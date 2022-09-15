Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220915/putin-iranla-iliskilerimizi-stratejik-duzeye-cikaracak-anlasmanin-son-asamasindayiz--1061218163.html
Putin: İran’la ilişkilerimizi stratejik düzeye çıkaracak anlaşmanın son aşamasındayız
Putin: İran’la ilişkilerimizi stratejik düzeye çıkaracak anlaşmanın son aşamasındayız
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran ile ilişkilerini stratejik seviyeye yükseltecek yeni bir anlaşma üstündeki çalışmalarını tamamlamak üzere olduklarını... 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T12:42+0300
2022-09-15T13:03+0300
dünya
rusya
semerkant
şiö
iran
vladimir putin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0f/1061218663_0:0:3013:1696_1920x0_80_0_0_24ad8a1b0e0946da4c371e888c4c61f3.jpg
Rusya Devlet Başkanı Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısı için gittiği Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile gerçekleştirdiği görüşmesinde, “Rusya ile İran arasında yapılacak yeni bir büyük anlaşma üstündeki çalışmalarımızın son aşamasında bulunuyoruz, söz konusu anlaşma ilişkileri stratejik düzeye çıkaracak” dedi.Rusya liderinin Semerkant’ta bugün Türkmenistan, Özbekistan, İran ve Pakistan ve Çinli mevkidaşlarıyla bir araya gelmesi planlanmış durumda. Rusya Devlet Başkanı yarınsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek. ŞİÖ zirvesinin, devlet başkanlarını bir araya getirecek genel oturumu da yarın gerçekleştirilecek.'Rusya, Kırgızistan'a ekonomik destek sunmaya devam ediyor' Öte yandan Putin'in bugün bir araya geldiği liderler arasında Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov da vardı. Rusya'nın Kırgızistan'ın önde gelen ticari ve ekonomik partnerlerinden biri olduğunu, geçen yıl ikili ticaret hacminde yüzde 46.6 oranında belirgin bir artış kaydedildiğini söyleyen Putin, bu hacmin bu yıl da çok iyi bir tempoyla arttığını ve ilk 5 ayda yüzde 30'luk artış görüldüğünü ifade etti. Bunun çok iyi bir gösterge olduğunu söyledi. Rusya'nın Kırgızistan'a ekonomik destek sunmaya devam ettiğini, geçen 20 milyon dolar kaynak aktardıklarını anlatan Putin, bu yıl da sosyal altyapının yeniden yapılandırılmasına 1.5 milyon dolar tahsis ettiklerini belirtti. Rusya'nın acil durumlar ve doğal afetler ile mücadele alanında da teknik destek sunmaya hazır olduğunu kaydeden Putin, temmuzda itfaiye araçları ve yangın helikopterleri tedariki için 1.5 milyar ruble kaynak aktarılmasını öngören kararnamenin imzalandığını anımsattı. Kırgızistan'ın en büyük enerji tedarikçisi olduklarına da dikkat çeken Putin, bu tedariklerin Caparov'un talebi üzerine gümrük vergisinden muaf şekilde gerçekleştirildiğini ekledi.
rusya
semerkant
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0f/1061218663_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_1a692d497e9da94f3f34f5e345c664c2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, semerkant, şiö, iran, vladimir putin
rusya, semerkant, şiö, iran, vladimir putin

Putin: İran’la ilişkilerimizi stratejik düzeye çıkaracak anlaşmanın son aşamasındayız

12:42 15.09.2022 (güncellendi: 13:03 15.09.2022)
© AFP 2022 / POOL / Multimedya arşivine gidinİran- Rusya
İran- Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
© AFP 2022 / POOL
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran ile ilişkilerini stratejik seviyeye yükseltecek yeni bir anlaşma üstündeki çalışmalarını tamamlamak üzere olduklarını kaydetti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısı için gittiği Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile gerçekleştirdiği görüşmesinde, “Rusya ile İran arasında yapılacak yeni bir büyük anlaşma üstündeki çalışmalarımızın son aşamasında bulunuyoruz, söz konusu anlaşma ilişkileri stratejik düzeye çıkaracak” dedi.
© Fotoğraf : Özbekistan Düzenleme KomitesiRusya Devlet Başkanı, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi için bu sabah Özbekistan’ın Semerkant kentine gitti. Putin, pandemi sebebiyle bir süredir video-konferans yöntemiyle gerçekleştirilen ŞİÖ devlet başkanları toplantısına üç seneden sonra ilk defa şahsen katılıyor.
Rusya Devlet Başkanı, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi için bu sabah Özbekistan’ın Semerkant kentine gitti. Putin, pandemi sebebiyle bir süredir video-konferans yöntemiyle gerçekleştirilen ŞİÖ devlet başkanları toplantısına üç seneden sonra ilk defa şahsen katılıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
Rusya Devlet Başkanı, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi için bu sabah Özbekistan’ın Semerkant kentine gitti. Putin, pandemi sebebiyle bir süredir video-konferans yöntemiyle gerçekleştirilen ŞİÖ devlet başkanları toplantısına üç seneden sonra ilk defa şahsen katılıyor.
© Fotoğraf : Özbekistan Düzenleme Komitesi
Rusya liderinin Semerkant’ta bugün Türkmenistan, Özbekistan, İran ve Pakistan ve Çinli mevkidaşlarıyla bir araya gelmesi planlanmış durumda. Rusya Devlet Başkanı yarınsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek.
ŞİÖ zirvesinin, devlet başkanlarını bir araya getirecek genel oturumu da yarın gerçekleştirilecek.

'Rusya, Kırgızistan'a ekonomik destek sunmaya devam ediyor'

Öte yandan Putin'in bugün bir araya geldiği liderler arasında Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov da vardı.
Rusya'nın Kırgızistan'ın önde gelen ticari ve ekonomik partnerlerinden biri olduğunu, geçen yıl ikili ticaret hacminde yüzde 46.6 oranında belirgin bir artış kaydedildiğini söyleyen Putin, bu hacmin bu yıl da çok iyi bir tempoyla arttığını ve ilk 5 ayda yüzde 30'luk artış görüldüğünü ifade etti. Bunun çok iyi bir gösterge olduğunu söyledi.
Rusya'nın Kırgızistan'a ekonomik destek sunmaya devam ettiğini, geçen 20 milyon dolar kaynak aktardıklarını anlatan Putin, bu yıl da sosyal altyapının yeniden yapılandırılmasına 1.5 milyon dolar tahsis ettiklerini belirtti. Rusya'nın acil durumlar ve doğal afetler ile mücadele alanında da teknik destek sunmaya hazır olduğunu kaydeden Putin, temmuzda itfaiye araçları ve yangın helikopterleri tedariki için 1.5 milyar ruble kaynak aktarılmasını öngören kararnamenin imzalandığını anımsattı.
Kırgızistan'ın en büyük enerji tedarikçisi olduklarına da dikkat çeken Putin, bu tedariklerin Caparov'un talebi üzerine gümrük vergisinden muaf şekilde gerçekleştirildiğini ekledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала