https://sputniknews.com.tr/20220915/market-zinciri-a101-6-bin-500-liraya-canta-satiyor-1061221674.html

Market zinciri A101, 6 bin 500 liraya çanta satıyor

Market zinciri A101, 6 bin 500 liraya çanta satıyor

A101 marketlerinde yayımlanan yeni ürün kataloğunda 6 bin 500 liraya çantalar satışa çıkarıldı. 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T14:28+0300

2022-09-15T14:28+0300

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yaşam

a101

market

süpermarket

michael kors

çanta

lüks

ekonomik kriz

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A101'in 15 Eylül tarihli ürün kataloğunda, dünyaca ünlü markaların çantaları yer aldı.Çantaların fiyatları ise 2 bin 500 lira ile 6 bin 500 lira arasında değişiyor.Market zinciri A101, ağustos ayında da 79 bin liraya tekne satışı yapmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220806/market-zinciri-a101-79-bin-tlye-tekne-satiyor-1059589502.html

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a101, market, süpermarket, michael kors, çanta, lüks, ekonomik kriz