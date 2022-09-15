https://sputniknews.com.tr/20220915/ogrencilerine-cinsel-istismarda-bulunan-ogretmene-35-yil-hapis-cezasi-1061229896.html
Öğrencilerine cinsel istismarda bulunan öğretmene 35 yıl hapis cezası
Öğrencilerine cinsel istismarda bulunan öğretmene 35 yıl hapis cezası
Samsun'un İlkadım ilçesinde, öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan öğretmene 35 yıl 11 ay 6 gün hapis cezası verildi. 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T17:26+0300
2022-09-15T17:26+0300
2022-09-15T17:27+0300
yaşam
samsun
taciz
öğretmen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1055179911_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_b5c2975f1354972bf593d3a6ce6217fb.jpg
Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Y.Ö. ile taraf avukatları katıldı.Basına kapalı gerçekleştirilen duruşmada savunma yapan Y.Ö'nün, hakkındaki iddiaları reddettiği öğrenildi.Mahkeme heyeti, sanığın, 3 mağdur için 7 yıl 9 ay 22'şer gün, 2 mağdur için ise 6 yıl 3'er ay hapis cezasına hükmetti.Ne olmuştu?Samsun'un İlkadım ilçesinde 14 Aralık 2021'de öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla öğretmen Y.Ö. hakkında soruşturma başlatılmış, okuldaki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerinin gözaltına aldığı Y.Ö, tutuklanmıştı.Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık hakkında, "çocuğun cinsel istismarı", "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 110 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.
samsun
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1055179911_36:0:605:427_1920x0_80_0_0_2394e056f6a98bf8262489279d1689c0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
samsun, taciz, öğretmen
Öğrencilerine cinsel istismarda bulunan öğretmene 35 yıl hapis cezası
17:26 15.09.2022 (güncellendi: 17:27 15.09.2022) Abone ol
Samsun'un İlkadım ilçesinde, öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan öğretmene 35 yıl 11 ay 6 gün hapis cezası verildi.
Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Y.Ö. ile taraf avukatları katıldı.
Basına kapalı gerçekleştirilen duruşmada savunma yapan Y.Ö'nün, hakkındaki iddiaları reddettiği öğrenildi.
Mahkeme heyeti, sanığın, 3 mağdur için 7 yıl 9 ay 22'şer gün, 2 mağdur için ise 6 yıl 3'er ay hapis cezasına hükmetti.
Ne olmuştu?
Samsun'un İlkadım ilçesinde 14 Aralık 2021'de öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla öğretmen Y.Ö. hakkında soruşturma başlatılmış, okuldaki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerinin gözaltına aldığı Y.Ö, tutuklanmıştı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık hakkında, "çocuğun cinsel istismarı", "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 110 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.