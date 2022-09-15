https://sputniknews.com.tr/20220915/kremlin-sun-gazetesinin-putine-suikast-girisimi-oldugu-yonundeki-haberi-yalan-1061246816.html
Kremlin: The Sun gazetesinde yer alan, 'Putin'e suikast girişimi olduğu' yönündeki haber yalan
Kremlin: The Sun gazetesinde yer alan, 'Putin'e suikast girişimi olduğu' yönündeki haber yalan
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İngiliz Sun gazetesinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik geçen Çarşamba günü Moskova’da suikast girişiminde... 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T22:44+0300
2022-09-15T22:44+0300
2022-09-15T22:52+0300
türkiye
kremlin
dmitriy peskov
sun
vladimir putin
moskova
suikast
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, İngiliz Sun gazetesinde çıkan ve Putin’in bulunduğu konvoyun geçtiği sırada bir patlama olduğu yönündeki haberin gerçek olup olmadığı sorusuna, “Hayır” dedi.İngiliz Sun gazetesi, 14 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerinde Putin’e yönelik suikast girişiminin olduğunu ileri sürmüştü. Putin’in bulunduğu konvoyun geçtiği sırada patlamanın meydana geldiği iddia edilmişti.
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MIA „Rosiya Segodnya“
kremlin, dmitriy peskov, sun, vladimir putin, moskova, suikast
kremlin, dmitriy peskov, sun, vladimir putin, moskova, suikast
Kremlin: The Sun gazetesinde yer alan, 'Putin'e suikast girişimi olduğu' yönündeki haber yalan
22:44 15.09.2022 (güncellendi: 22:52 15.09.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İngiliz Sun gazetesinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik geçen Çarşamba günü Moskova’da suikast girişiminde bulunulduğu yönündeki haberin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, İngiliz Sun gazetesinde çıkan ve Putin’in bulunduğu konvoyun geçtiği sırada bir patlama olduğu yönündeki haberin gerçek olup olmadığı sorusuna, “Hayır” dedi.
İngiliz Sun gazetesi, 14 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerinde Putin’e yönelik suikast girişiminin olduğunu ileri sürmüştü. Putin’in bulunduğu konvoyun geçtiği sırada patlamanın meydana geldiği iddia edilmişti.