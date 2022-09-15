Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220915/kremlin-putin-ile-erdogan-yarinki-gorusmede-tahil-anlasmasinin-etkinligini-ele-alacak-1061216501.html
Kremlin: Putin ile Erdoğan, yarınki görüşmede tahıl anlaşmasının etkinliğini ele alacak
Kremlin: Putin ile Erdoğan, yarınki görüşmede tahıl anlaşmasının etkinliğini ele alacak
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Özbekistan'da gerçekleşen Şanghay... 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T11:47+0300
2022-09-15T11:47+0300
ukrayna krizi
ukrayna
tahıl
anlaşma
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
şanghay işbirliği örgütü (şiö)
rusya
türkiye
dmitriy peskov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/13/1058891963_0:38:1199:712_1920x0_80_0_0_bfdf765827d1a0b2dcb9c14c0f8f2184.jpg
Kremlin Sözcüsü Peskov, düzenlediği basın toplantısında Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen ŞİÖ Zirvesi'nde Putin ile Erdoğan arasında düzenlenmesi planlanan görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.Peskov, "Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu anlaşmanın ne şekilde gerçekleştirildiğini ve ne derece etkili bir biçimde gerçekleştirildiğini yarınki görüşmelerinde değerlendirecekleri konusunda anlaştılar” dedi.İstanbul’da temmuz ayında yapılan söz konusu anlaşma, Ukrayna’daki tahılın ülkeden nasıl çıkarılacağına ilişkin bir formül ve Rus tarım ürünlerinin de dünya pazarlarına ulaşması önündeki engellerin kaldırılması şartını içeriyordu.Ancak Rusya Devlet Başkanı Putin, anlaşmanın ülkesiyle ilgili kısmının yerine getirilmediği eleştirisini yapıyor ve anlaşmanın uzatılmasının da bu şartın uygulanmasına bağlı olacağı uyarısını yapıyor.Putin, Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılamayışının Afrika ülkelerinde ciddi bir gıda krizine yol açacağı yönündeki açıklamalara rağmen bu ülkeden çıkarılan tahılın çoğunun ‘zengin Avrupa ülkelerine gönderilmiş olmasını’ da eleştirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220912/ukrayna-tahilini-tasiyan-gemilerin-sadece-yuzde-28i-yoksul-ulkelere-gitti-1061111891.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/13/1058891963_100:0:1099:749_1920x0_80_0_0_9af7f2bf5920daf9150d8777f6cbbe83.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, tahıl, anlaşma, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, şanghay işbirliği örgütü (şiö), rusya, türkiye, dmitriy peskov, kremlin
ukrayna, tahıl, anlaşma, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, şanghay işbirliği örgütü (şiö), rusya, türkiye, dmitriy peskov, kremlin

Kremlin: Putin ile Erdoğan, yarınki görüşmede tahıl anlaşmasının etkinliğini ele alacak

11:47 15.09.2022
© SputnikTahran'da Putin Erdoğan görüşmesi
Tahran'da Putin Erdoğan görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Özbekistan'da gerçekleşen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında yarın gerçekleştirecekleri görüşmede, İstanbul’da yapılan tahıl anlaşmasının ne derece etkili biçimde gerçekleştirildiğini ele alacaklarını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, düzenlediği basın toplantısında Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen ŞİÖ Zirvesi'nde Putin ile Erdoğan arasında düzenlenmesi planlanan görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.
Peskov, "Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu anlaşmanın ne şekilde gerçekleştirildiğini ve ne derece etkili bir biçimde gerçekleştirildiğini yarınki görüşmelerinde değerlendirecekleri konusunda anlaştılar” dedi.
İstanbul’da temmuz ayında yapılan söz konusu anlaşma, Ukrayna’daki tahılın ülkeden nasıl çıkarılacağına ilişkin bir formül ve Rus tarım ürünlerinin de dünya pazarlarına ulaşması önündeki engellerin kaldırılması şartını içeriyordu.
Ancak Rusya Devlet Başkanı Putin, anlaşmanın ülkesiyle ilgili kısmının yerine getirilmediği eleştirisini yapıyor ve anlaşmanın uzatılmasının da bu şartın uygulanmasına bağlı olacağı uyarısını yapıyor.
Putin, Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılamayışının Afrika ülkelerinde ciddi bir gıda krizine yol açacağı yönündeki açıklamalara rağmen bu ülkeden çıkarılan tahılın çoğunun ‘zengin Avrupa ülkelerine gönderilmiş olmasını’ da eleştirmişti.
tahıl gemisi - tahıl - gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
Ukrayna krizi
Ukrayna tahılını taşıyan gemilerin sadece yüzde 28’i yoksul ülkelere gitti
12 Eylül, 22:49
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала