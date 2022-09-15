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Manisa'da orman yangını
Manisa'da orman yangını
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın bölgesinde 4 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz ve 3 su tankeri müdahale ediyor. 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T18:25+0300
2022-09-15T18:25+0300
yaşam
manisa
orman yangını
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.Yunusemre ilçesine bağlı Osmancalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 16.30 sıralarında yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz ve 3 su tankeri ile ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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manisa, orman yangını
manisa, orman yangını

Manisa'da orman yangını

18:25 15.09.2022
© İHAmanisa
manisa - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
© İHA
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın bölgesinde 4 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz ve 3 su tankeri müdahale ediyor.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yunusemre ilçesine bağlı Osmancalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 16.30 sıralarında yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz ve 3 su tankeri ile ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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