https://sputniknews.com.tr/20220915/kremlin-putin-ile-erdogan-yarinki-gorusmede-tahil-anlasmasinin-etkinligini-ele-alacak-1061216501.html
Kremlin: Putin ile Erdoğan, yarınki görüşmede tahıl anlaşmasının etkinliğini ele alacak
Kremlin: Putin ile Erdoğan, yarınki görüşmede tahıl anlaşmasının etkinliğini ele alacak
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Özbekistan'da gerçekleşen Şanghay... 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T11:47+0300
2022-09-15T11:47+0300
2022-09-15T11:47+0300
ukrayna krizi
ukrayna
tahıl
anlaşma
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
şanghay işbirliği örgütü (şiö)
rusya
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Kremlin Sözcüsü Peskov, düzenlediği basın toplantısında Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen ŞİÖ Zirvesi'nde Putin ile Erdoğan arasında düzenlenmesi planlanan görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.Peskov, "Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu anlaşmanın ne şekilde gerçekleştirildiğini ve ne derece etkili bir biçimde gerçekleştirildiğini yarınki görüşmelerinde değerlendirecekleri konusunda anlaştılar” dedi.İstanbul’da temmuz ayında yapılan söz konusu anlaşma, Ukrayna’daki tahılın ülkeden nasıl çıkarılacağına ilişkin bir formül ve Rus tarım ürünlerinin de dünya pazarlarına ulaşması önündeki engellerin kaldırılması şartını içeriyordu.Ancak Rusya Devlet Başkanı Putin, anlaşmanın ülkesiyle ilgili kısmının yerine getirilmediği eleştirisini yapıyor ve anlaşmanın uzatılmasının da bu şartın uygulanmasına bağlı olacağı uyarısını yapıyor.Putin, Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılamayışının Afrika ülkelerinde ciddi bir gıda krizine yol açacağı yönündeki açıklamalara rağmen bu ülkeden çıkarılan tahılın çoğunun ‘zengin Avrupa ülkelerine gönderilmiş olmasını’ da eleştirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220912/ukrayna-tahilini-tasiyan-gemilerin-sadece-yuzde-28i-yoksul-ulkelere-gitti-1061111891.html
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ukrayna, tahıl, anlaşma, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, şanghay işbirliği örgütü (şiö), rusya, türkiye, dmitriy peskov, kremlin
ukrayna, tahıl, anlaşma, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, şanghay işbirliği örgütü (şiö), rusya, türkiye, dmitriy peskov, kremlin
Kremlin: Putin ile Erdoğan, yarınki görüşmede tahıl anlaşmasının etkinliğini ele alacak
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Özbekistan'da gerçekleşen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında yarın gerçekleştirecekleri görüşmede, İstanbul’da yapılan tahıl anlaşmasının ne derece etkili biçimde gerçekleştirildiğini ele alacaklarını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, düzenlediği basın toplantısında Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen ŞİÖ Zirvesi'nde Putin ile Erdoğan arasında düzenlenmesi planlanan görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.
Peskov, "Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu anlaşmanın ne şekilde gerçekleştirildiğini ve ne derece etkili bir biçimde gerçekleştirildiğini yarınki görüşmelerinde değerlendirecekleri konusunda anlaştılar” dedi.
İstanbul’da temmuz ayında yapılan söz konusu anlaşma, Ukrayna’daki tahılın ülkeden nasıl çıkarılacağına ilişkin bir formül ve Rus tarım ürünlerinin de dünya pazarlarına ulaşması önündeki engellerin kaldırılması şartını içeriyordu.
Ancak Rusya Devlet Başkanı Putin, anlaşmanın ülkesiyle ilgili kısmının yerine getirilmediği eleştirisini yapıyor ve anlaşmanın uzatılmasının da bu şartın uygulanmasına bağlı olacağı uyarısını yapıyor.
Putin, Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılamayışının Afrika ülkelerinde ciddi bir gıda krizine yol açacağı yönündeki açıklamalara rağmen bu ülkeden çıkarılan tahılın çoğunun ‘zengin Avrupa ülkelerine gönderilmiş olmasını’ da eleştirmişti.