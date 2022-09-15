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Öğrencilerine cinsel istismarda bulunan öğretmene 35 yıl hapis cezası
Öğrencilerine cinsel istismarda bulunan öğretmene 35 yıl hapis cezası
Samsun'un İlkadım ilçesinde, öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan öğretmene 35 yıl 11 ay 6 gün hapis cezası verildi. 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T17:26+0300
2022-09-15T17:27+0300
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Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Y.Ö. ile taraf avukatları katıldı.Basına kapalı gerçekleştirilen duruşmada savunma yapan Y.Ö'nün, hakkındaki iddiaları reddettiği öğrenildi.Mahkeme heyeti, sanığın, 3 mağdur için 7 yıl 9 ay 22'şer gün, 2 mağdur için ise 6 yıl 3'er ay hapis cezasına hükmetti.Ne olmuştu?Samsun'un İlkadım ilçesinde 14 Aralık 2021'de öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla öğretmen Y.Ö. hakkında soruşturma başlatılmış, okuldaki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerinin gözaltına aldığı Y.Ö, tutuklanmıştı.Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık hakkında, "çocuğun cinsel istismarı", "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 110 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.
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samsun, taciz, öğretmen
samsun, taciz, öğretmen

Öğrencilerine cinsel istismarda bulunan öğretmene 35 yıl hapis cezası

17:26 15.09.2022 (güncellendi: 17:27 15.09.2022)
© serra akcan / csgorselarsiv.org Adalet
Adalet - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
© serra akcan / csgorselarsiv.org
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan öğretmene 35 yıl 11 ay 6 gün hapis cezası verildi.
Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Y.Ö. ile taraf avukatları katıldı.
Basına kapalı gerçekleştirilen duruşmada savunma yapan Y.Ö'nün, hakkındaki iddiaları reddettiği öğrenildi.
Mahkeme heyeti, sanığın, 3 mağdur için 7 yıl 9 ay 22'şer gün, 2 mağdur için ise 6 yıl 3'er ay hapis cezasına hükmetti.

Ne olmuştu?

Samsun'un İlkadım ilçesinde 14 Aralık 2021'de öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla öğretmen Y.Ö. hakkında soruşturma başlatılmış, okuldaki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerinin gözaltına aldığı Y.Ö, tutuklanmıştı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık hakkında, "çocuğun cinsel istismarı", "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 110 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.
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