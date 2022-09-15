https://sputniknews.com.tr/20220915/nijeryada-her-yil-yaklasik-40-bin-cocuga-kanser-teshisi-konuluyor-1061205127.html
Nijerya'da her yıl yaklaşık 40 bin çocuğa kanser teşhisi konuluyor
Nijerya'da her yıl yaklaşık 40 bin çocuğa kanser teşhisi konuluyor
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da her yıl yaklaşık 40 bin çocuğa kanser teşhisi konulduğu açıklandı. 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T01:34+0300
2022-09-15T01:34+0300
2022-09-15T01:34+0300
dünya
nijerya
çocuk
kanser
teşhis
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Nijerya Kanserle Mücadele Federasyonu'nun (MCF) kurucusu ve Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) Nijerya Direktörü Dr. Zainab Shinkafi Bagudu, başkent Abuja'da düzenlenen çocukluk kanserine ilişkin programda konuştu. Bagudu, ülkede her yıl yaklaşık 40 bin çocuğa farklı türde kanser teşhisi konulduğunu bildirdi.Ülkedeki kanser vakalarındaki artışın endişe verici olduğunu vurgulayan Bagudu, çocuklardaki kanser vakalarının yaklaşık yüzde 80'inin ölümle sonuçlandığını belirtti.Bagudu, Nijerya'da çocukluk çağı kanseriyle mücadelenin yolunun farkındalık yaratma ve hükümetin bu alanda daha fazla doktor yetiştirmesinden geçtiğini dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20220911/d-vitamini-eksikligi-kanserin-seyrini-kotulestiriyor-1061061567.html
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nijerya, çocuk, kanser, teşhis
nijerya, çocuk, kanser, teşhis
Nijerya'da her yıl yaklaşık 40 bin çocuğa kanser teşhisi konuluyor
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Batı Afrika ülkesi Nijerya'da her yıl yaklaşık 40 bin çocuğa kanser teşhisi konulduğu açıklandı.
Nijerya Kanserle Mücadele Federasyonu'nun (MCF) kurucusu ve Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) Nijerya Direktörü Dr. Zainab Shinkafi Bagudu, başkent Abuja'da düzenlenen çocukluk kanserine ilişkin programda konuştu.
Bagudu, ülkede her yıl yaklaşık 40 bin çocuğa farklı türde kanser teşhisi konulduğunu bildirdi.
Ülkedeki kanser vakalarındaki artışın endişe verici olduğunu vurgulayan Bagudu, çocuklardaki kanser vakalarının yaklaşık yüzde 80'inin ölümle sonuçlandığını belirtti.
Bagudu, Nijerya'da çocukluk çağı kanseriyle mücadelenin yolunun farkındalık yaratma ve hükümetin bu alanda daha fazla doktor yetiştirmesinden geçtiğini dile getirdi.