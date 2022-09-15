https://sputniknews.com.tr/20220915/kremlin-putin-ile-erdogan-yarinki-gorusmede-tahil-anlasmasinin-etkinligini-ele-alacak-1061216501.html

Kremlin: Putin ile Erdoğan, yarınki görüşmede tahıl anlaşmasının etkinliğini ele alacak

Kremlin: Putin ile Erdoğan, yarınki görüşmede tahıl anlaşmasının etkinliğini ele alacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Özbekistan'da gerçekleşen Şanghay... 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T11:47+0300

2022-09-15T11:47+0300

2022-09-15T11:47+0300

ukrayna krizi

ukrayna

tahıl

anlaşma

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

şanghay işbirliği örgütü (şiö)

rusya

türkiye

dmitriy peskov

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Kremlin Sözcüsü Peskov, düzenlediği basın toplantısında Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen ŞİÖ Zirvesi'nde Putin ile Erdoğan arasında düzenlenmesi planlanan görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.Peskov, "Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu anlaşmanın ne şekilde gerçekleştirildiğini ve ne derece etkili bir biçimde gerçekleştirildiğini yarınki görüşmelerinde değerlendirecekleri konusunda anlaştılar” dedi.İstanbul’da temmuz ayında yapılan söz konusu anlaşma, Ukrayna’daki tahılın ülkeden nasıl çıkarılacağına ilişkin bir formül ve Rus tarım ürünlerinin de dünya pazarlarına ulaşması önündeki engellerin kaldırılması şartını içeriyordu.Ancak Rusya Devlet Başkanı Putin, anlaşmanın ülkesiyle ilgili kısmının yerine getirilmediği eleştirisini yapıyor ve anlaşmanın uzatılmasının da bu şartın uygulanmasına bağlı olacağı uyarısını yapıyor.Putin, Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılamayışının Afrika ülkelerinde ciddi bir gıda krizine yol açacağı yönündeki açıklamalara rağmen bu ülkeden çıkarılan tahılın çoğunun ‘zengin Avrupa ülkelerine gönderilmiş olmasını’ da eleştirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220912/ukrayna-tahilini-tasiyan-gemilerin-sadece-yuzde-28i-yoksul-ulkelere-gitti-1061111891.html

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ukrayna, tahıl, anlaşma, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, şanghay işbirliği örgütü (şiö), rusya, türkiye, dmitriy peskov, kremlin