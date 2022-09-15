https://sputniknews.com.tr/20220915/novak-rusyadan-ab-ulkelerine-dogalgaz-ihracati-bu-yil-50-milyar-metrekup-azalacak--1061221809.html
Novak: Rusya'dan AB ülkelerine doğalgaz ihracatı, bu yıl 50 milyar metreküp azalacak
Novak: Rusya'dan AB ülkelerine doğalgaz ihracatı, bu yıl 50 milyar metreküp azalacak
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya'dan AB ülkelerine doğalgaz ihracatının bu yıl 50 milyar metreküp azalacağını söyledi. 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T14:22+0300
2022-09-15T14:22+0300
2022-09-15T14:31+0300
avrupa'da enerji krizi
aleksandr novak
şiö
ab
doğalgaz
rusya
türkiye
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Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nin yapıldığı Özbekistan'ın Semerkant kentinde gazetecilere demeç veren Novak, bu yıl AB ülkelerine sevk edecekleri doğalgaz miktarının 50 milyar metreküp daha düşük olacağını kaydetti. Uluslararası Enerji Ajansı'nın verilerine göre AB, 2021'de Rusya'dan 155 milyar metreküp gaz ithal etmişti. Bu, AB'nin toplam gaz ithalatının yüzde 45'ini ve toplam gaz tüketiminin yüzde 40'ını oluşturmuştu. 'AB'li yöneticiler, öncelikle vatandaşlarını düşünmeli' Gazeteciler Novak'a yaklaşan kış nedeniyle AB'nin enerji konusunda daha uygun bir tutum beklenip beklenemeyeceğini sordu. Rusya'nın her zaman makul bir tutum beklediğini belirten Novak, bu nedenle şu anda AB ülkelerinde iktidarda bulunan tüm yöneticilerin önceliği piyasa süreçlerine nasıl müdahale edeceklerini düşünmek yerine orada yaşayanları düşünmeye vermesi gerektiğinin altını çizdi.'Türkiye talep ederse, tedarik hacmini artırırız' Novak, Türkiye'nin enerji tüketimini artırması ve buna mukabil ek tedarik hacmi talep etmesi durumunda Rusya'nın bunu sağlayacağını söyledi. Novak, "Türkiye'yle uzun vadeli kontratlarımız var. Bilindiği gibi bu kontratlar, Mavi Akım, TürkAkım boru hatları üzerinden hayata geçiriliyor. Bu, yılda yaklaşık 26 milyar metreküp hacme sahip Türk iç piyasasına tedariki de kapsıyor. Tedarikler, kontratlara uygun olarak eksiksiz bir şekilde sağlanıyor" dedi.
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aleksandr novak, şiö, ab, doğalgaz, rusya, türkiye
aleksandr novak, şiö, ab, doğalgaz, rusya, türkiye
Novak: Rusya'dan AB ülkelerine doğalgaz ihracatı, bu yıl 50 milyar metreküp azalacak
14:22 15.09.2022 (güncellendi: 14:31 15.09.2022) Abone ol
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya'dan AB ülkelerine doğalgaz ihracatının bu yıl 50 milyar metreküp azalacağını söyledi.
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nin yapıldığı Özbekistan'ın Semerkant kentinde gazetecilere demeç veren Novak, bu yıl AB ülkelerine sevk edecekleri doğalgaz miktarının 50 milyar metreküp daha düşük olacağını kaydetti.
Uluslararası Enerji Ajansı'nın verilerine göre AB, 2021'de Rusya'dan 155 milyar metreküp gaz ithal etmişti. Bu, AB'nin toplam gaz ithalatının yüzde 45'ini ve toplam gaz tüketiminin yüzde 40'ını oluşturmuştu.
'AB'li yöneticiler, öncelikle vatandaşlarını düşünmeli'
Gazeteciler Novak'a yaklaşan kış nedeniyle AB'nin enerji konusunda daha uygun bir tutum beklenip beklenemeyeceğini sordu. Rusya'nın her zaman makul bir tutum beklediğini belirten Novak, bu nedenle şu anda AB ülkelerinde iktidarda bulunan tüm yöneticilerin önceliği piyasa süreçlerine nasıl müdahale edeceklerini düşünmek yerine orada yaşayanları düşünmeye vermesi gerektiğinin altını çizdi.
'Türkiye talep ederse, tedarik hacmini artırırız'
Novak, Türkiye'nin enerji tüketimini artırması ve buna mukabil ek tedarik hacmi talep etmesi durumunda Rusya'nın bunu sağlayacağını söyledi. Novak, "Türkiye'yle uzun vadeli kontratlarımız var. Bilindiği gibi bu kontratlar, Mavi Akım, TürkAkım boru hatları üzerinden hayata geçiriliyor. Bu, yılda yaklaşık 26 milyar metreküp hacme sahip Türk iç piyasasına tedariki de kapsıyor. Tedarikler, kontratlara uygun olarak eksiksiz bir şekilde sağlanıyor" dedi.