https://sputniknews.com.tr/20220915/konut-satislari-agustosta-yuzde-127-azaldi-1061214429.html

Konut satışları ağustosta yüzde 12.7 azaldı

Konut satışları ağustosta yüzde 12.7 azaldı

Konut satışları ağustos ayında yüzde 12.7 düşüş kaydetti. Aynı dönemde kredili konut satışlarında da yüzde 19'luk gerileme görüldü. Yabancıya konut satışında... 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T10:19+0300

2022-09-15T10:19+0300

2022-09-15T10:19+0300

ekonomi

konut

konut satışı

konut fiyatları

tüik

ekonomi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı konut satış istatistiklerini açıkladı.Türkiye genelinde konut satışı ağustosta bir önceki yıla göre yüzde 12.7 düşüşle 123 bin 491 olarak gerçekleşti.8 ayda yüzde 17.17'lik artışKonut satışları ocak-ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,7 artışla 943 bin 791 oldu.Ağustos ayında konut satışlarında İstanbul 18 bin 485 konut satışı ve yüzde 15 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 736 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 6 bin 395 konut satışı ve yüzde 5,2 pay ile İzmir izledi.Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 41 konut ile Hakkari, 63 konut ile Ardahan ve 101 konut ile Bayburt oldu.Kredili konut satışları yüzde 19 azaldıKredili konut satışı olan ipotekli konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19 azalış göstererek 22 bin 168 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 18 olarak gerçekleşti. Ocak-ağustos döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39,1 artışla 211 bin 631 oldu.Ağustos ayındaki ipotekli satışların, 6 bin 654'ü; ocak-ağustos dönemindeki ipotekli satışların ise 55 bin 348'i ilk el satış olarak gerçekleşti.Yabancıya konut satışı da gerilediYabancılara yapılan konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 azalarak 5 bin 273 oldu. Ağustos ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,3 oldu.Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 814 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla bin 750 konut satışı ile İstanbul ve 317 konut satışı ile Mersin izledi.En çok Ruslar ev aldıAğustos ayında Rusya vatandaşları Türkiye'den bin 238 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 633 konut ile İran, 417 konut ile Irak vatandaşları izledi.

https://sputniknews.com.tr/20220816/konut-satislari-temmuzda-yuzde-129-dustu-1059981288.html

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konut, konut satışı, konut fiyatları, tüik, ekonomi