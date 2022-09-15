https://sputniknews.com.tr/20220915/prof-muftuoglu-yanitladi-vucut-icin-yag-fazlaligi-mi-kas-azligi-mi-daha-onemli-1061216356.html

Prof. Müftüoğlu yanıtladı: Vücut için yağ fazlalığı mı kas azlığı mı daha önemli?

Prof. Müftüoğlu yanıtladı: Vücut için yağ fazlalığı mı kas azlığı mı daha önemli?

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, kas sağlığının vücut için daha önemli olduğunu vurgulayarak, "Kaslar sadece dayanıklılık, yalnızca hareketlilik... 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T11:41+0300

2022-09-15T11:41+0300

2022-09-15T11:41+0300

yaşam

osman müftüoğlu

kas

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Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, "Yağ fazlalığı mı kas azlığı mı" sorusunu yanıtladı."Kaslarınıza sahip çıkın" diyen Prof. Müftüoğlu, şunları kaydetti:"Sağlıklı bir yaşam sürmek kronik hastalıklardan korunarak daha iyi yaşlanmak ve obezite salgınından korunmak isteyenler bu köşede yıllar önce altını çizdiğim şu cümleyi yeniden ve lütfen her gün mutlaka hatırlamalıdır: Sağlıklı yaşama ve iyi yaşlanma özellikle kilo sorunundan korunma ve daha hafif bir hayata uçmak isteyen herkes sağlığın da iki kanatlı bir kuş olduğunu unutmamalıdır. Sağlık kuşunun katlarından biri yeme içme meselesi ise diğeri de egzersiz azlığı/yokluğu problemidir. Eğer o kuşu uçurmak ve sağlıklı tutmak istiyorsanız -ki tek kanatla hiçbir kuş uçamaz- kanatlarının ikisini de aynı anda ve kalıcı bir şekilde devrede tutmaya mecbursunuz.Özeti şudur: Kaslar sadece dayanıklılık, yalnızca hareketlilik, güç, kuvvet, manevra kabiliyeti için gerekli sıradan dokular değildir. Onlar aynı zamanda iyi yaşlanmanın, kronik hastalıklardan korunmanın, kısacası kalıcı bir sağlığın da garantisi gibidir. Bilelim ki “metabolik sağlığın sırrı” yalnızca pankreasta, böbreklerde ve karaciğerde değil, önemli bir ölçüde de kaslarımızın sağlığında, varlığında ve gücünde gizlidir. Kaslarımıza sahip çıkın!"

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osman müftüoğlu, kas