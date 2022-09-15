https://sputniknews.com.tr/20220915/misir-cumhurbaskani-sisi-katar-ziyaretim-gelisen-iliskilerimizin-bir-yansimasidir-1061209937.html

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Katar ziyaretim gelişen ilişkilerimizin bir yansımasıdır

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Katar ziyaretim gelişen ilişkilerimizin bir yansımasıdır

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Doha ziyaretinin son dönemde Katar-Mısır ilişkilerindeki gelişmenin bir yansıması olduğunu söyledi. 15.09.2022, Sputnik Türkiye

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Katar'ın başkenti Doha'yı ziyaret eden Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ülkenin resmi haber ajansı QNA'ya açıklamalarda bulundu.Ziyaretin, ortak Arap dayanışmasına destek amaçlı, karşılıklı iki ülkenin arzusu üzerine gerçekleştiğini belirten Sisi, bu durumun Mısır ile Katar arasında ortak koordine ve yoğun işbirliğini gerektirdiğini dile getirdi.Doha ziyaretinin son dönemde Katar-Mısır ilişkilerindeki gelişmenin bir yansıması olduğunu kaydeden Sisi, iki taraf arasında son dönemde birçok girişim bulunduğunu hatırlatarak, özellikle doğalgaz, yeşil hidrojen gibi yenilenebilir enerji ve petrokimya alanlarına ilişkin ortak yatırım projelerinin elle tutulur hale gelmesini ümit ettiğini vurguladı.Ortak ekonomi işbirliği konusunda tarım projeleri gibi farklı alanların da bulunduğuna işaret eden Sisi, bunun dünyadaki gıda ve tahıl konusundaki krizin yönetilmesi çerçevesinde gerçekleştiğini söyledi.Sisi, Katar'ın bölgesel siyasi birçok konudaki rolü ve elde ettiği olumlu sonuçlara ilişkin, Çad'daki geçici yönetim ile silahlı muhalefet güçleri arasındaki ulusal diyalog çalışmasına verdiği destekten övgüyle söz etti.Katar'ın 2022 Dünya Kupası'ndaki ev sahipliğini hatırlatan Sisi, bu organizasyonun bölgeye yansımasının önemine işaretle Doha'yı bu başarısından dolayı tebrik etti.Sisi, gelecek kasım ayında Cezayir'de yapılacak Arap Zirvesi'nin terör tehlikesi, gerginlikler ve krizlerle dolu bir süreçte olması açısından Arap dünyası için hassas bir zamanda gerçekleşeceği değerlendirmesinde bulundu.Sisi, şöyle devam etti:Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, göreve geldiği günden bu yana ilk kez ziyaret ettiği Katar'da Emir Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

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