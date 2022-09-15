https://sputniknews.com.tr/20220915/musa-anterin-oglu-siz-babami-niye-oldurdunuz-diye-soruyorum-1061244982.html
Musa Anter’in oğlu: Siz babamı niye öldürdünüz diye soruyorum
Musa Anter’in oğlu: Siz babamı niye öldürdünüz diye soruyorum
30 yıl önce işlenen Musa Anter cinayetiyle ilgili davada alınan karar tartışılıyor. Son duruşmada mahkeme zaman aşımının dolacağı günden sonraki güne duruşmayı... 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T22:20+0300
2022-09-15T22:20+0300
2022-09-15T22:20+0300
akşam postasi
musa anter
cinayet
rsfm
açıklama
türkiye
kürt
aydın
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Musa Anter'in oğlu Dicle Anter, ’’Siz babamı niye öldürdünüz diye soruyorum. Madem her şeyi biliyorsunuz, kamuoyunun vicdanını rahatlatmak için ‘Bunlar Musa Anter’i öldürdüler’ deyin’’ dedi.İşte Dicle Anter’in söylediklerinden satırbaşları:‘’Devletin içindeki o zamanki derin yapıların planlayıp, işlediği bir cinayet. Bu cinayetin bu şekilde yorumlanması gerekiyor. Kutlu Savaş’ın raporunda, ‘Musa Anter bu işin felsefesiyle uğraşıyordu, öldürülmesi hataydı’ diyor ve Susurluk Raporu’nda geçiyor. Bu bile bir delildir. Demektir ki devlet adına bir yapı var ve o yapının işlediği bir cinayettir. Jitem’in hala kim tarafından kurulduğu, nasıl kurulduğu bilinmiyor. Hep isimler dolaşıyor ama kesin net kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama yapılmıyor. Türkiye’de cezasızlık çok önemli bir sorun. O kadar delil ve tanıkların söylemleri varken bu davanın zaman aşımı olması insanlık suçudur ve kabul etmiyoruz. Yarım yamalık bir dava ile karar vermek de hukuki bir yaklaşım değildir. Türkiye’deki hukuk sisteminin bir ayıbıdır.’’'İnsanlara korku aşılıyorlar'‘’Musa Anter cinayeti, failleri belli olan cinayetleri ifşa edilebileceği bir olay. Bundan evvel Türkiye’de aydın kesime ve sisteme karşı olan kişilere karşı refleksidir cinayetler. Devlet desteğini arkasına alan beyler rahat rahat bu cinayetleri işlediler. Siz babamı niye öldürdünüz diye soruyorum? Madem her şeyi biliyorsunuz devlet olarak kamuoyunun vicdanını rahatlatmak için ‘bunlar Musa Anter’i öldürdüler’ deyin. Önümüzdeki süreçte bu davanın aydınlanmasıyla aydın kesime yönelik planlanmış bazı tehditler dolaşıyor, suikastlar olabilir deniliyor. Türkiye her süreçte bu tür şeyler olmuştur. İnsanlara korku aşılıyorlar. İnsanlar korkusundan konuşamıyor, o dönemler de öyleydi. Bugün herkes Kürt sorunu var diyor ama Kürt sorunun çözülmesiyle ilgili bir şey üretmiyor. 20 Eylül’de Musa Anter öldürüleli 30 sene oluyor. 21 Eylül’de karar duruşması olacak. 20 Eylül’de zaman aşımı olacak oluyor, ertesi gün karar verilip bu dava düştü diyecekler. Böylesine insanlık suçu işlenmiş bir davada ileride bu işin içerisinde olan vicdanı rahat etmeyen birisi, ‘Musa Anter’in öldürülmesinde yer aldım’ derse zaman aşımını da uğramışsa bu dava tekrar nasıl açılacak? Açılmaz.’’
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Atilla Güner
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
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musa anter, cinayet, rsfm, açıklama, türkiye, kürt, aydın
musa anter, cinayet, rsfm, açıklama, türkiye, kürt, aydın
Musa Anter’in oğlu: Siz babamı niye öldürdünüz diye soruyorum
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Özel
30 yıl önce işlenen Musa Anter cinayetiyle ilgili davada alınan karar tartışılıyor. Son duruşmada mahkeme zaman aşımının dolacağı günden sonraki güne duruşmayı ertelediği için davanın zaman aşımıyla düşmesi ihtimali ortaya çıktı. Musa Anter’in oğlu Dicle Anter, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuştu.
Musa Anter'in oğlu Dicle Anter, ’’Siz babamı niye öldürdünüz diye soruyorum. Madem her şeyi biliyorsunuz, kamuoyunun vicdanını rahatlatmak için ‘Bunlar Musa Anter’i öldürdüler’ deyin’’ dedi.
İşte Dicle Anter’in söylediklerinden satırbaşları:
‘’Devletin içindeki o zamanki derin yapıların planlayıp, işlediği bir cinayet. Bu cinayetin bu şekilde yorumlanması gerekiyor. Kutlu Savaş’ın raporunda, ‘Musa Anter bu işin felsefesiyle uğraşıyordu, öldürülmesi hataydı’ diyor ve Susurluk Raporu’nda geçiyor. Bu bile bir delildir. Demektir ki devlet adına bir yapı var ve o yapının işlediği bir cinayettir. Jitem’in hala kim tarafından kurulduğu, nasıl kurulduğu bilinmiyor. Hep isimler dolaşıyor ama kesin net kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama yapılmıyor. Türkiye’de cezasızlık çok önemli bir sorun. O kadar delil ve tanıkların söylemleri varken bu davanın zaman aşımı olması insanlık suçudur ve kabul etmiyoruz. Yarım yamalık bir dava ile karar vermek de hukuki bir yaklaşım değildir. Türkiye’deki hukuk sisteminin bir ayıbıdır.’’
'İnsanlara korku aşılıyorlar'
‘’Musa Anter cinayeti, failleri belli olan cinayetleri ifşa edilebileceği bir olay. Bundan evvel Türkiye’de aydın kesime ve sisteme karşı olan kişilere karşı refleksidir cinayetler. Devlet desteğini arkasına alan beyler rahat rahat bu cinayetleri işlediler. Siz babamı niye öldürdünüz diye soruyorum? Madem her şeyi biliyorsunuz devlet olarak kamuoyunun vicdanını rahatlatmak için ‘bunlar Musa Anter’i öldürdüler’ deyin. Önümüzdeki süreçte bu davanın aydınlanmasıyla aydın kesime yönelik planlanmış bazı tehditler dolaşıyor, suikastlar olabilir deniliyor. Türkiye her süreçte bu tür şeyler olmuştur. İnsanlara korku aşılıyorlar. İnsanlar korkusundan konuşamıyor, o dönemler de öyleydi. Bugün herkes Kürt sorunu var diyor ama Kürt sorunun çözülmesiyle ilgili bir şey üretmiyor. 20 Eylül’de Musa Anter öldürüleli 30 sene oluyor. 21 Eylül’de karar duruşması olacak. 20 Eylül’de zaman aşımı olacak oluyor, ertesi gün karar verilip bu dava düştü diyecekler. Böylesine insanlık suçu işlenmiş bir davada ileride bu işin içerisinde olan vicdanı rahat etmeyen birisi, ‘Musa Anter’in öldürülmesinde yer aldım’ derse zaman aşımını da uğramışsa bu dava tekrar nasıl açılacak? Açılmaz.’’