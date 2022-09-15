https://sputniknews.com.tr/20220915/manisada-orman-yangini-1061231332.html

Manisa'da orman yangını

Manisa'da orman yangını

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın bölgesinde 4 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz ve 3 su tankeri müdahale ediyor. 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T18:25+0300

2022-09-15T18:25+0300

2022-09-15T18:25+0300

yaşam

manisa

orman yangını

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.Yunusemre ilçesine bağlı Osmancalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 16.30 sıralarında yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz ve 3 su tankeri ile ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

manisa

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manisa, orman yangını