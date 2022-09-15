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https://sputniknews.com.tr/20220915/kusadasinda-pompali-tufekle-kavga-2si-cocuk-16-kisi-yaralandi-1061202139.html
Kuşadası'nda pompalı tüfekle kavga: 2'si çocuk 16 kişi yaralandı
Kuşadası'nda pompalı tüfekle kavga: 2'si çocuk 16 kişi yaralandı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde pompalı tüfeğin kullanıldığı bir kavgada 2'si çocuk 16 kişi yaralandı. Kavga anına ait yeni görüntüler ortaya çıkarken, olayın... 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T00:21+0300
2022-09-15T00:23+0300
kuşadası
pompalı tüfek
türkiye
kavga
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Kendisine saldırıldığını iddia eden Veli Ö. isimli şüpheli çıkan kavgada yanında getirdiği pompalı tüfekle etrafa ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar Nebahat D., Asya T., Hanife A., Fikriye E., Doğan E., Gürsel K., Salih K., Şerafettin K., Nazime P., Kılınç P., Cemile E. ve Yılmaz T. isimli mahalle sakinlerini çeşitli yerlerinden yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası, kendi imkanları ile hastaneye gelen 4 kişi ile birlikte toplamda 2‘si çocuk 16 kişi hastanede tedavi altına alındı. Yaşanan olay sonrası kavga anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonlarına yansıyan görüntülerde olayın şüphelisi Veli Ö.'nün mahallede elinde pompalı tüfekle mahallede gezdiği anlar kaydedildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayı gerçekleştiren Veli Ö. isimli şüpheli polis tarafından tüfeğiyle birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
kuşadası
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kuşadası, pompalı tüfek, kavga
kuşadası, pompalı tüfek, kavga

Kuşadası'nda pompalı tüfekle kavga: 2'si çocuk 16 kişi yaralandı

00:21 15.09.2022 (güncellendi: 00:23 15.09.2022)
© İHA / EKREM KESERKuşadası'nda pompalı tüfekle kavga: 2'si çocuk 16 kişi yaralandı
Kuşadası'nda pompalı tüfekle kavga: 2'si çocuk 16 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
© İHA / EKREM KESER
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde pompalı tüfeğin kullanıldığı bir kavgada 2'si çocuk 16 kişi yaralandı. Kavga anına ait yeni görüntüler ortaya çıkarken, olayın şüphelisinin mahallede elinde pompalı tüfekle gezmesi kameralara yansıdı.
Kendisine saldırıldığını iddia eden Veli Ö. isimli şüpheli çıkan kavgada yanında getirdiği pompalı tüfekle etrafa ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar Nebahat D., Asya T., Hanife A., Fikriye E., Doğan E., Gürsel K., Salih K., Şerafettin K., Nazime P., Kılınç P., Cemile E. ve Yılmaz T. isimli mahalle sakinlerini çeşitli yerlerinden yaraladı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası, kendi imkanları ile hastaneye gelen 4 kişi ile birlikte toplamda 2‘si çocuk 16 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Yaşanan olay sonrası kavga anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonlarına yansıyan görüntülerde olayın şüphelisi Veli Ö.'nün mahallede elinde pompalı tüfekle mahallede gezdiği anlar kaydedildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayı gerçekleştiren Veli Ö. isimli şüpheli polis tarafından tüfeğiyle birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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