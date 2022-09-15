https://sputniknews.com.tr/20220915/market-zinciri-a101-6-bin-500-liraya-canta-satiyor-1061221674.html
Market zinciri A101, 6 bin 500 liraya çanta satıyor
Market zinciri A101, 6 bin 500 liraya çanta satıyor
A101 marketlerinde yayımlanan yeni ürün kataloğunda 6 bin 500 liraya çantalar satışa çıkarıldı. 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T14:28+0300
2022-09-15T14:28+0300
2022-09-15T14:33+0300
yaşam
a101
market
süpermarket
michael kors
çanta
lüks
ekonomik kriz
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A101'in 15 Eylül tarihli ürün kataloğunda, dünyaca ünlü markaların çantaları yer aldı.Çantaların fiyatları ise 2 bin 500 lira ile 6 bin 500 lira arasında değişiyor.Market zinciri A101, ağustos ayında da 79 bin liraya tekne satışı yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220806/market-zinciri-a101-79-bin-tlye-tekne-satiyor-1059589502.html
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a101, market, süpermarket, michael kors, çanta, lüks, ekonomik kriz
a101, market, süpermarket, michael kors, çanta, lüks, ekonomik kriz
Market zinciri A101, 6 bin 500 liraya çanta satıyor
14:28 15.09.2022 (güncellendi: 14:33 15.09.2022) Abone ol
A101 marketlerinde yayımlanan yeni ürün kataloğunda 6 bin 500 liraya çantalar satışa çıkarıldı.
A101'in 15 Eylül tarihli ürün kataloğunda, dünyaca ünlü markaların çantaları yer aldı.
Çantaların fiyatları ise 2 bin 500 lira ile 6 bin 500 lira arasında değişiyor.
Market zinciri A101, ağustos ayında da 79 bin liraya tekne satışı yapmıştı.