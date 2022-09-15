https://sputniknews.com.tr/20220915/kremlin-sun-gazetesinin-putine-suikast-girisimi-oldugu-yonundeki-haberi-yalan-1061246816.html

Kremlin: The Sun gazetesinde yer alan, 'Putin'e suikast girişimi olduğu' yönündeki haber yalan

Kremlin: The Sun gazetesinde yer alan, 'Putin'e suikast girişimi olduğu' yönündeki haber yalan

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İngiliz Sun gazetesinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik geçen Çarşamba günü Moskova’da suikast girişiminde... 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T22:44+0300

2022-09-15T22:44+0300

2022-09-15T22:52+0300

türkiye

kremlin

dmitriy peskov

sun

vladimir putin

moskova

suikast

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, İngiliz Sun gazetesinde çıkan ve Putin’in bulunduğu konvoyun geçtiği sırada bir patlama olduğu yönündeki haberin gerçek olup olmadığı sorusuna, “Hayır” dedi.İngiliz Sun gazetesi, 14 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerinde Putin’e yönelik suikast girişiminin olduğunu ileri sürmüştü. Putin’in bulunduğu konvoyun geçtiği sırada patlamanın meydana geldiği iddia edilmişti.

türkiye

moskova

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kremlin, dmitriy peskov, sun, vladimir putin, moskova, suikast