yarınsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek. ŞİÖ zirvesinin, devlet başkanlarını bir araya getirecek genel oturumu da yarın gerçekleştirilecek.'Rusya, Kırgızistan'a ekonomik destek sunmaya devam ediyor' Öte yandan Putin'in bugün bir araya geldiği liderler arasında Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov da vardı. Rusya'nın Kırgızistan'ın önde gelen ticari ve ekonomik partnerlerinden biri olduğunu, geçen yıl ikili ticaret hacminde yüzde 46.6 oranında belirgin bir artış kaydedildiğini söyleyen Putin, bu hacmin bu yıl da çok iyi bir tempoyla arttığını ve ilk 5 ayda yüzde 30'luk artış görüldüğünü ifade etti. Bunun çok iyi bir gösterge olduğunu söyledi. Rusya'nın Kırgızistan'a ekonomik destek sunmaya devam ettiğini, geçen 20 milyon dolar kaynak aktardıklarını anlatan Putin, bu yıl da sosyal altyapının yeniden yapılandırılmasına 1.5 milyon dolar tahsis ettiklerini belirtti. Rusya'nın acil durumlar ve doğal afetler ile mücadele alanında da teknik destek sunmaya hazır olduğunu kaydeden Putin, temmuzda itfaiye araçları ve yangın helikopterleri tedariki için 1.5 milyar ruble kaynak aktarılmasını öngören kararnamenin imzalandığını anımsattı. Kırgızistan'ın en büyük enerji tedarikçisi olduklarına da dikkat çeken Putin, bu tedariklerin Caparov'un talebi üzerine gümrük vergisinden muaf şekilde gerçekleştirildiğini ekledi.

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